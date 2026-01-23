¡Úcloenc¡Û¡ÖPhilly chocolate(¥Õ¥£¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡õ°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡ª
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Öcloenc¡Ê¥¯¥í¥¨¥ó¥¹¡Ë¡×(https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/(https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/))¤Ï¡¢¡ÖPhilly chocolate(¥Õ¥£¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)¡×¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤àÀÇ¹þ10,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇPhilly chocolate¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öcloenc¡Ê¥¯¥í¥¨¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÈEssence for everyday¡É ¡ÖÆü¾ï¤Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤ÆÆü¾ï¤Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¥¯¥êー¥ó¤Ç¥â¥À¥ó¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãå¿´ÃÏ¤äµ¡Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥ê¥é¥¯¥·ー¤Ê¤¬¤é¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3¤Ä¤Î ¡È£Ã¡É¡ØCurrent¡Ù¡ØComfort¡Ù¡ØCloset¡Ù¤Ç¹½À®¤·¡¢ËèÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ËÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙcloenc¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Î¥®¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPhilly chocolate¡Ê¥Õ¥£¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ë¡×¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Ç¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢cloenc¤é¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´4·¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖCat bon bon chocolat¡×¤ÎÇ¥â¥Áー¥Õ¤È¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ç¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖCat bon bon chocolat¡×¤ÎÇ¤ò¥Á¥ãー¥à¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ýー¥Á¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢cloenc¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÈÎÇäÅ¹ÊÞ(cloenc ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹ÅçÉÜÃæÅ¹¡¿GALLEST Á¥¶¶¤é¤é¤Ýー¤ÈTOKYO¡¾BAYÅ¹¡¿GALLEST¥¢¥È¥ìÀîºêÅ¹¡¿GALLEST¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»ûÅ¹)
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/feature/phillychocolate/
¡Ú¡ÈPhilly chocolate¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Philly chocolate Concept
¡Ö¤È¤¤á¤¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍÎÉþ¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Î¤È¤¤á¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤ä¤ªÎé¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Î¡×¥®¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¡¢Philly¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¡ÈPhilly chocolate¡É¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥àLINEUP ¡Û
¢£Philly chocolate¥¥ã¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä
PRICE¡§\5,940¡Êtax in¡Ë
DESIGN¡§2¥Ñ¥¿ー¥ó
COLOR¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー
¢£Philly chocolate¥¥ã¥Ã¥È¥â¥Áー¥Õ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
PRICE¡§\7,920¡Êtax in¡Ë
COLOR¡§¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¿¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Í¥¤¥Óー
¢£Philly chocolate¥Ýー¥Á
PRICE¡§\5,940¡Êtax in¡Ë
COLOR¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢£Philly chocolate¥Á¥ãー¥à
PRICE¡§\6,930¡Êtax in¡Ë
COLOR¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ÚPhilly chocolate¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Û
¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤àÀÇ¹þ10,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¡ÖPhilly chocolate¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(cloenc ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹ÅçÉÜÃæÅ¹¡¿GALLEST Á¥¶¶¤é¤é¤Ýー¤ÈTOKYO¡¾BAYÅ¹¡¿GALLEST¥¢¥È¥ìÀîºêÅ¹¡¿GALLEST¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»ûÅ¹)
¡Úcloenc¡§Brand Outline¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2439/table/1866_1_791a7177790775b82f945011bdacbd02.jpg?v=202601231051 ]
¡Ú ¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¡Û
¢£ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/
¢£ Á´¹ñÅ¹ÊÞ¡§https://store.world.co.jp/s/brand/cloenc/news/074593/
¡Ú Social Media ¡Û
¢£ Instagram ¡§@cloenc_official
¢£ LINE ¡§https://page.line.me/611alpkc?oat__id=4763373&openQrModal=true(https://page.line.me/611alpkc?oat__id=4763373&openQrModal=true)
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É100% »Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§逈 Çî¹¬
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©650-8585 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®6-8-1
¢©107-8526 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-10
¥ïー¥ë¥É ´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.world.co.jp/
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥× ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://store.world.co.jp/