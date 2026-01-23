³¤¥ÎÌ±ÏÃ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö¼êÅç¼ãµÜ¿À¼Ò¤Î¤´¿ÀÂÎ¡×¤¬´°À®¡ª¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤¬ÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô ´äº´µÁ¹°»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¡×¤ËÇ§Äê ´°À®¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¶¨²ñ¤ÈÆüËÜºâÃÄ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³¤¥ÎÌ±ÏÃ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö¼êÅç¼ãµÜ¿À¼Ò¤Î¤´¿ÀÂÎ¡×¤¬´°À®¤·¤¿¤¿¤á¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¤¬°¤Æî»Ô¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¡×Ç§Äê¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ØË¤«¤ÇÈþ¤·¤¤³¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤ò²ð¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡É¤Î°ì´Ä¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼êÅç¼ãµÜ¿À¼Ò¤Î¤´¿ÀÂÎ¡ä
ÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¤Î³¤¥ÎÌ±ÏÃ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö¼êÅç¼ãµÜ¿À¼Ò¤Î¤´¿ÀÂÎ¡×¤ä°¤Æî»Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://uminominwa.jp/animation/111/
³¤¥ÎÌ±ÏÃ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö¼êÅç¼ãµÜ¿À¼Ò¤Î¤´¿ÀÂÎ¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=eMVyvrnmxd8 ]
¡ã´äº´µÁ¹°»ÔÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡ä
¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ì±ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì±ÏÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ëÃÏ¼Á³Ø¤äÎò»Ë¤âÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊõ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ë¥á¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é³Ø¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¡£º£²ó¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¡ÊÌ±ÏÃ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÆá²ìÀîÄ®¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°¤Æî»Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¶¿ÅÚ°¦¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/473_1_553961304c07c540661aeeadf7376c67.jpg?v=202601230521 ]
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¶¨²ñ
URL¡§https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
³¤¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¡Ö³¤¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¡ÖÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¡×¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ë³¤¤ÎÌ±ÏÃ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³¤¤Î³Ø¤Ó¤òÆâÊñ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÏÃ¤òÁª½Ð¤·¤Æ¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÍ·Á²½¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤Î³¤¤ÎÌ±ÏÃ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤ò¡Ö³¤¥ÎÌ±ÏÃ¤Î¤Þ¤Á¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢¤È¤â¤ËPR¤ä³èÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀÎ¤Ð¤Ê¤·¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/
¸ø¼°HP¡¡ https://uminominwa.jp/
Youtube¡¡https://www.youtube.com/@uminominwa
X https://x.com/uminominwa
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/