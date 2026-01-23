MLBµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Î»×¹Í¤ËÇ÷¤ë¸ø¼°ÈÖÁÈ¡ª¡ØµÆÃÓÍºÀ±¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ù1·î23Æü³«»Ï
¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄÍµÌé¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡ÊMLB¡Ë¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØµÆÃÓÍºÀ±¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Ï¡¢¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ë²èÀ©ºî¥Áー¥à¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¢£µå³¦¶þ»Ø¤ÎÃÎÀÇÉ¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Î¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¡×¤òÇÁ¤¯¸ø¼°ÈÖÁÈ
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢MLB¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬¡¢Æü¡¹¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×ÁÛ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¶¥µ»¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µÆÃÓÅê¼ê¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ãー¤ÎÉñÂæ¤Ç¿¨¤ì¤ë°ÛÊ¸²½¤ÎÈ¯¸«¡¢¿çÌ²¡¦±ÉÍÜ¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¡¢µå³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÆÉ½ñ²È¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓÅê¼ê¤ÎÆÉ½ñ¥é¥¤¥Õ¤Ê¤É¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÎÆâÂ¦¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä¡¢¼«Ê¬¤òËá¤Â³¤±¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¸þ¤±¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÆÌ©¤Êµ÷Î¥´¶¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥Óー¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é¤ÏÅö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Öaudiobook.jp¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë¤â½¢Ç¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢YouTubeÈÖÁÈ¡ÖU Say Books?~¤Ê¤ó¤ÎËÜÄ°¤¤¤Æ¤ë?~¡×¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÆÃÓÅê¼ê¤ÎÆâÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÆÃÓÅê¼ê¤´ËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê¿¼¤¯È¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯À©ºî¤Î¤â¤È¡¢µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖSNS¤äYouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ø¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎPodcast¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤äÆü¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¸½Ìò¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¸Ä¿Í¤Ç²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸åÆüËÜ¤Ç¤â¡Ø¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÊ¸²½¡Ù¤ä¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯Ê¸²½¡Ù¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Âª¤¨¡¢¿·¤·¤¤È¯¿®¤Î·Á¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤âÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈÌ¾¡§ ¡ØµÆÃÓÍºÀ±¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ù
½é²óÇÛ¿®¡§ 2026Ç¯1·î23Æü(¶â)
¹¹¿·ÉÑÅÙ¡§ Ëè½µÇÛ¿®¡¢ÍËÆüÉÔÄê
ÇÛ¿®Àè¡§ ³Æ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
audiobook.jp¡§https://audiobook.jp/audiobook/273308¡¡¢¨audiobook.jp¤Î¤ßÁ´ÊÔ¸ø³«
Spotify¡§https://open.spotify.com/show/1Brp6WpWl9LA8G5vBi7K0p
Apple Podcast¡§https://podcasts.apple.com/us/podcast/kikuchi/id1869172731
¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÇÛ¿®Ãæ
À©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
ÈÖÁÈ³µÍ×¡§Æü¡¹¡¢¥á¥¸¥ãー¤ÎÉñÂæ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤òËá¤¾å¤²¡¢¶¥µ»¤È¸þ¤¹ç¤¦µÆÃÓÍºÀ±¡£°ÛÊ¸²½¤Ç¤ÎÈ¯¸«¡¢Å°Äì¤·¤¿¼«¸Ê´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æµå³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÆÉ½ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÆÉ½ñ¥é¥¤¥Õ¤Ê¤É¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¿Í´Ö¡¦µÆÃÓÍºÀ±¡×¤Î¡ØÆ¬¤ÎÃæ¡Ù¤ËÇ÷¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä¡¢¼«Ê¬¤òËá¤Â³¤±¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÆÌ©¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î»×¹Í¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡µÆÃÓ ÍºÀ±¡Ê¤¤¯¤Á ¤æ¤¦¤»¤¤¡Ë
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹½êÂ°¡££±£¹£¹£±Ç¯£¶·î£±£·Æü´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
²Ö´¬Åì¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à3ÅÙ½Ð¾ì¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥Ð¥Ä½à£Ö¤ò¸£°ú¡£Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç6µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£2017Ç¯ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¦ºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÍâÇ¯¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ØÄ©Àï¡£2019Ç¯¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ø°ÜÀÒ¡£3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½éÁª½Ð¡£2022Ç¯¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢2024Ç¯7·î¤«¤é¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢2024Ç¯11·î¤«¤é¸½¿¦¡£°ì»ù¤ÎÉã¡£
¢£¥¹¥¿¥¸¥ª ¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯
¿ôËüÅÀ¤ËµÚ¤Ö²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¢Î®ÄÌ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¡¦Î®ÄÌ¤ò¹Ô¤¦Áí¹ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄÍµÌé¡Ë
²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÊ¹¤Æþ¤ëÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¡ÖÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡×¡Ö½ÐÈÇÊ¸²½¤Î¿¶¶½¡×¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÇÛ¿®¿ô¤ò¸Ø¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£500¼Ò°Ê¾å¤Î½ÐÈÇ¼ÒÍÍ¤ÈÄó·È¤·¡¢¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öaudiobook.jp¡×¤Ç¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¡Ö¿·´©JP¡×(https://sinkan.jp/)¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½ñÀÒ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
