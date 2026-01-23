Ä¹Þ¼¹ä¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ö7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025¡×¤òU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡ª²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü3ºîÉÊ¤âÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Þ¼¹ä 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025 Á´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×¤ò¡¢2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÈÆ±Æü¤è¤ê¡¢²áµî¥é¥¤¥Ö±ÇÁü3ºîÉÊ¤ò¿·¤¿¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®µÚ¤Ó²áµî¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢·î³Û²ñ°÷¤ÎÊý¤Ê¤éÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯10·î¤ÎÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ÖÄ¹Þ¼¹ä 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025¡×¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤ëK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡Ö"HOPE"¡×¤«¤é¡¢Á´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ö7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025¡×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¡¢³ÆÃÏ¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥·¥çー¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿Ä¹Þ¼¹ä¡£2025Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ëK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¤¼¤ÒU-NEXT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â²»¼Á¡¦¹â²è¼Á¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢Á´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤È¤Ê¤ë2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÄ¹Þ¼¹ä 10Ëü¿Í ¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥ô2015 in ÉÙ»Î»³Ï¼¡×¡ÖÄ¹Þ¼¹ä ONEMAN SHOW THANK YOU ACOUSTIC TOUR 2016¡×¡ÖÄ¹Þ¼¹ä CONCERT TOUR 2022 REBORN with THE BAND¡×¤Î3ºîÉÊ¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò´Ñ¤ëÁ°¡¢´Ñ¤¿¸å¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹Þ¼¹ä 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025 Á´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥ÈÈÇ
»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012503
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë17:00 ～¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè～3·î2Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®¸ø±é¡§2025Ç¯11·î28Æü ¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ ¸ø±é
¢¨»ëÄ°²ÄÇ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÄ¹Þ¼¹ä ÇÛ¿®Ãæ°ìÍ÷¡Û
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012099
