¡Ö¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡Ë¡×Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¡ª°û¤ß¹þ¤à¥Á¥«¥é¤ÎÄã²¼¤Î¸¶°ø¤È²þÁ±Ë¡1/25(Æü)¡Ø·ò¹¯¥«¥×¥»¥ë¡ª¥²¥ó¥¤Î»þ´Ö¡Ù
2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¤¢¤µ7:00ÊüÁ÷ ¡Ø·ò¹¯¥«¥×¥»¥ë¡ª¥²¥ó¥¤Î»þ´Ö¡Ù
¿È¶á¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤È¤½¤Î²þÁ±Ë¡¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥óMC¤ÏÀÐ´Ý´´Æó¤µ¤ó¡¢¥µ¥ÖMC¤Ïºä²¼ÀéÎ¤»Ò¤µ¤ó¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö～¥à¥»¤ë¡¦áâ¤¬¤«¤é¤à¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ～Ì¾°å¤Ë³Ø¤Ö¡ª°û¤ß¹þ¤à¥Á¥«¥é¡×
¡Ö¿©»öÃæ¤Ë¥à¥»¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö³±Ê§¤¤¤äáâ¤¬¤«¤é¤à¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡ÖÂç¤¤Ê¾ûºÞ¤¬°û¤ß¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤Ï²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¡¢¿©¤ÙÊª¤äÂÃ±Õ¤Ê¤É¤¬¿©Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸í¤Ã¤Æµ¤Æ»¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡Ë¡×¡£¸íÓë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÇÙ¤Ë°ÛÊª¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¸íÓëÀÇÙ±ê¤ò¾·¤¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤ÎÄã²¼¤Î¸¶°ø¤È²þÁ±Ë¡¤òÀìÌç°å¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥à¥»¤ë¤È¤Ï¡©
¡üáâ¤¬¤è¤¯¤«¤é¤à¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡ü°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤Ï²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡ª
¡ü¸íÓë¤¬¾·¤¯¶²¤í¤·¤¤ÉÂ¡Ö¸íÓëÀÇÙ±ê¡×
¡ã°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¡©¡ä
¡ã¸íÓëÀÇÙ±ê¤È¤Ï¡©¡ä
¡ü²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö°û¤ß¹þ¤àÎÏ¡×¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯Ë¡
¡ã¿å°û¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¡ä
¡ü°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¸¶°ø¤Ï¡©
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Î¤É¼þ¤ê¤Î¶ÚÎÏ¡×¡ä
¡ã¤Î¤É¼þ¤ê¤Î¶ÚÎÏÄã²¼¤¬¾·¤¯´í¸±¡ä
¡üÀ¼¤Î¤«¤¹¤ì¤È°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤Î´Ø·¸
¡ãÀ¼¤¬¤«¤¹¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ï¡©¡ä
¡ãÀ¼¤Î¤«¤¹¤ì¤È¤Î¤É¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¡ä
¡ü°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÎÍ½ËÉ¤È²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎÁà
¡ã£±.Óë²¼¤ª¤Ç¤³ÂÎÁà¡ä
¡ã£².¤¢¤´»ý¤Á¾å¤²ÂÎÁà¡ä
¡ü¾ûºÞ¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê°û¤ß¹þ¤ßÊý
¡ü¸íÓë¤âÃâÂ©¤âËÉ¤°¡ªº£Æü¤«¤éÃÃ¤¨¤è¤¦¡ª¡ÖÅÇ¤½Ð¤¹ÎÏ¡×
¡ã¡ÖÅÇ¤½Ð¤¹ÎÏ¡×¤È¤Ï¡©¡ä
¡ã¡ÖÅÇ¤½Ð¤¹ÎÏ¡×¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ä
¡ã¡ÖÅÇ¤½Ð¤¹ÎÏ¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¡ª¡Ö¿á¤Ìá¤·ÂÎÁà¡×¡ä
¡ã²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ç¤¤ë¡ªÅÇ¤½Ð¤¹ÎÏ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ë¡¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=rCARlZdkELk ]
¡ÚÊüÁ÷Æü¡Û2026Ç¯1·î25Æü(Æü)
¡Ú»þ´Ö¡Û¤¢¤µ7:00
¡Ú½Ð±é¡Û¥á¥¤¥óMC¡§ÀÐ´Ý´´Æó
¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ÖMC¡§ºä²¼ÀéÎ¤»Ò
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û¡Ö～¥à¥»¤ë¡¦áâ¤¬¤«¤é¤à¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ～Ì¾°å¤Ë³Ø¤Ö¡ª°û¤ß¹þ¤à¥Á¥«¥é¡×
¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://hicbc.com/tv/genki/?ref=pr
¢¨ÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
[ÈÖÁÈHP¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸] ¡ä [¥¢ー¥«¥¤¥Ö] ¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£