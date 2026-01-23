³ô¼°²ñ¼ÒµÈÂ¼¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Î¡ÖÆÃÄêµï½»»Ù±çË¡¿Í¡×¤Ë»ØÄê
³ô¼°²ñ¼ÒµÈÂ¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜÎ´À¸¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÆóÃÏ°èµï½»Åù¤ÎÂ¥¿Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄêµï½»»Ù±çË¡¿Í¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÆÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃÏ°è³èÎÏ¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö°Ü½»¡¦Äê½»¡×¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤´Ø¤ï¤êÊý¤È¤·¤ÆÆóÃÏ°èµï½»¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ØÄê¤Ï¡¢ÆóÃÏ°èµï½»¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤äÁêÃÌÂÐ±þ¡¢´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÃ´¤¦Ë¡¿Í¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬»ØÄê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÆÄÅ»Ô¤¬¿Ê¤á¤ëÆóÃÏ°èµï½»ÅùÂ¥¿Ê»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒµÈÂ¼¤¬¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÆóÃÏ°èµï½»Â¥¿ÊÀèÆ³Åª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼ÂÁõ»ö¶È¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ÆÄÅ»Ô¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢·Ð±Ä¼ÔÁØ¸þ¤±¥¹¥¿¥Ç¥£ー¥Ä¥¢ー¤Î¼Â»Ü¡¢ÃÏ°èÆâ³°¤Î¿Íºà¤¬¸ò¤ï¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¡¢¾ÆÄÅ»ÔÆÃÄêµï½»Â¥¿Ê·×²è¤ÎºöÄê»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒµÈÂ¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±È¯¤Î»ë»¡¤ä¸òÎ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è³°¿Íºà¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÆÄÅ»Ô¤È´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤ë´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏÆÃÄêµï½»»Ù±çË¡¿Í¤È¤·¤Æ¾ÆÄÅ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö½»¤à¡¿½»¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÎÆóÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø¤ï¤êÊý¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¿Í¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¡¦ ¾ÆÄÅ»Ô ÆóÃÏ°èµï½»Åù¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÊÆÃÄêµï½»»Ù±çË¡¿ÍÀ©ÅÙ¡Ë
https://www.city.yaizu.lg.jp/city-info/torikumi/activation/nichiikikyoju/index.html
¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÆóÃÏ°èµï½»Â¥¿ÊÀèÆ³Åª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼ÂÁõ»ö¶È°ì¼¡¸øÊçºÎÂò°ìÍ÷
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/content/001879847.pdf
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒµÈÂ¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶¶ËÜ Î´À¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿©ÉÊÊñÁõ»ñºàµÚ¤ÓÃã´ï¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¿ÁÈ¿¥·Ð±Ä¸¦½¤ ¤Û¤«
https://www.yoshimura-pack.co.jp/