¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥ïー¥É2025¡×·ë²ÌÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤³°eSIM¤Ï¡ÖKlook¡×¤¬Áí¹çËþÂÅÙºÇÍ¥½¨¤Ë¡ª VPN¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡ÖNordVPN¡×¤¬1°Ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜÀî ÍÎ¡¢°Ê²¼ ¥¤ー¥É¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë»þÂå¤Î¥Ù¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤Ö¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¥¤ー¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖRBB TODAY¡×¼çºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë´ØÏ¢¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎËþÂÅÙ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¥ëー¥¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¤Ç¡Öau¡ÊKDDI¡Ë¡×¡ÖY!mobile¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ã¼ËöÉôÌç¤Ç¤ÏGalaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëeSIM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öpovo 2.0¡ÊKDDI¡Ë¡×¤¬Áí¹çËþÂÅÙ1°Ì¤Ë¡£³¤³°eSIM¤Ç¤ÏKlook¡ÊKlook Travel Technology¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°Wi-Fi¥ëー¥¿¥ì¥ó¥¿¥ëÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Áí¹çËþÂÅÙ¤Ç³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi¡Ê³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢VPN¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·ÉôÌç¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏNordVPN¡ÊNord Security¡Ë¤¬Áí¹çËþÂÅÙ¤ÇºÇÍ¥½¨¤ò³ÍÆÀ¡£NordVPN¡ÊNord Security¡Ë¤Ï³¤³°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤äÉÊ¼Á¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¹ñÆâ¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¥ëー¥¿¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¡ËÉôÌç
ºÇÍ¥½¨¾Þ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/489_1_91ce37b848abfc47a345695bfbc4bd91.jpg?v=202601240251 ]
¢£¹ñÆâ¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¥ëー¥¿¡ÊÃ¼Ëö¡ËÉôÌç
ºÇÍ¥½¨¾Þ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/489_2_9c99524c798bd22ac1cc1ab29d5050f8.jpg?v=202601240251 ]
¢£eSIMÉôÌç
ºÇÍ¥½¨¾Þ
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/489_3_f08b7f97ec5123f457f69f86ff38d768.jpg?v=202601240251 ]
¢£³¤³°ÀìÍÑeSIMÉôÌç
ºÇÍ¥½¨¾Þ
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/489_4_1e90eccb05dc32bed1a74b3c2a788c73.jpg?v=202601240251 ]
¢£³¤³°Wi-Fi¥ëー¥¿¥ì¥ó¥¿¥ëÉôÌç
ºÇÍ¥½¨¾Þ
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/489_5_8806662bb972547589424833e4c58072.jpg?v=202601240251 ]
¢£¸Ä¿ÍVPN¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç
ºÇÍ¥½¨¾Þ
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/489_6_bedd5ec4de5db169293c49e2066687b5.jpg?v=202601240251 ]
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¤Ç°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Êý
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëWi-FiÉôÌç¡§¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¥ëー¥¿ー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡ÊÃ¼Ëö¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¤Î¤â¤Î¡Ë
¡¦eSIMÉôÌç¡§¸½ºß¡¢eSIM¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦³¤³°Wi-Fi¥ëー¥¿ÉôÌç¡§2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë³¤³°Wi-Fi¥ëー¥¿ー¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í
¡¦³¤³°eSIMÉôÌç¡§2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë³¤³°ÀìÍÑeSIM¤ò·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í
¡¦¸Ä¿ÍVPN¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¡§¸½ºß¡¢¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤ÎVPN¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§20ºÐ～69ºÐ
Í¸ú²óÅú¿ô¡§
¡¦¥â¥Ð¥¤¥ëWi-FiÉôÌç¡§2,521É¼
¡¦eSIMÉôÌç¡§3,523É¼
¡¦³¤³°Wi-Fi¥ëー¥¿ÉôÌç¡§856É¼
¡¦³¤³°eSIMÉôÌç¡§702É¼
¡¦¸Ä¿ÍVPN¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¡§1,058É¼
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤ー¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤é¡×¤ª¤è¤Ó³°Éô¶¨ÎÏ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
