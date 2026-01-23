£Ã£ï£Ò£é£ã£èÉñÂæ·Ý½Ñ¡ª¡ß ³ô¼°²ñ¼Ò£×£Á£Ò£Å ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ª¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÈÂæËÜ¤¬µ¯¤³¤¹´ñÀ×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª2DAYS¡×2026Ç¯2·î26Æü¡¦27Æü¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
±é½Ð²È¡¦´ä°æ½¨¿Í¤¬´ë²è¡¦¿Ê¹Ô¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÉñÂæ¾å¤Ç½é¸«¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¿Íµ¤ÉñÂæ´ë²è¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¡£2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª2DAYS ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
DAY1¤Ï¡¢´ä°æ½¨¿Í¤Î¿Ê¹Ô¡¦±é½Ð¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É³ÆºîÉÊ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¤½¤·¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤ÇÄ¹Ç¯Âè°ìÀþ¤Ç¤´³èÌö¤ÎYOU¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚ¿Ç·¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡¦¡¦¡¦¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤Ç¤¹¡ª
DAY2¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢±é½Ð²È¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÎÓ´õ¤µ¤ó¤ò¿Ê¹Ô¡¦±é½Ð¤Ë·Þ¤¨¡¢Â¨¶½¤Î¤ª¼Çµï¤Ë²Ã¤¨¡¢²Î¤¢¤ê¡¢ÍÙ¤ê¤â¤¢¤ê¡©¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ªthe Musical¡×¤ò¾å±é¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¸¶ÅÄÍ¥°ì¤µ¤ó¡¢ÉñÂæ¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×-°Ç¤È¸÷¤ÎÌîË¾-¤Ç¼ç±é¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ì¿§ÍÎÊ¿¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦¾å»³Îµ¼£¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ªDAY2¤âÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³Êó¤Ï¸ø¼°SNS¡¦HP¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
º£²ó¤â¼ÂÎÏÇÉ¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÂæËÜ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Â¨¶½¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö´¶¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤´ñÀ×¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤è¤ê¡¢·Î¸Å¾ì¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Ê´ä°æ½¨¿Í¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡È½é¸«¤ÎÂæËÜÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¥é¥¤¥Ö¡É¤Ç¤¹¡£
ÂæËÜ¤ÏÅöÆü¤Þ¤ÇÈó¸ø³«¡£ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ò³«¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢±é½Ð²È¡¦´ä°æ¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÐÍ¥¡×¡ÖÂæËÜ¡×¡Ö±é½Ð¡×¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤¬Íí¤Þ¤ê¹ç¤¤¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÉñÂæ¸ø±é¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ªÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¡¡https://ware.mobi/ikinarihonyomi/
¢£´ä°æ½¨¿Í¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª´ä°æ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ò³«¤¯¤È¤³¤í¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¸«¤ÆÌã¤¤¤Þ¤¹¡£
´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìò¤ÎÀÊÌ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤ÏÅ¾¤Ó¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìòºî¤ê¤â¡¢ÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¡¢»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤âÁ´¤¯¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂæËÜ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊª¸ì¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
²¿¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¤É¤³¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢¤É¤³¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬µ¯¤¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢ÌÜ·â¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂæËÜ¤ÈÇÐÍ¥¤¬½Ð²ñ¤¦½Ö´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë°ìÅÙ¤¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ì½Ö¡¢ÂæËÜ¤ÎÊª¸ì¤È¡¢ÇÐÍ¥¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤äÀº¿À¤¬¸òºø¤·¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ñー¥¯¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¾×ÆÍ¤ò¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ¸³¤·¤ÆÌã¤¦´ë²è¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËËÜÆÉ¤ß¡ª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¤ªÁ°¤âËÜÆÉ¤ß¡ª¥·ー¥È¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÒÀÊ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ÎÇÐÍ¥¤È¡¢Æ±¤¸ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡Ö±é·à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬»²²Ã¤·¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¯¤¤ë¡¢µÒÀÊ¤ÈÉñÂæ¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¤É¤ó¤Ê±é·à¤è¤ê¤â¡Ö±é·àÅª¡×¤À¤È¤âÁÛ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î26Æü¡£
Ãë¤ÈÌë¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÌÌ¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡Ö¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÎëÌÚ¿Ç·¤µ¤ó¤â¶»¥¢¥Ä¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃë¤ÈÌë¤Ë¡¢Í£°ì¡¢Î¾Êý»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬YOU¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤â¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¤ÎÆæ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÌã¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(^^
ÆóÅÙ¤ÈºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¡¢Á´½¸Ãæ¤Ç¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2/27¤ÎÎÓ´õ¤µ¤ó»Ê²ñ±é½Ð¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡×¤â¡¢¤¼¤Ò¡ª
´ä°æ½¨¿Í¡Êºî²È¡¦±é½Ð²È¡Ë¡¡
2003Ç¯·àÃÄ¥Ï¥¤¥Ð¥¤·ëÀ®¡£
2012Ç¯NHK BS¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¸¤à¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤½¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡×¤ÇÂè30²ó¸þÅÄË®»Ò¾Þ¡£2013Ç¯ÉñÂæ¡Ö¤¢¤ë½÷¡×¤ÇÂè57²ó´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¼õ¾Þ¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò±é·à²½¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥ï¥ì¥ï¥ì¤Î¥â¥í¥â¥í¡×¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¡£2020Ç¯¤«¤é¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¤ò³«»Ï¡£°Ê¹ß¡¢Ç¯¤Ë5²ó¤Û¤É¤Î¥Úー¥¹¤Ç³«ºÅ¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWARE ¸ø¼°HP¡¡https://ware.mobi/
¢£ÎÓ´õ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
ºÆ¤Ó¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÇ¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¤Î»Ê²ñ¡¦¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÎÓ´õ¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤Ï¤â¤¦¡Ä¡Ä¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡¢µ²±¤¬¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ä°æ¤µ¤ó¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡È¤¢¤Î¡É¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¤ò¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ë½µó¡£
¤·¤«¤â¥¥ã¥¹¥È´Þ¤á¡¢Á´°÷½é»²²Ã¡£
»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î´¶¾ð¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¡§1¡¢¥É¥¥É¥¡§3¡¢¥Ö¥ë¥Ö¥ë¡§96 ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¬¡£
»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¤«¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ö¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤â¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë³¦¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£
¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤¿Á´°÷¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß½é»²²Ã¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢»ö·ï¤«´ñÀ×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬µ¯¤³¤ëÍ½´¶¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥Ö¥ë¥Ö¥ë¡¢µ²±ÁÓ¼º¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß The Musical¡×
¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
ÎÓ´õ¡Ê±é½Ð²È¡¦¿¶ÉÕ»Õ)¡¡
1974Ç¯3·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¡£
¿ô¡¹¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¡¡¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¡¢Live±é½Ð¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£
¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ë¡¢TV¡Ö±³¤¬±³¤Ç±³¤Ï±³¤À¡×¡Ê2026¡¦CX¡Ë¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê2025¡¦CX¡ËÉñÂæ¡Ö¹¹Ç¯´üSHOW(¾É)¥¬ー¥ë～The Musical～¡×¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
CoRichÉñÂæ·Ý½Ñ¡ª¡ß ´ä°æ½¨¿Í(WARE)¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª2DAYS¡×
¡¡
¡ÚÆü»þ¡Û
¡¡2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë 14:30³«¾ì¡¿15:00³«±é¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18:30³«¾ì¡¿19:00³«±é
¡¡
¡¡DAY1¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×
¡¡¿Ê¹Ô¡¦±é½Ð¡§´ä°æ½¨¿Í
¡¡½Ð±é¡§²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¼ñÎ¤¡¢YOU¡¢ÎëÌÚ¿Ç·¡¦¡¦¡¦and more ¡¡¡¡
¡¡2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë 12:00³«¾ì¡¿12:30³«±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30³«¾ì¡¿18:00³«±é
¡¡DAY2¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ªthe Musical¡×
¡¡¿Ê¹Ô¡¦±é½Ð¡§ÎÓ´õ
¡¡½Ð±é¡§¸¶ÅÄÍ¥°ì¡¢°ì¿§ÍÎÊ¿¡¢¾å»³Îµ¼£¡¦¡¦¡¦and more¡¡¡¡
¡¡¢¨ DAY1¡¢DAY2¶¦¤Ë¡¢³Æ²ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¡¡¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ¥Ûー¥ë¡¿¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¼¥í¡¡
¡¡¡¡¢©151-0053 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2ÃúÌÜ12－10¡¡¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ²ñ´Û1F
¡Ú´ë²è¡¦À½ºî¡Û
¡¡¤³¤ê¤Ã¤Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒWARE
¡¡¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ coop ¥Ûー¥ë¡¿¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¼¥í Äó·È¸ø±é
¢§¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
¡¡¡¦ËÜÆÉ¤ß¤Ë°ìÉô»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¤ªÁ°¤âËÜÆÉ¤ß¡ª¡×¥·ー¥È¡§27,500±ß ¡¡
¡¡¡¦ºÇÁ°Îó¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Î¿Í¡ª¡×¥·ー¥È¡§25,000±ß
¡¡¡¦ºÇÁ°Îó¥µ¥¤¥É¥·ー¥È¡§22,000±ß
¡¡¡¦°ìÈÌÀÊ¡ÊA～DÀÊ¡Ë¡§8,000±ß～14,000±ß¡¡
¡¡¡¦U25ÀÊ¡§3,000±ß ¡¿ ¹â¹»À¸°Ê²¼¡§1,000±ß¡¡(Í×¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¡¦³ØÀ¸¾Ú¡Ë
¢¨ ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÈÌÀÊ¤ÏºÂÀÊ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤è¤ê¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÈÎÇäHP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨ Ì¤½¢³Ø»ù¤ÎÆþ¾ì¤ÏÉÔ²Ä¡£
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡¡¿Ê¹Ô¡¦±é½Ð¡§´ä°æ½¨¿Í¡¢ÎÓ´õ
¡¡ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§»³²¼Íã¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Æー¥¸¡Ë¡¡
¡¡²»¶Á¡§¹â¶¶¿¿°á
¡¡¾ÈÌÀ¡§ÃæÀ¾Èþ¼ù
¡¡±ÇÁü¡§¼êÂåÌÚ°´¡Ê¥Èー¥¥çー¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡§Ê¿´äµý
¡¡ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§ÅÚÃ«Êþ»Ò¡Êcitron works¡Ë
¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§±üÅÄÍ³Èþ
¡¡À©ºî¡§²ÏÌîÎÜÍþ¡¢±§ÅÔÌÚ²êÀ¸
¡¡¹Êó¡§Æþ¹¾ÈþÊæ
¡¡SNS±¿±Ä¡§ÊÌÉÜ°¡Èþ
¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Á¾º¬Æà±§Èþ
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¡Ö¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡ikinarihonyomi@gmail.com
¢§¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß¡¢´ä°æ½¨¿Í¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¡¦³ô¼°²ñ¼ÒWARE ¸ø¼°HP¡¡ https://ware.mobi/
¡¡¡¦¤¤¤¤Ê¤êËÜÆÉ¤ß ÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¡¡https://ware.mobi/ikinarihonyomi
¡¡¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡ ¡¡https://twitter.com/hibye_net
¡¡¡¦Instagram¡¡¡¡¡¡ https://www.instagram.com/hibye.ware
¡¡½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤äº£¸å¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¸ø¼°HP¡¦SNSÅù¤Ç¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£