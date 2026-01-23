²ÎÉñ´ìÄ®Âç²ÎÉñ´ì»°Âå±îÇ·½õ»Í½½È¬Àñ¤ÎÆâ à×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×¥¥ã¥¹¥È¡õ¸ø±é¾ÜºÙ²ò¶Ø¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞÊ¸²½Â¼¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTST¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Î3¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç¼çºÅ¤¹¤ë¡¢2026Ç¯5·î¤ËÅìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¡ÊÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー 6³¬¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤¹¤ë¡¢²ÎÉñ´ìÄ®Âç²ÎÉñ´ì »°Âå±îÇ·½õ»Í½½È¬Àñ¤ÎÆâ¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã(¤Ò¤È¤ê¤¿¤Ó¤´¤¸¤å¤¦¤µ¤ó¤Ä¤®)¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡¡Ï¯ÆÉ¤Ç³Ú¤·¤à²ÎÉñ´ì¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¡õ¸ø±é¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÊ¸À¯½½Ç¯(1827)¤Ë¹¾¸Í²Ï¸¶ºêºÂ¤Ç½é±é¡£ºî¼Ô¤Ï¡ØÅì³¤Æ»»ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¤ä¡ØºùÉ±ÅìÊ¸¾Ï¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»ÍÀ¤Äá²°ÆîËÌ¤Ç¤¹¡£±Ê¤é¤¯¾å±é¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ¸Þ½½Ï»Ç¯(1981)¤Ë»°ÂåÌÜ»ÔÀî±îÇ·½õ(ÆóÀ¤»ÔÀî±î²§)¤¬²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤ÆÉü³è¾å±é¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ß·ßÃ²°¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç12²óºÆ±é¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡Ö»°Âå±îÇ·½õ»Í½½È¬Àñ¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾å±é¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡¡Ï¯ÆÉ¤Ç³Ú¤·¤à²ÎÉñ´ì¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×¤Ï¡¢¸ÅÅµ²ÎÉñ´ì¤ò¿Íµ¤À¼Í¥¿Ø¤¬¸ì¤ê±é¤¸¤ë¾¾ÃÝ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉ·à¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢²ÎÉñ´ìÄÌ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿£´¸ø±é¤Ç¤Ï¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¡Ø¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡Ù¤Ê¤É¤Î»þÂåÊª¤«¤é¡ØäÆÄàÉÓ²Ö³¹¿ìÀÃ¡Ù¡ØÀãÊëÌëÆþÃ«·ÍÆ»¡Ù¡Ø³ÇÊ¸¾Ï¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ¤ÏÃÊª¤Þ¤Ç¸ÅÅµ¤ÎÌ¾ºî¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¾¸Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Þ½½»°¼¡¤Î½É¾ì¤ÇÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÁáÂØ¤ê¤Ç±é¤¸¤ëÆ»Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎËÜºî¡£º£²ó¤Ï¡¢µþÅÔ»°¾òÂç¶¶¤è¤ê»°½½¶åÈÖÌÜ¤Î½É¾ì¤Ë¤¢¤¿¤ëÃÓ¸ñÊ«¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ³ÝÀî¤è¤êÈ¢º¬ÂçÂì¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤¬¡¢À¼¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¹ª¤ß¤ËÊ£¿ôÌò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡ÖÀ¼¤Î²ÎÉñ´ì¡×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÆóËëÌÜ¤ÎËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö²¬ºêÌµÎÌ»û¤Î¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢½½ÆóÃ±¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÃè¤òÈô¤ÖÇ¤Î²ø¤ò¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¤â½Ð±é¡¢±ÇÁü¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤ë»ÔÀîÃæ¼Ö¤¬½éÌò¤Ç¶Ð¤á¤Þ¤¹¡£THEATER MILANO-Za¤ÇÃè¾è¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçµÍ¤Ï¡¢¾ïÈØÄÅ¤òÍÑ¤¤¤¿ÉñÍÙ¡Ø¼Ì½ñÅìñãÏ©¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥Ñー²ÎÉñ´ì¡Ø¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¤ò±é¤¸¡¢²È¤Î·Ý¤Ç¤¢¤ë¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¤Ë¤âÄ©Àï¤·³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥Ûー¥×»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬¡¢¤ªÈ¾¤ÈÄ¹µÈ¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤«¤éÍë¤Þ¤Ç¤Î½½»°Ìò¤òÁáÂØ¤ê¤Ë¤Æ¶Ð¤á¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý·ÝÇ½¤Î²ÎÉñ´ì¤ÈÀ¼¤ÎÉ½¸½¤ò¶Ë¤á¤¿¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê»î¤ß¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢Â¾¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ò»ý¤Ä¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È²ÎÉñ´ì¤é¤·¤µ¡É¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£»ÔÀîÃæ¼Ö¤Ï²½¤±Ç¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¤ÏÁáÂØ¤ê¤Î°ìÌò¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±éÌÜ¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÁõ¤¤¤ÇºîÉÊ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¶¯Ä´¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥¢ー¥±ー¥É¤ä¥Í¥ª¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹ë²ÚÆüÂØ¤êÀ¼Í¥¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡¡Ï¯ÆÉ¤Ç³Ú¤·¤à²ÎÉñ´ì¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Ä©¤à¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
²ÎÉñ´ìÄ®Âç²ÎÉñ´ì
»°Âå±îÇ·½õ»Í½½È¬Àñ¤ÎÆâ¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã(¤Ò¤È¤ê¤¿¤Ó¤´¤¸¤å¤¦¤µ¤ó¤Ä¤®)¡Ù
ºî¡§»ÍÀ¤Äá²°ÆîËÌ
½Ð±é¡§»ÔÀîÃæ¼Ö¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¡¢»ÔÀî¾ÐÌé¡¢»ÔÀî¾Ð»°Ïº¡¢»ÔÀî¼÷±î¡¢»ÔÀîÀÄ¸×
¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×½Ð±é¡ÊÆüÂØ¤ê¡¦½Ð±éÆü½ç¡Ë¡§
ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº ¡ã3Æü(Æü¡¦½Ë)11:00³«±é²ó¡¢4Æü(·î¡¦½Ë)11:00¡¿16:30³«±é²ó¡ä
Ê¡»³½á ¡¡ ¡ã3Æü(Æü¡¦½Ë)16:30³«±é²ó¡¢10Æü(Æü)11:00³«±é²ó¡ä
¾®ÎÓÍµ²ð ¡ã6Æü(¿å¡¦µÙ)11:00³«±é²ó¡¢10Æü(Æü)16:30³«±é²ó¡ä
Ý¯°æ¹§¹¨ ¡ã9Æü(ÅÚ)11:00¡¿16:30³«±é²ó¡ä
Áó°ææÆÂÀ ¡ã13Æü(¿å)11:00¡¿16:30³«±é²ó¡¢16Æü(ÅÚ)16:30³«±é²ó¡ä
ÌîÅç·ò»ù ¡ã14Æü(ÌÚ)11:00³«±é²ó¡¢16Æü(ÅÚ)11:00³«±é²ó¡ä
»³¸ý¾¡Ê¿ ¡ã15Æü(¶â)11:00³«±é²ó¡¢22Æü(¶â)11:00³«±é²ó¡ä
Â®¿å¾© ¡ã17Æü(Æü)11:00¡¿16:30³«±é²ó¡ä
´ØÃÒ°ì ¡ã22Æü(¶â)16:30³«±é²ó¡¢26Æü(²Ð)11:00³«±é²ó¡ä
²¬ËÜ¿®É§ ¡ã23Æü(ÅÚ)11:00¡¿16:30³«±é²ó¡ä
¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº ¡ã24Æü(Æü)11:00¡¿16:30³«±é²ó¡ä
¢¨¤Û¤«¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×½Ð±é¼Ô¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï·èÄê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§THEATER MILANO-Za¡ÊÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー6F¡Ë
¸ø±éÆüÄø¡§5·î3Æü(Æü¡¦½Ë)～5·î26Æü(²Ð)
¢¨5·î13Æü(¿å)11:00¸ø±é¤Ë¤Ï³ØÀ¸ÃÄÂÎÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(ÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê)¡§1ÅùÀÊ¡¡13,500±ß¡¢2ÅùÀÊ¡¡8,000±ß¡¢3ÅùÀÊ¡¡4,000±ß
°ìÈÌÈÎÇä¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)10:00～
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§
¡üBunkamura
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È MY Bunkamura¡¡ https://mybun.jp/kabuki2026-milanoza¡¡(ºÂÀÊÁªÂò²Ä)
¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー(¥ª¥Ú¥ìー¥¿ーÂÐ±þ 10:00～15:00)
¡ÚÈ¯ÇäÆü½éÆüÆÃÅÅ¡Û03-3477-9912 ¡Ú3/1(Æü)°Ê¹ß¡Û03-3477-9999
¡Ú3/1(Æü)°Ê¹ß¡ÛÅìµÞ¥·¥¢¥¿ー¥ªー¥Ö/Bunkamura¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー(½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨2£Æ¡¡11:00～18:00)
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ó¾¾ÃÝ
THEATER MILANO-Za¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®Âç²ÎÉñ´ì¡×ÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¡¡0570-06-8900¡Ê10:00～17:00¡Ë
¢¨2/28¤ÏÀµ¸á～17:00
¡ü¥Á¥±¥Ã¥ÈWeb¾¾ÃÝ¡¡¡¡https://www1.ticket-web-shochiku.com/t/¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
¢¨THEATER MILANO-Za¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈWeb¾¾ÃÝ¡ÖÀÚÉä°ú¼èµ¡¡×¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢³Æ¸ø±é³«±é45Ê¬Á°～½ª±é¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡ https://w.pia.jp/t/kabuki2026-milanoza/¡¡ (ºÂÀÊÁªÂò²Ä) ¡ÎP¥³ー¥É¡§537-675¡Ï
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ê24»þ´Ö Ëè½µ²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü¤Î1:30AM～5:30AM¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ü¥¤ー¥×¥é¥¹ ¡¡https://eplus.jp/kabuki2026-milanoza/¡¡(ºÂÀÊÁªÂò²Ä)
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡ÊºÂÀÊÁªÂò²Ä)¡ÊËè·îÂè1¡¦Âè3ÌÚÍËÆü¤Î2:00AM～8:00AM¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ü¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://l-tike.com/kabuki2026-milanoza/¡¡(È¯ÇäÆüÍâÆü°Ê¹ß¤ÏºÂÀÊÁªÂò²Ä)
¥íー¥½¥ó¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹ÆâLoppi¡¡¡ÎL¥³ー¥É¡§33731¡Ï
¡ü¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¡https://animate-ticket.com/events/40¡¡(ºÂÀÊÁªÂòÉÔ²Ä)
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»¡§Bunkamura¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡03-3477-9999 ¡Ê10:00～15:00¡Ë
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§Bunkamura 03-3477-3244 ¡Ê10:00～18:00¡Ë www.bunkamura.co.jp(https://www.bunkamura.co.jp/)
¼çºÅ¡§Bunkamura¡¢TST¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢ÅìµÞ
´ë²è¡¦À©ºî¡§¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò
À½ºî¡§Bunkamura
¸å±ç¡§¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Âç²ÎÉñ´ìº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ