´¬Æ¬ÆÃ½¸¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¿·¤·¤¤ÇÈ¡×¡¿AERA1·î26ÆüÈ¯Çä

1·î26ÆüÈ¯Çä¤ÎAERA 2026Ç¯2·î2Æü¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Î¤ó¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºßÃÏ¤äº£¸å¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AERAÉ½»æ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦éðÀî¼Â²Ö¤Ë¤è¤ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î¿ð¡¹¤·¤¤´¶À¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¿·¤·¤¤ÇÈ¡×¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿Íµ¤¤òµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤¿ÃÏ°è¿¶¶½ºö¤«¤é¡¢°Ü½»´õË¾¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö¿¿Åß¤Î½°±¡Áª¡ØµÄÀÊÍ½Â¬¡Ù¡×¡¢ÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢Ìó50Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñÆâ¥Ñ¥ó¥À¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÇ¯É½¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«Âç·¿Ï¢ºÜ THE ALFEE¡Ö´ñÀ×¤Îµ°À×¡×¤äË¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡ÖMATCHA¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÇÂåÉ½¤ÎÀÄÌÚÍ¥¤µ¤ó¤ËÇ÷¤ë¡Ö¸½Âå¤Î¾ÓÁü¡×¡¢ÆÃÊÌ¹¹ð´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àâ²È¡¦Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤µ¤ó¤Î¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·Ã»ÊÔ¾®Àâ¤â·ÇºÜ¡£¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£É½»æ¡Ü¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§¤Î¤ó
ÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬É½»æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Î¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ïº£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¡£É½¸½¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æó¤Ä¤Î¤³¤È¡¢º£¸å¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¡Ö±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÌò¤É¤³¤í¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£éðÀî¼Â²Ö¤¬»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î¿ð¡¹¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´¬Æ¬ÆÃ½¸¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¿·¤·¤¤ÇÈ¡×
¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¡×¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿Íµ¤¤òµ¯ÇúºÞ¤Ë¤·¤¿ÃÏ°è¿¶¶½ºö¤ä¡¢°Ü½»¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Á´¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³Ä®¤Ç¤Ï¹ñºÝ¹â¹»¤Î¿·Àß¤ä¥ï¥¤¥ó¥Äー¥ê¥º¥à¤ÎÁÏ½Ð¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶Ã×¤·¡¢Âç¤¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Ü½»´õË¾¼Ô¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¹¥Þ¥¦¥È¡×¤Î°Ü½»¥¢¥ïー¥É2025¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤¬½»Ì±¤È¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢20Ç¯Á°¤ÎÂæÉ÷ºÒ³²¤ÇÇÑÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÀéÊæÅ´Æ»¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë´Ñ¸÷¥«ー¥È¤òÁö¤é¤»¤ë¡Ö¹âÀéÊæ¤¢¤Þ¤Æ¤é¤¹Å´Æ»¡×¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿¿Åß¤Î½°±¡Áª¡ÖµÄÀÊÍ½Â¬¡×
µÞÅ¾Ä¾²¼¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÀì¸¢¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿½°±¡Áª¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô¡Ê233¡Ë¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀô¹¨»á¤È³ÑÃ«¹À°ì»á¤¬¡¢ÁªµóÀï¤Î¹ÔÊý¤ä³ÆÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸øÌÀÉ¼¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃíÌÜÁªµó¶è¤Î¾ðÀª¤âÊ¬ÀÏ¡£Áªµó¸å¤ÎÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡¦¥ì¥¤¥ì¥¤Ãæ¹ñÊÖ´Ô¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÇ¯É½¡õ¥°¥é¥Ó¥¢
¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎÁÐ»Ò¥Ñ¥ó¥À¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤ÎÃæ¹ñÊÖ´Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó50Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëº£¡¢1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Í§¹¥¤Î¾Ú¤·¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥«¥ó¥«¥ó¤È¥é¥ó¥é¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÅÚµïÍø¸÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬¡ÖÄÁ½Ã¡×¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¥Ñ¥ó¥À¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ëº£¤³¤½¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿30Æ¬°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÇ¯É½¡×¤ä¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥À¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤¢¤ê¡¢ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¡ª
¢£THE ALFEEÏ¢ºÜ¡Ö´ñÀ×¤Îµ°À×¡×Âè5²ó
THE ALFEE¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö´ñÀ×¤Îµ°À×¡×¡¢º£²ó¤Ï1973Ç¯¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¤Ë¹â¸«Âô¤µ¤ó¤¬²ÃÆþ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î²»³ÚÀ¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏÂç³ØÀ¸¡£¹â¸«Âô¤µ¤ó¤Ïºäºê¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¡¢¥ì¥³ー¥ÉÅ¹¤ËÄÌ¤¤¡¢°ìÊý¤Îºù°æ¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬Ë»¤·¤¯――¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸½Âå¤Î¾ÓÁü¡¡MATCHAÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÄÌÚ Í¥
¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿ー¥¸¥åÍó¡Ö¸½Âå¤Î¾ÓÁü¡×¤Ç¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖMATCHA¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÇÂåÉ½¤ÎÀÄÌÚÍ¥¤µ¤ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦¤òÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤ÎËä¤â¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯·¡¡¦È¯¿®¤¹¤ë´Ñ¸÷¶È³¦¤Î¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¯¶È¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤Î»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ÇÆüËÜºÇÂçµé¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¥µ¥¤¥È¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÂÇ·â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢»ö¶È¤òÂ¿³Ñ²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À±Ìî¥ê¥¾ー¥ÈÂåÉ½¤ÎÀ±Ìî²ÂÏ©»á¤â¡Ö¡ØÃÏµå¿Í¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¡×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀÄÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â
¡¦¡Î»þÂå¤òÆÉ¤à¡Ï¥à¥¹¥ê¥à¤Ëº¬µò¤Ê¤ÊÐ¸«¡¡¥â¥¹¥¯·úÀß·×²è¤á¤°¤ê·ã²½¤¹¤ëÇÓÀÍ±¿Æ°
¡¦ÆâÄê¼Âà¼Ô¤ÏÍ¥½¨¤ÊºÎÍÑ¸õÊä¼Ô¡¡¹¤¬¤ë¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥×ー¥ë¡×ºÎÍÑ¤Î¼ÂÂÖ
¡¦¡Î¥È¥Ã¥×¤Î¸»Î®¡Ï¤¤¤Á¤è¤·¾Ú·ô¡¡ÉðÈõÀ¯»Ê²ñÄ¹¡¡Á°ÊÔ
¡¦Ï¢ºÜ¡Î¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ÏºÇ½é¤Î°ìÊâ #04¡¡¼êÏÃ¤Ç¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°
¡¦¡Î½÷À¡ßÆ¯¤¯¡Ï°ÂÆ£Í¥»Ò¡¡Êì¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿Í¼Êý¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÀ¸ÊüÁ÷¤Ø
¡¦¤¢¤¿¤·¥ó¤Á
¡¦¥±¥¤¥êー¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥ë¥º¡ÎÆüËÜ¤Î¤¤¤¤¤â¤Î ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡Ï
¡¦¡Îeyes¡ÏÕª ¾°Ãæ¡¢Åì ¹Àµª
¡¦º´Æ£ Í¥¤Î¼ÂÁ©¥Ë¥åー¥¹½Î
¡¦ÉðÅÄº½Å´¡Îº£½µ¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¡Ï
¡¦ÅÄÆâ ³Ø¤Î·ÐºÑ¤Î¥ß¥«¥¿
¡¦¥¸¥§ー¥ó¡¦¥¹ー¤ÎÀèÆü¡¢¤ªÌÜ¤Ë³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ
¡¦¸á¸å3»þ¤Î¤·¤¤¤¿¤±.ÁêÃÌ¼¼
¡¦² ¾»Ç·¤Îº£½µ¤ÎÇ¤·¤ã¤¢¤·¤ã¤¢
¡¦¡ÚÆÃÊÌ¹¹ð´ë²è¡ÛÄ«°æ¥ê¥ç¥¦¡¡½ñ¤²¼¤í¤·Ã»ÊÔ¾®Àâ¡¡
¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
