ÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ÏÉÙ»ÎµÞ¤Ç¡ª¡ÈÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É ½Õ¤ÎÀä¶«³Ø³ä¡É
¡¡ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡Ê½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤ØÂ£¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö½Õ¤ÎÀä¶«³Ø³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～4·î5Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¾ï¤è¤êºÇÂç2,300±ß¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö³Ø³ä¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¹¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾®³ØÀ¸¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3·î14Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Ï¾®³ØÀ¸¤ò¤ª»ÒÍÍ¤Ë»ý¤Ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡Ö¿Æ»Ò¤â³Ø³ä¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸Æ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£3·î1Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡È1»þ´Ö¤Ç³ØÀ¸Éþ¤òÃå¤ÆÆ±°ì¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¿Í¿ô¡É¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¡ÖFUJIYAMA¾è¼Ö¿Í¿ô ÆüËÜ°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò³«ºÅ¡£ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÊÄ±à¸å¤Ë³ØÀ¸ÉþÃåÍÑ¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç¤ê¡¢1»þ´Ö¤Ç¾è¼Ö¤·¤¿¿Í¿ô¤ò·×Â¬¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü(1/23)¤è¤ê»öÁ°±þÊç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ÎÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüËÜ°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡¡¢½Õ¤Î³Ø³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶½Ê³¡×¡ÖÀä¶«¡×¡Ö´¶Æ°¡×¤Î¡¢³ØÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ëÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ø¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Õ¤ÎÀä¶«³Ø³ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Í·±àÃÏ¤ò°ìÆüÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹¡Ö³Ø³ä¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡×¡£3·î14Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤â³Ø³ä¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³Ø³ä¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹
¹Ø Æþ Àè¡§ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¸ø¼°¥¢¥×¥ê
(£±)³Ø³ä¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü(·î)17»þ～2026Ç¯4·î5Æü(Æü)16»þËø
ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～2026Ç¯4·î5Æü(Æü)Ëø¡¡ÍøÍÑ²ÄÇ½
ÎÁ¶â¡§
Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡§5,500±ß¡ÊÄÌ¾ï6,000±ß～7,800±ß¡Ë
Ãæ¹âÀ¸¡§5,100±ß¡ÊÄÌ¾ï5,500±ß～7300±ß¡Ë
¾®³ØÀ¸¡§4,100±ß¡ÊÄÌ¾ï5,000±ß～4,400±ß¡Ë
(£²)¿Æ»Ò¤â³Ø³ä¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹
¸åÆüÈÎÇäÆüÅù¸ø¼°ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë17»þ～2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë16»þËø
ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡ËËø¡¡ÍøÍÑ²ÄÇ½
ÎÁ¶â¡§
Âç¿Í¡§5,800±ß¡ÊÄÌ¾ï6,000±ß～7,800±ß¡Ë
Ãæ¹âÀ¸¡§5,100±ß¡ÊÄÌ¾ï5,500±ß～7300±ß¡Ë
¾®³ØÀ¸¡§4,100±ß¡ÊÄÌ¾ï5,000±ß～4,400±ß¡Ë
¹ØÆþ¾ò·ï¡§¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¾®³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤Ë¸Â¤ëÂç¿Í¶èÊ¬¤À¤±¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.fujiq.jp/special/gakuwari2026_1/index.html
FUJIYAMA¾è¼Ö¿Í¿ô ÆüËÜ°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¡½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢1»þ´Ö¤Ç³ØÀ¸Éþ¤òÃå¤ÆÆ±°ì¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¿Í¿ôÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¡ÖFUJIYAMA¾è¼Ö¿Í¿ô ÆüËÜ°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÊÄ±à¸å¤Ë³ØÀ¸ÉþÃåÍÑ¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç¤ê¡¢1»þ´Ö¤Ç¾è¼Ö¤·¤¿¿Í¿ô¤ò·×Â¬¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü(1/23)¤è¤ê»öÁ°±þÊç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ÎÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüËÜ°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)
ÆâÍÆ¡§1»þ´Ö¤Ç³ØÀ¸Éþ¤òÃå¤Æ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¿Í¿ôÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡§FUJIYAMA
½¸¹ç»þ´Ö¡§
17¡§30～¡¡FUJIYAMAÁ°¤Ç»²²Ã¼õÉÕ³«»Ï
¢¨17»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤´Æþ±à¤ò¤ªºÑ¤Þ¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
18¡§30º¢¡¡Ä©Àï¥¹¥¿ー¥È
19¡§30º¢¡¡Ã£À®µÇ°»£±Æ²ñ¡¡¢¨Í½Äê
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÌÜÉ¸Ã£À®¡§280¿Í°Ê¾å¤ÇÃ£À®
»²²Ã¾ò·ï¡§³ØÀ¸ÉþÃåÍÑ
¾è¼ÖÀ©¸Â¡§¿ÈÄ¹À©¸Â. 110cm°Ê¾å¡¦65ºÐ°Ê²¼
¢¨³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://www.fujiq.jp/event/fujiyamachallenge.html(https://www.fujiq.jp/event/fujiyamachallenge.html)
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµðÂç¥¬¥Á¥ã¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤â¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡ª
¡¡ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµðÂç¥¬¥Á¥ã¤¬2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤Ë»ÅÍÍÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÍ§Ã£¤È°ì½ï¤ËÀä¶«Í¥Àè·ô¤ä¡¢ÀïØËÌÂµÜÍøÍÑ·ô¤Ê¤ÉÅö¤Æ¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§1²ó¡¡2,000±ß
¢¨¥ì¥¸¤Ë¤ÆÀìÍÑ¥³¥¤¥ó¹ØÆþ¤â¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
·ÊÉÊÆâÍÆ¡§¥Ú¥¢Àä¶«Í¥Àè·ô¡¢¥Ú¥¢¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡¢ÀïØËÌÂµÜÍøÍÑ·ô¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬
É¬¤ºÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥°¥Ã¥ºÆþ¤ê¡£
ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ä¶È¥Çー¥¿
¢£±Ä¶È»þ´Ö
ÆüÄø¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.fujiq.jp/
¢£ÎÁ¶â
Æþ±àÎÁ¡§ÌµÎÁ
¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡§Âç¿Í6,000±ß～7,800±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸5,500±ß～7,300±ß
¾®³ØÀ¸4,400±ß～5,000±ß¡¢ÍÄ»ù¡¦¥·¥Ë¥¢2,100±ß～2,500±ß
¢¨Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸òÄÌ
¼Ö¡¿¿·½É¤«¤éÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÌó 80 Ê¬¡¢²Ï¸ý¸Ð IC ¤ËÎÙÀÜ
Åìµþ¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦¸æÅÂ¾ì IC¡¢ÅìÉÙ»Î¸Þ¸ÐÆ»Ï©·ÐÍ³¤ÇÌó90Ê¬
¥Ð¥¹¡¿¿·½É¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó100Ê¬¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É²¼¼Ö
Åìµþ±Ø¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó110Ê¬¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É²¼¼Ö
¢¨¼óÅÔ·÷¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢´ØÀ¾Åù30¥ö½ê°Ê¾å¤«¤éÄ¾ÄÌ¥Ð¥¹±¿¹ÔÃæ
ÅÅ¼Ö¡¿JRÃæ±ûËÜÀþÂç·î±Ø¤ÇÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Ë¾è´¹ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ø²¼¼Ö
Âç·î±Ø¤«¤éÌó50Ê¬
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É
ÂåÉ½¼Ô¡§¾å¸¶¡¡¸ü
ÀßÎ©¡§1964Ç¯6·î1Æü
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¿·À¾¸¶5ÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fujiq.jp/index.html