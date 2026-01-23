¡ÚÌî³°Ì±Â²ÇîÊª´Û¥ê¥È¥ë¥ïー¥ë¥É¡Û¥¢¥¤¥Ì¿¦¿Í¤¬ÅÁÅý¹©Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ½¤Éü¡ÖËÌ³¤Æ» ¥¢¥¤¥Ì¤Î²È¡× ½¤Éü¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ã°¦ÃÎ¡ä
¡¡Ìî³°Ì±Â²ÇîÊª´Û¥ê¥È¥ë¥ïー¥ë¥É¡Ê¸¤»³»Ôº£°æÀ®Âô90-48 ½êÄ¹¡§Ãö»ô ¹¯Ê¿¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¡¢Ìî³°Å¸¼¨²È²°¡ÖËÌ³¤Æ» ¥¢¥¤¥Ì¤Î²È¡×¤Î½¤Éü¹©»ö¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±²È²°¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ö¥Ý¥ó¥Á¥»¡ÊÊ¬²È¡Ë¡×¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÆ±Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ø¡Ö¥¢¥¤¥Ì¤Î²È¡×¤òµß¤¤¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤òÌ¤Íè¤Ø¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿Áí³Û10,329,964±ß¤òÁí¹©Èñ¤Î°ìÉô¤Ë½¼¤Æ¡¢Îô²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡Ö¥Ý¥í¥Á¥»¡ÊÊì²°¡Ë¡×¤Î¥«¥äÉø¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¤Î½¤Éü¹©»ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥í¥Á¥»¡×¤Î½¤Éü¹©»ö¤Ï2010Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ËÜ¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î»ñºà¤òÍÑ¤¤¡¢8Ì¾¤Î¥¢¥¤¥Ì¤Î¿¦¿Í¤¬ÅÁÅý¹©Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¶È¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ê¿¼èÄ®ÆóÉ÷Ã«¤è¤ê´Ø·¸¼Ô¤ò¾·¤¥¢¥¤¥Ì¤Î½×¹©µ·Îé¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Á¥»¥Î¥ß¡×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ·Îé¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½¤Éü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤äÉ÷½¬¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¼èºà¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ê¥È¥ë¥ïー¥ë¥É¸ø¼°HP :
https://www.littleworld.jp/
¢¡¡ÖËÌ³¤Æ» ¥¢¥¤¥Ì¤Î²È¡× ½¤Éü¹©»ö
¹©»ö´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î¾å½Ü¤òÍ½Äê
¥ê¥È¥ë¥ïー¥ë¥ÉµÙ´ÛÆü¡§1·î¤ÎËè½µ¿å¡¦ÌÚÍËÆü¡¢2·î¤ÎËè½µ·î¡¦ÌÚÍËÆü
¢¨2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï±Ä¶È¡¡
¢¨Ëè½µ¿åÍËÆü¤ÏµÙ¹©Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½¤ÉüÆâÍÆ¡§¡Ö¥Ý¥í¥Á¥»¡×¤ÎÉø¤ÂØ¤¨¡¢¡Ö¹âÁÒ¡×¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÝ£¡×¤Ê¤É¤Î½¤Éü
¢¡¡Ø½×¹©µ·Îé¡Ê¥Á¥»¥Î¥ß¡Ë¡Ù
´üÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
»þ´Ö¡§11¡§00～14¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡
¾ì½ê¡§¡ÖËÌ³¤Æ» ¥¢¥¤¥Ì¤Î²È¡×¥Ý¥í¥Á¥»¡ÊÊì²°¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥¢¥¤¥Ì¤è¤ê´Ø·¸¼Ô¤ò¾·¤¡¢¡Ö¥Á¥»¥Î¥ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½×¹©µ·Îé¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«³Ø¡§°ìÈÌÍè´Û¼Ô¤Ï²È²°¤Î³°¤«¤é¸«³Ø²ÄÇ½
´ÑÍ÷ÎÁ¡§ÌµÎÁ¡ÊÊÌÅÓÆþ´ÛÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
²áµî¤Î½×¹©µ·Îé¤ÎÍÍ»Ò¡Ê2010Ç¯3·î¡Ë
¡Ú»²¹Í¡Û
¢£Ìî³°Å¸¼¨²È²°¡ÖËÌ³¤Æ»¡¡¥¢¥¤¥Ì¤Î²È¡×
¥ê¥È¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢¼Âºß¤Î²È¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆºàÎÁ¤ä·úÀßÊýË¡¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÀµ³Î¤ËÉü¸µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥¤¥Ì¤ÎÎ¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÌ³¤Æ»Ê¿¼èÄ®ÆóÉ÷Ã«¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢1983Ç¯¤Ë¡ÖËÌ³¤Æ» ¥¢¥¤¥Ì¤Î²È¡×¤òÉü¸µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥í¥Á¥»¡ÊÊì²°¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢¥Ý¥ó¥Á¥»¡ÊÊ¬²È¡Ë¡¢¹âÁÒ¡¢ÊØ½ê¡¢¤Ê¤É¤òÇÛÃÖ¤·¡¢19À¤µªËö¤Î¥³¥¿¥ó¡ÊÂ¼¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½×¹©µ·Îé¡Ö¥Á¥»¥Î¥ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¥Ì¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ï¸ÅÍè¤è¤ê¡¢¥Á¥»¡Ê²È²°¡Ë¤Î·úÃÛ¤ä²òÂÎ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¿À¡¹¤ËÂÐ¤·µ·Îé¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö´Û¤Ç¤Î½¤Éü¹©»ö¤ÎºÝ¤Ë¤â¡¢¥¢¥¤¥Ìµ·Îé´Ø·¸¼Ô¤ËÍè´Û¤¤¤¿¤À¤µ·Îé¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÌ³¤Æ» ¥¢¥¤¥Ì¤Î²È¡×Á´·Ê
