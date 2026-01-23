À¤³¦ºÇ¾®¡¦ºÇ·ÚÎÌµé¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖGUIDE01¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±çÁí³Û1,500Ëü±ßÆÍÇË¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥´ー¥ëÃ£À®
HappyLifeCreators³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§ËÒÄ¹ ¿´¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGREEN FUNDING¡×¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¾®¡¦ºÇ·ÚÎÌµé¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖGUIDE01¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ù±çÁí³Û¤¬1,500Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥´ー¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¶â³Û30Ëü±ß¤ËÂÐ¤·Ã£À®Î¨5,000¡óÄ¶¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤ÈÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê8Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¤Î»Ù±ç¾õ¶·¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- »Ù±çÁí³Û¡§15,000,000±ß¤òÆÍÇË
- »Ù±ç¼Ô¿ô¡§501Ì¾
- ÌÜÉ¸¶â³Û¡§300,000±ß
- Ã£À®Î¨¡§5,000¡óÄ¶
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¤Þ¤Ç¡§»Ä¤ê8Æü
Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¡¦±þ±ç¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»Ù±çÌÜÉ¸¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥´ー¥ëÃ£À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ù±ç¤Î¹¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥´ー¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó»Ù±çÁí³Û1,500Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Åö³º¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥´ー¥ë¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢GUIDE01¤ÎÀ½ÉÊÉÊ¼Á¡¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó³èÆ°Êó¹ð¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ GUIDE01¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GUIDE01¤Ï¡¢¤ï¤º¤«10g¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥á¥¬¥Í¤ËÁõÃå¤Ç¤¡¢»ë³¦¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£
Bluetooth(R)¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢AIËÝÌõ¡¢AIÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢ÄÌÃÎÉ½¼¨¡¢²èÁüÉ½¼¨¡¢¥×¥í¥ó¥×¥¿ー¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¡¦¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¡¦°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤ÎÊý¡¹¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GUIDE01¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.guide-series.com/
À½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
£´¡¥Å¹Æ¬Å¸¼¨¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó
¡¡¡ÖÄÕ²°²ÈÅÅ¡Ü¡×¤ÇÅ¹Æ¬Å¸¼¨Ãæ
À¤³¦Ãæ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÈ¯¸«¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå·¿¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆüÍÑÉÊ¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤âÄ¾¤Ë¿¨¤ì¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Å¸¼¨´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü～2026Ç¯1·î31Æü
- ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ¡Ê¸µÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
- ½êºßÃÏ¡§Æó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ 1³¬ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî1ÃúÌÜ14ÈÖ1¹æÆó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º S.C. ¥Æ¥é¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
- ¾ÜºÙ¡§https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/
¡¡WUG10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ß¤¢¤·¤¿¤ÐAI¥»¥ß¥Êー
WUG¡ÊÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥æー¥¶ー²ñ¡Ë¤È¤¢¤·¤¿¤Ð¡Êwith ODCC¡Ë¤Î¹çÆ±ÊÙ¶¯²ñ¡£¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖAI¡×¤È¡Ö¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¤È¤½¤Î¼þÊÕ¡Ë¡×¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¡£ Á´ÂÎ¤Ï»°Éô¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
- ³«ºÅ»þ´Ö¡§15:30～19:00
- ²ñ¾ì¡§¥½¥Õ¥È»º¶È¥×¥é¥¶TEQSÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî¹ÁËÌ2-1-10 ¡ÊATC¥Ó¥ëITMÅï 6³¬¡Ë
- ¾ÜºÙ¡§https://w-ug.connpass.com/event/379259/
¡¡ÂÎ¸³¡¦¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¡¦Å¹Æ¬Å¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢GUIDE01¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÂÎ¸³¤ä¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HappyLifeCreators³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö¡§ÎÓ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@happylifecreators.com
£µ¡¥ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¤Ë¸þ¤±¤Æ
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï»Ä¤ê8Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËGUIDE01¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
£¶¡¥ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î³µÍ×- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§À¤³¦ºÇ¾®¡¦ºÇ·ÚÎÌµé¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖGUIDE01¡×
- ¼Â»Ü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§GREEN FUNDING
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»Æü¡§2026Ç¯1·î31Æü
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://greenfunding.jp/lab/projects/9135
£·¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
HappyLifeCreators³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËÒÄ¹¡¡¿´
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©532-0011Âçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç3-18-9 ¿·ÂçºåÆüÂç¥Ó¥ë701
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢VR/AR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
URL¡§https://www.happylifecreators.com/
ÎáÏÂ¸µÇ¯ÀßÎ©¡£¼Ò°÷¿ô20¿Í¼å¤ÎIT¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ëWeb¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼õÂ÷³«È¯¤ä¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢XRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂê²ò·è¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½·ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹óÕÌÀ´ü¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡Ö¥½¥Õ¥È¤È¥Ïー¥É¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯11·î¡¢À¤³¦ºÇ·ÚÎÌ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖGUIDE01¡×¤òÈ¯Çä¡£