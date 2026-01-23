Àä»¿ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥¨¥Æ¥£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤¬¥Æー¥Þ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç3·î21ÆüÈ¯Çä¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ!!
¢¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¥¤¥¨¥Æ¥£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñー¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Û¤ò2026Ç¯3·î21Æü¤«¤é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò¡¢2026Ç¯3·î21Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥Æ¥£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎëÌÚ¤äÃ«¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶»¸µ¤Ë¥¤¥¨¥Æ¥£¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥¨¥Æ¥£¤â¤³¤â¤³»É½«T¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¿ô¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î21Æü～4·î12Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¤Ç¡¢ÆÃÅµ¡ÖÆÃÅµ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥¨¥Æ¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÅµ¤ä¥°¥Ã¥º¤â¡ª
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§8¼ï
¢¤¥¥ã¥é¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥¥ã¥é¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü
²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1BOX¡Ê8¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§Á´8¼ï
¢¤¾ÚÌÀ¼Ì¿¿´Û
¾ÚÌÀ¼Ì¿¿´Û
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü
²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1BOX¡Ê10¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§Á´12¼ï
¢¤¥¤¥¨¥Æ¥£¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
¥¤¥¨¥Æ¥£¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü
²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¤¥¤¥¨¥Æ¥£¤â¤³¤â¤³»É½«T¥·¥ã¥Ä
¥¤¥¨¥Æ¥£¤â¤³¤â¤³»É½«T¥·¥ã¥Ä
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü
²Á³Ê¡§4,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥Õ¥§¥¢¾ðÊó
¢¤ÆÃÅµ¡§ÆÃÅµ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¥¤¥¨¥Æ¥£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñー¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î21Æü～4·î12Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
³«ºÅÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½ÌóÆâ¶â1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËËè¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ñÀÒ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¡ÊÆâ¶â1,100±ß¡ÒÀÇ¹þ¡Ó°Ê¾åÉ¬¿Ü¡Ë1ÅÀËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡ÖÆÃÅµ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§ÆÃÅµ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)°¤²ìÂô¹ÈÃã¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/)
¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16993)
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¥¤¥¨¥Æ¥£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñー¥Æ¥£ー¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114468)
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤È¤Ï
¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤±¤É¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷»Ò¡¦ÎëÌÚ¤È¡¢ÊªÀÅ¤«¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤¨¤ëÃË»Ò¡¦Ã«¡£
ÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÆó¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³Ø¹»À¸³è¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤Æ2024Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö!!ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2024¡×ÃËÀÉôÌç¾Þ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2024¡×Âè7°Ì¡¢¡ÖÂè4²ó¥Þ¥¬¥Ç¥ßー¾Þ¡×ºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°¤²ìÂô¹ÈÃã¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¤ò¥é¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½¡£
MBS/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ～ÊüÁ÷¡ª
ABEMA¡¢Prime Video¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ30Ê¬～ºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª