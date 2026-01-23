½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¡ÃÉÔÎÑ¡¦¥â¥é¥Ï¥é¡¦Éü½²¤òÉÁ¤¯¾×·âºî¡¢¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×¤ÇÁ´39ÏÃÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§Åí·î¤Ê¤·¤³¡¦·§ÌÚÎ¦ÅÍ¡¦²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡Ø¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGOKKO¡Ê¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡Ë¤Ï¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¡Ê¼ç±é¡§Åí·î¤Ê¤·¤³¡Ë¤ò¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤WebtoonºîÉÊ¡Ö¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¡Ê¸¶ºî¡§´äÅçÊþÌ¤¡¦SORAJIMA¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿´°Á´¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£É×¤ÎÉÔÎÑ¤È¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¸µ½÷Í¥¤¬¡¢¡ÈÉü½²¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¿·¤¿¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¡¢ÉÔÎÑ¡ßÉü½²¡ßºÆÀ¸¤Î¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯12·î¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»ëÄ°¼ÔÁØ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤ÆPOPCORN¤ØÅ¸³«¡£ËÜºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿À©ºî¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢GOKKO¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¶¦Æ±±¿±Ä¤·¡¢TikTok¤äYouTube¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØËèÆü¤Ï¤Ë¤«¤àËÍ¤¿¤Á¤Ï¡£¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¡£SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï26²¯²ó¤òÄ¶¤¨¡¢TikTokÊ¿¶ÑºÆÀ¸²ó¿ô400Ëü²ó¡¢ZÀ¤Âå¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÉ´ºîÉÊ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¾Ð¤¤¡¢µã¤¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹¡É±é½Ð¡¢É½¸½¤òËÜºî¤ËÃí¤®¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦ºîÉÊÌ¾¡§¡Ø¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù
¡¦¸¶ºî¡§´äÅçÊþÌ¤¡¦SORAJIMA¡Ö¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
¡¦ÇÛ¿®¡§½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×
¡¦ÏÃ¿ô¡§Á´39ÏÃ¡Ê1ÏÃ1～3Ê¬ÁÛÄê¡Ë
¡¦·Á¼°¡§½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡¿ÉÔÎÑ ¡ß Éü½² ¡ß ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ
¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)
¡¦À½ºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦GOKKO
◼︎¤¢¤é¤¹¤¸¡Ã¥µ¥ìºÊ½÷Í¥¤ÎÉü½²·à¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëëー¡£
¿Íµ¤µÓËÜ²È¡¦ÎÉÊ¿(·§ÌÚÎ¦ÅÍ)¤È·ëº§¤·¡¢»Ò¶¡¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¸µ½÷Í¥¡¦ÌÀÆü¼Â(Åí·î¤Ê¤·¤³)¡£
¤À¤¬¡¢¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤Î"¥·¥Ê¥ê¥ª"¤Ï¡¢ÎÉÊ¿¤ÎÆü¡¹¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤¹¤ë¥â¥é¥Ï¥é¤È¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¡¦ºù(²£Ìî¤¹¤ß¤ì)¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø¤ìµî¤ë¡£¶þ¿«¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤ÎÃæ¡¢ÌÀÆü¼Â¤ÏºÆ¤Ó½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤Î"¿·¤¿¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª"¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£°¦¤ÈÁþ°¤¬Íí¤ß¹ç¤¦Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¥»¥¤¥µ¥¤¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë―¡£
◼︎¸«¤É¤³¤í
1. ½Ä·¿¤À¤«¤é¤³¤½±Ç¤ë¡Ö»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÆü¾ï¡×
Àö¤ï¤ì¤Ê¤¤¿©´ï¡¢Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯ÁªÂò¸¢¡£½Ä·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ê¶áµ÷Î¥¥Õ¥ìー¥à¤¬¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤äÀº¿ÀÅª»ÙÇÛ¤¬Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¶²ÉÝ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¿ÍÀ¸¤òÃ¯¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦Êª¸ì
µÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ëÉ×¤È¡¢¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿ºÊ¡£ËÜºî¤Ï¡¢±é¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ëÂ¦¤«¤é¡È½ñ¤¼ê¡É¤Ø¤ÈÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
3. Éü½²¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢½÷À¤ÎºÆÀ¸
ÉÔÎÑÉü½²¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤¬¡¢¶¯¤¤¶¦´¶¤ÈÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
Åí·î¤Ê¤·¤³¡Ø¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¤è¤ê - (C)GOKKO
Åí·î¤Ê¤·¤³¡Ã¼ç¿Í¸ø¡¦ÂçÄ»ÌÀÆü¼ÂÌò
ÂåÉ½ºî¡§¡ØÎáÏÂ¤Ë´±Ç½¾®Àâºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ãー¡Ù¡Ø¥è¥É¥ó¥Ê £Ô£È£Å £Æ£É£Î£Á£Ì¡Ù¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡Ù¡Ø³¥¿§¤Î²µ½÷¡Ù¤Û¤«
·§ÌÚÎ¦ÅÍ¡Ø¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¤è¤ê - (C)GOKKO
·§ÌÚÎ¦ÅÍ¡ÃÌÀÆü¼Â¤ÎÉ×¡¦ÂçÄ»ÎÉÊ¿Ìò
ÂåÉ½ºî¡§¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー ¥¬¥Ã¥Á¥ãー¥É¡Ù¡Ø¶äº²2¡Ù¡ØNO CALL NO LIFE¡Ù¡ØÎÙ¤ÎÃË¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¡Ù¤Û¤«
²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡Ø¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¤è¤ê - (C)GOKKO
²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡ÃÎÉÊ¿¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¡¦ºÍÀîºùÌò
ÂåÉ½ºî¡§¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó THE MOVIE ¥Ûー¥êー¥á¥óVS°Ëâ·³ÃÄ¡Ù¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡Ù¡Ø¾Ú·ô½÷²¦¡Ù¡Ø¤³¤Ê¤¤¤Ç¥³¥¦¥Î¥È¥ê¡Ù¤Û¤«
³ùÅÄ¤¢¤æ¡ÃÌÀÆü¼Â¤Î¿ÆÍ§¡¦ÊÝ²ÊÀéÎ¤Ìò
¼ãÎÓÀ±Ìï¡Ãºù¤ÎÆ±´ü¡¦ËÒÅÄÁí»ÊÌò
ÃæÛê¹§µª¡Ã¥Æ¥ì¥Ó¶É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦Ìî»³¼£É§Ìò
◼︎ºîÉÊ³µÍ×
¡¦¸¶ºî¡§´äÅçÊþÌ¤¡¦SORAJIMA¡Ö¥»¥¤¥µ¥¤¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§×¢ÅÄ½ãÊ¿¡Ê¡Ø»ÙÇÛÏÀ¡Ù¡Ø¥ªー¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡Ù¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¡ØËþ¥¿¥µ¥ì¥º¡¢»ß¥á¥é¥ì¥º¡Ù¤Û¤«¡Ë
¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ Ê¿²¬Ã¤ÂÀÏ¯¡¦°æ¾åÄ¾Ìé¡¦»ÖÂ¼Í¥
¡¦À½ºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦GOKKO
¢£½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥êPOPCORN¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¥¹¥¥Þ¡É¤Ë¡¢¡È´¶Æ°¡É¤ò¡£½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×
¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¥Þ¤Ë¡¢´¶Æ°¤ò¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿·¿Êµ¤±Ô¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë ¡ÈÇ»Ì©¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£1ÏÃ1Ê¬È¾～3Ê¬ÄøÅÙ¡¢ËÁÆ¬¿ôÏÃ¤òÌµÎÁ»ëÄ°¤È¤·¡¢¤½¤Î¸åÅÔÅÙ²Ý¶â¤Ë¤ÆºîÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£À¤ÂåÌä¤ï¤ºÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿GOKKO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢Îø°¦¡¦¥¤¥ó¥â¥é¥ë¡¦ÀÄ½Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¯ºîÉÊ¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¡¦»ÅÍÍ¡§iOSÈÇ¡¢AndroidÈÇ
¡¦ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁDL ¢¨¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¡¦Æ°ºî´Ä¶Í½Äê¡§iOS17°Ê¹ß Android12°Ê¹ß
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGOKKO¤È¤Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
GOKKO¥í¥´
º£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡£»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤À®Ä¹¤È¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÌî¿´¡£
¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥êー¥Àー¤¬½¸¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGOKKO¡£
¡ÈÆü¾ï¤ÇËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¾®¤µ¤Ê°¦¤ò¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Ë6¿Í¤Ç·ëÀ®¡£2022Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒGOKKO¤òÀßÎ©¤·¡¢´ë²è¡¿µÓËÜ¡¿»£±Æ¡¿ÊÔ½¸¡¿Åê¹Æ¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥Áー¥à¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤¹¤ëÀ¤³¦¿å½à¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4,000ËÜÄ¶¤ÎºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¦Åê¹Æ¡£Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï100²¯²óÄ¶¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï560Ëü¿ÍÄ¶*¤òÆÍÇË¤·¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÎÎ°è¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅþÃ£µ¬ÌÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¶¦Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò´Þ¤à
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
GOKKO¥¹¥¿¥¸¥ª
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¦Æ±ÂåÉ½ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæÁï¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¿ÅÄÃÒ
