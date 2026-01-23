ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤«¤éJ¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖCOEDO KAWAGOE F.C¡×¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤Ò¤Þ¤ï¤ê³Ø±à ¤Ò¤Þ¤ï¤êÍÄÃÕ±à¤È2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
COEDO KAWAGOE F.C¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCOEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÍÅÄÏÂÀ¸¡Ë¤Ï¡¢Àî±Û»Ô¡¢Áð²Ã»Ô¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤êÍÄÃÕ±à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤Ò¤Þ¤ï¤ê³Ø±à¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢Íý»öÄ¹ ¶â»ÒÀô¡Ë¤È2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ø¹»Ë¡¿Í ¤Ò¤Þ¤ï¤ê³Ø±à ÍÍHP : https://www.himawari-gakuen.ed.jp
¢£COEDO KAWAGOE F.C¤È¤Ï
2020Ç¯ÀßÎ©¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·ÀßÎ©10Ç¯°ÊÆâ¤ÎJ¥êー¥°²ÃÌÁ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ Àî±Û¤ËÌ´¤È´¶Æ°¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¡¢100Ç¯Â³¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢90Ê¬´Ö´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Öºî¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÀî±Û»Ô¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£COEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò ÃæÂ¼¾»¹° ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤êÍÄÃÕ±àÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¤´±ï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Àî±Û»Ô¤ÇÄ¹¤¯ÃÏ°èÍÄ»ù¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤é¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤êÍÄÃÕ±àÍÍ¤ÈÍý»öÄ¹¤Î¶â»ÒÍÍ¡¢»ä¤É¤â¤âÃÏ°è¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î´ØÅì1Éô¥êー¥°¾º³Ê¡¢¤½¤·¤Æ2030Ç¯¤ÎJ¥êー¥°»²Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¸ø¼°HP: https://c-kawagoe.com/
±¿±Ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢HP: https://mag.c-kawagoe.com/
