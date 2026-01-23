¥×¥íËã¿ý¥êー¥°¡ÖM¥êー¥°¡×¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØM¥êー¥°2025-26¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ò¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ¤è¤êÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷·èÄê
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ¥×¥íËã¿ý¥êー¥°¡ÖM¥êー¥°¡×¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØM¥êー¥°2025-26¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ¤è¤êÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA PPV¡×¤ÇÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØM¥êー¥°2025-26¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢¥×¥íËã¿ý¥êー¥°¡ÖM¥êー¥°¡×¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖM¥êー¥°2019-20¡×¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¡¢6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»î¹ç´ÑÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤äÁ´M¥êー¥¬ー40Ì¾¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³«»Ï¤·¡¢3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë¹ë²Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤¼¤Ò¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÈWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ300±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511¡Ë
¢£¡ÖABEMA PPV¡×¡¿¡ØM¥êー¥°2025-26¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥¤¥È¡ÙÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷³µÍ×
¢§½Ð±é¼Ô
M¥êー¥¬ー
ÆüµÈÃ¤ºÈ
¶ßÀîËã°á»Ò
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ³«±é ¡ÊÇÛ¿®³«»Ï16»þ30Ê¬～¡Ë
¢¨ËÜÇÛ¿®¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§»ëÄ°ÎÁ¶â
3,500±ß
¢¨ABEMA¥¢¥×¥ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ300±ß¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë17»þ～2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¢§¹ØÆþÆÃÅµ
¡ãÁá´ü¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¡ä
ËÜÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥È¥ì¥«¥µー¥Ó¥¹¡ÖM.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS¡×¤è¤ê¡¢ÅöÆü¤ÎÅÐÈÄÁª¼ê8Ì¾Ê¬¤Î¸ÂÄê¥È¥ì¥«¡Ê¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ú3¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
～ÅÐÈÄÁª¼ê8Ì¾Ê¬¤Î¸ÂÄê¥È¥ì¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
¡¦ÅÅ»Ò¥È¥ì¥«¤Ë¤Ï¡¢¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÖÄÌ¾ï¥È¥ì¥«¡×¤È¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤È³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¸ÂÄê¥È¥ì¥«¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½ÁÛÅªÃæ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÅÅ»Ò¥È¥ì¥«¡Ê¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ú3¡Ë¤Ï1.4ÇÜ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÅÐÈÄÁª¼ê8Ì¾Ê¬¤Î¸ÂÄê¥È¥ì¥«¡Ê¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ú3¡Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢+0.9ÇÜ¤Î¹ç·×2.3ÇÜ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ê¥¤¥ÈÅöÆü2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î»î¹ç¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³ºÅö¥È¥ì¥«¤ÎÃå½ç°ÌÍ½ÁÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥Ã¥È¤Ï°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅÐÈÄÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÁª¼ê¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼êÌ¾µÚ¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¡©¡×É½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ãå½ç°ÌÍ½ÁÛµ¡Ç½¤Ç¤Î¥È¥ì¥«¥»¥Ã¥È¤ÏÅöÆü0»þ¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë18»þº¢¤ËABEMA¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥È¥ì¥«¥µー¥Ó¥¹¡ÖM.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS¡×Æâ¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥È¥ì¥«¤Î¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥È¥ì¥«¤òÄ¾ÀÜ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ü¸Â½ªÎ»¸å¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º´ü¸ÂÆâ¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÐÈÄÁª¼ê8Ì¾Ê¬¤Î¸ÂÄê¥È¥ì¥«¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÍÑ¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ABEMA ID¤ò³ô¼°²ñ¼ÒHEARTBEATS¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ËÜÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥È¥ì¥«¥µー¥Ó¥¹¡ÖM.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS¡×¤è¤ê¡¢ÅöÆü¤Î»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥È¥ì¥«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ°²è¥È¥ì¥«¤ò¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï202£¶Ç¯3·îÃæ¤ËABEMA¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥È¥ì¥«¥µー¥Ó¥¹¡ÖM.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS¡×Æâ¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆ°²è¥È¥ì¥«¤Î¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÆ°²è¥È¥ì¥«¤òÄ¾ÀÜ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ü¸Â½ªÎ»¸å¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º´ü¸ÂÆâ¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÍÑ¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ABEMA ID¤ò³ô¼°²ñ¼ÒHEARTBEATS¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã700±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ä
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÅÐÏ¿¤·ÂÐ¾ÝPPV¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È700±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ª¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊURL¡§https://abema.tv/lp/cashback-mleague-20260206¡Ë
¢¨¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²Ã¾ò·ï¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÊüÁ÷URL
https://abema.tv/live-event/fe7510e0-3d7b-480d-9a6e-82b965bc8ff7
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËM.LEAGUE¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
