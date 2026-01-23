PTC ¤Î Onshape¡¢Reditus Space ¤ËºÎÍÑ ― ºÆ»ÈÍÑ·¿µ°Æ»ºÆÆÍÆþ¥«¥×¥»¥ë¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®
ENOS Mk1 - ½é¤ÎºÆ»ÈÍÑ·¿±ÒÀ±¤Ç¡¢2026Ç¯7·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê
- Onshape Startup Program ¤«¤é Onshape Government ¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢ITAR½àµò¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½
- »Ë¾åºÇÂ®¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ëµ°Æ»ºÆÆÍÆþ¥«¥×¥»¥ë¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¡¡¡Ê2026Ç¯7·îÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê¡Ë
- ¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖCAD¤ª¤è¤ÓPDM¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOnshape¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¿×Â®¤ÊÈ¿ÉüÀß·×¡¢°ÂÁ´¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤Î½àÈ÷¤ò»Ù±ç
ÊÆ PTC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¡¢ CEO¡§¥Ëー¥ë¡¦¥Ð¥ë¥¢¡¢NASDAQ : PTC¡¢°Ê²¼ PTC ¡¿ÆüËÜË¡¿Í¡§ PTC ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¿ÀÃ« ÃÎ¿®¡Ë¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤«¤Ä¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡ÊÈù¾®½ÅÎÏ¡Ë´Ä¶¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÀ½Â¤´ë¶È Reditus Space(https://www.reditus.space/) ¤¬¡¢ºÆ»ÈÍÑ·¿±§Ãèµ¡¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢PTC ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê Onshape(R) ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿»Ù±çÀß·×¡ÊCAD¡Ë¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¥Çー¥¿´ÉÍý¡ÊPDM¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Onshape Startup Program(https://www.onshape.com/en/startups/) ¤òÄÌ¤¸¤Æ PTC ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Reditus ¤Ï¡¢½é´ü¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÈô¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀß·×¤Ø¤È¿×Â®¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë Onshape ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Êµ°Æ»¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë ENOS Mk1 ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ôー¥É¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ ITAR ¤ª¤è¤Ó EAR ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡¢Onshape Government(https://www.onshape.com/en/features/onshape-government) ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ENOS Mk1 ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢SpaceX Falcon 9 ¤Î¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢ºÆ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê±§Ãèµ¡¤òÄãµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤·¡¢¾¦ÍÑ¥Ú¥¤¥íー¥É¤òÅëºÜ¤·¤ÆÌó 8 ½µ´Ö¼þ²ó¤·¤¿¸å¡¢°ÂÁ´¤ËÃÏµå¤Øµ¢´Ô¤·¡¢²ó¼ý¡¦ºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Reditus Space ¤Î CTO ·ó¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë ¥¦¥£¥ë¡¦¥·¥ãー¥Þ¥ó¡ÊWill Sherman¡Ë»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖOnshape ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤òÂçÉý¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Startup Program ¤Ë»²²Ã¤·¤¿½éÆü¤«¤é¡¢ÈÑ»¨¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä IT ±¿ÍÑÉé²Ù¤ËÈÑ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤Î CAD ¤È PDM ¥Äー¥ë¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È´ÉÍýÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥àµ¬ÌÏ¤ò°Â¿´¤·¤Æ³ÈÂç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£¡×
PTC ¤Î Onshape ¤ª¤è¤Ó Arena ÉôÌç ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥«¥Ã¥Ä¥Þ¥ó¡Ê David Katzman¡Ë»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖReditus Space ¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¥Áー¥à¤Îµ°Æ»¾å¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤äÀ½Â¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂç¤¤¯ÊÑ³×¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬¥³¥ó¥»¥×¥ÈÃÊ³¬¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²²ÄÇ½¤Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Þ¤Ç¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Äー¥ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÀïÎ¬ÅªÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Onshape ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¹âÂ®¤ÊÈ¿ÉüÀß·×¡¢¤½¤·¤Æµ¬À©Í×·ï¤Î½å¼é¤ò¡¢¸½Âå¤Î¹Ò¶õ±§Ãè³«È¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ã±°ì¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°µÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¸·³Ê¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÂ¨±þÀ¤ÎÍ×·ï¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Onshape ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àß·×¡¢¥Çー¥¿¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Onshape ¤Ï¿·¶½¤Î±§Ãè´ë¶È¤«¤é´ûÂ¸¤ÎËÉ±Ò´ØÏ¢´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä³Î¿®¡¢¤½¤·¤Æ´ÉÍýÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë PTC ¤Ï¡¢Onshape ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ·²¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È´ë¶È¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÎÎ°è¤ò´ðÅÀ¤ËÀ½ÉÊ¥Çー¥¿¤Î´ðÈ×¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ø³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿À½ÉÊ¥Çー¥¿´ðÈ×¤Ï¡¢Reditus ¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤¬ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç AI ³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¿×Â®¤Ë»Ô¾ìÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î´ÉÍý¡¢µ¬À©¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌÌ¤Ç´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Onshape ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦½é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö CAD¡¿PDM ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë Onshape ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.onshape.com¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úËÜÆâÍÆ¤ÏÊÆPTC¤¬2026Ç¯1·î20Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤ÎËÝÌõ¤Ç¤¹¡£
Reditus ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Reditus Space ¤Ï¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëºÆ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê±ÒÀ±¤ò³«È¯¤·¡¢µ°Æ»¾å¤«¤é¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¸¥çー¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡ÊÈù¾®½ÅÎÏ¡Ë´Ä¶¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¤ª¤è¤ÓËÉ±ÒÊ¬Ìî¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥ë¥¹¥±ー¥ë¤Îµ°Æ»ºÆÆÍÆþ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PTC¡ÊNASDAQ¡§PTC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PTC¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÀß·×¡¢À½Â¤¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ÇÀ½Â¤¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£PTC¤ÏÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¡¢7,000Ì¾°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬À¤³¦30,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.ptc.com.¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PTC ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÆPTC¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢³ÈÄ¥À¤ÈÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿»°¼¡¸µCAD ¤ÎCreo(https://www.ptc.com/ja/products/creo)¡¢À½ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý (PLM) ¤ÎWindchill(https://www.ptc.com/ja/products/windchill) ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤È´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý (ALM)¤ÎCodebeamer(https://www.ptc.com/ja/products/codebeamer)¡¢ÊÝ¼é¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý(SLM) ¤Î ServiceMax(https://www.ptc.com/en/products/servicemax)¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IoT¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢ThingWorx(https://www.ptc.com/ja/products/thingworx)¤Ê¤É¤Î¼çÍ×À½ÉÊ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢PTC¤Î¸ÜµÒ¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£PTC¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×¤«¤éÀ½Â¤¡¢±¿ÍÑ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½Â¤¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1992Ç¯3·îÀßÎ©¡£¹ñÆâ4»ö¶ÈµòÅÀ¡£https://www.ptc.com/ja
