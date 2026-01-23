¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¡¦¥¢ー¥È¡¦¥×¥é¥¤¥º¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¦¥£¥á¥ó¡×½ä²ó·¿¤Î¹ñºÝ¥¢¥ïー¥É¤Ø°Ü¹Ô
¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£
¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¡¦¥¢ー¥È¡¦¥×¥é¥¤¥º¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¦¥£¥á¥ó¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾Þ¤ÏÃÏÍýÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¹ñ¤ò½ä¤ë½ä²ó·Á¼°¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¼°¤Ë¤ª¤±¤ë½é²ó¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¡¦¥¢ー¥È¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥Áー¥Õ¡¦¥¥å¥ìー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëCecilia Alemani(¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥¢¥ì¥Þー¥Ë)¤¬¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ì¥Þー¥Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¹ñ¤È¥Ñー¥È¥Êーµ¡´Ø¤òÁªÄê¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Îµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¿Ê¡¦Ãæ·ø¤Î½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ò¡¢ÂÎ·ÏÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè10²ó¡Ê2025-2027Ç¯¡Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¡¦¥¢ー¥È¡¦¥×¥é¥¤¥º¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎMuseum MACAN¡Ê¥Ì¥µ¥ó¥¿¥é¶á¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥¢¥ì¥Þー¥Ë¡ÊËÜ¾Þ¥¥å¥ìー¥¿ー¡¿¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡Ë
2017Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Museum MACAN¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½é¤Î¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØºÝÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢»²²Ã·¿¤Î¸ø¶¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¼çÍ×Ê¸²½µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¤ÎÍýÇ°¤ÈÆÃÄ§¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°ÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢½ÅÍ×¤ÊÊ¸²½Åª¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤Ø¤È¤½¤Î¼ÍÄø¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Museum MACAN(¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿)
ËÜ¾Þ¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤Îµ¡²ñ¶ÑÅù¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤È¤Î²Í¤±¶¶¤òÃÛ¤¡¢ÁÏÂ¤ÅªÂ¿ÍÍÀ¤ò°é¤ß¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍýÇ°¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿³ººÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥¢¥ì¥Þー¥Ë¤Î¤Û¤«¡¢Museum MACAN´ÛÄ¹¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡¦¥é¥¦¡¢¥¥å¥ìー¥¿ー¤Î¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥¢¥ê¥¢¥ï¥ó¡¢¥®¥ã¥é¥ê¥¹¥È¤Î¥ßー¥¬¥ó¡¦¥¢ー¥ê¥ó¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥¨¥ô¥ê¥ó¡¦¥Ï¥ê¥à¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥á¥é¥Æ¥£¡¦¥¹¥ê¥ç¥À¥ë¥â¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
Âè10²ó¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î³«»Ï¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥êー¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¤êÂ¿¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î°ì¶èÀÚ¤ê¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Æ±´Û¤Ï¡¢ËÜ¾Þ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·¿Ê¤ª¤è¤Ó´ûÀ®¤Î½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ù±ç¤Ç¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¤È¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£¤Ï¡¢ËÜ¾Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¿¼¤¤´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£²áµî20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±´Û¤Ï±Ñ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿·¿Ê½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥ê¥¢ÃÊ³¬¤ÇÁª½Ð¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥êー¤ª¤è¤Ó¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨Æ¯¤Ï¡¢¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀìÌçÅªÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·ºî¤òÀ©ºî¡¦È¯É½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤È»ñ¸»¤òÍ¿¤¨¡¢¹ñºÝÅªÉ¾²Á¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥é¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥Ëー¥Ë¡Ê¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£´ÛÄ¹¡Ë
¡Ö2005Ç¯¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ËÜ¾Þ¤Ï¡¢½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î³Ë¿´Åª²ÁÃÍ´Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²è´üÅª¤Ê»î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾Þ¤Ï¡¢ºîÉÊÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÅª¡¦ÁÏÂ¤Åª¤Ê»Ù±ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í´ÖÅª¡¦Ê¸²½ÅªÀ®Ä¹¤â´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¤³¦¤Ø¤ÈÉñÂæ¤ò¹¤²¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÈôÌö¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥ë¥¤¥¸¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×²ñÄ¹¡Ë
¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¡¦·Ý½ÑÅª´Ä¶¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¡¢ËÜ¾Þ¤Î¿Ê²½¤Ë¤ª¤±¤ë»É·ãÅª¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±»þÂå¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÇÌî¿´Åª¤Ê·Ý½Ñ¼ÂÁ©¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£¤Î»ÈÌ¿¤È¤â´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·ー¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëºÍÇ½¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥µ¥é¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥Ëー¥Ë¡Ê¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£´ÛÄ¹¡Ë
¡ÖËÜ¾Þ¤ÎÁÏÀ®´ü¤«¤é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥¢ー¥È¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾Þ¤Î¥ì¥¬¥·ー¤¬º£¸å¤âÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò»Ù±ç¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥®¥é¥ó¡¦¥¿¥ï¥É¥í¥¹¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥êー´ÛÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ä²ó·¿¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¼°¤Ï¡¢Ê¸²½³°¸ò¤È¹ñºÝÂÐÏÃ¤Î¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Âè10²ó¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢MACAN¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤¬·Ý½ÑÅª³×¿·¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥¢¥ì¥Þー¥Ë¡ÊËÜ¾Þ¥¥å¥ìー¥¿ー¡¿¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ëËÜ¾Þ¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£6¤«·î´Ö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·ー¤Ï¡¢Áª½Ð¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Á´ÂÎ¤Î¥¢ー¥È¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤âÂç¤¤ÊÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡¦¥é¥¦¡ÊMuseum MACAN´ÛÄ¹¡Ë
¡Ú¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¡¦¥¢ー¥È¡¦¥×¥é¥¤¥º¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2005Ç¯¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ËÜ¾Þ¤Ï¡¢½÷À¤È¼«Ç§¤¹¤ë¿·¿Ê¡¦Ãæ·ø¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥È¾Þ¤Ç¤¹¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£¤¬´ë²è¤¹¤ë6¤«·î´Ö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·ー¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿·ºî¤òÀ©ºî¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢Åö³º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñー¥È¥Êーµ¡´Ø¤È¥³¥ì¥Ä¥£¥ªー¥Í¡¦¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£¤Ç¤Î2¤Ä¤Î¸ÄÅ¸¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚMuseum MACAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Museum MACAN¡Ê¥Ì¥µ¥ó¥¿¥é¶á¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡Ë¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Î¶á¸½ÂåÈþ½Ñ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¤¹¡£5,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î»ÜÀßÆâ¤ÇÅ¸¼¨¡¢¶µ°é¡¢ÊÝÂ¸³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Achille Maramotti(¥¢¥ー¥ì ¥Þ¥é¥â¥Ã¥Æ¥£)¤Ë¤è¤Ã¤Æ1951Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Î®¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¸½Âå½÷À¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈìÔÂô¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÇÌ¾¹â¤¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þー¥é¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥È¡¢¥·¥ãー¥×¤Ê¥¹ー¥ÄÀ¸ÃÏ¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î´Õ¤Ç¤¹¡£