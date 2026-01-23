¥ª¥È¥á¥¤¥È¿·ºî¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×È¯ÇäµÇ°¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Î½÷À¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Ï¡¢2026Ç¯4·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢Ï¡ËÜ ¥ê¥ç¥¦»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¤ä¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¾ÜºÙ¡¢±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸
https://www.otomate-p.jp/information/20260123/
¢£¾ÞÉÊ
¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·Ê£À½¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¡Ê¥ë¥ò¡Ë¡Û³ÆÅ¹ÊÞ5Ì¾ÍÍ
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¥¢¥ê¥¹NETÄÌÈÎ
¡Ú¤´»²²ÃÊýË¡¡Û
¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ëÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¥¢¥ê¥¹NETÄÌÈÎ
´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥È¤ËÆþ¤ì¤ëºÝ¤Î¡Ö¤´ÃíÊ¸¥ª¥×¥·¥ç¥óÉôÊ¬¡×¤Ç¤´´õË¾¾Þ¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¡¢·èºÑ/Æþ¶â¤Î´°Î»¤Ç±þÊç¤â´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤´ÃíÊ¸ºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤´¹ØÆþºÑ¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹NET¤è¤êÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥áー¥ë¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¡¦±þÊçÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 11¡§00¼õÉÕÊ¬¤Þ¤Ç
¡ÚÉÁ¤²¼¤í¤·Ê£À½¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¡Ê¶ê ±íÐÔ¡Ë¡Û³ÆÅ¹ÊÞ5Ì¾ÍÍ
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
ebten
¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹ÄÌÈÎ
¡Ú¤´»²²ÃÊýË¡¡Û
¡¦ebten
´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤È¶¦¤ËÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ê23:59:59¡Ë¤Þ¤Ç
¡¦¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹ÄÌÈÎ
´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¦ÄÌÈÎ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ëÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Û³ÆÅ¹ÊÞ7Ì¾ÍÍ
£±.¥Õ¥§¥¤¡¡Ìò¡§²¬ËÜ ¿®É§¤µ¤ó
£².¥ë¥ò¡¡¡¡Ìò¡§»³²¼ À¿°ìÏº¤µ¤ó
£³.¶ê ±íÐÔ Ìò¡§ËÙ¹¾ ½Ö¤µ¤ó
£´.¸Õ ÀÄÑÛ Ìò¡§Î©²Ö ¿µÇ·²ð¤µ¤ó
£µ.¥¼¥Ù¥Í¥éÌò¡§±©Â¿Ìî ¾Ä¤µ¤ó
£¶.¥«¥ë¥Þ¡¡Ìò¡§±ÊÄÍ ÂóÇÏ¤µ¤ó
£·.¶Ì×Â¡¡¡¡Ìò¡§Á°Ìî ÃÒ¾¼¤µ¤ó
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¥¢¥ê¥¹NETÄÌÈÎ
GAMECITY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹ÄÌÈÎ
¡Ú¤´»²²ÃÊýË¡¡Û
¡¦¥¢¥ê¥¹NETÄÌÈÎ
´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥È¤ËÆþ¤ì¤ëºÝ¤Î¡Ö¤´ÃíÊ¸¥ª¥×¥·¥ç¥óÉôÊ¬¡×¤Ç¤´´õË¾¾Þ¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¡¢·èºÑ/Æþ¶â¤Î´°Î»¤Ç±þÊç¤â´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤´ÃíÊ¸ºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤´¹ØÆþºÑ¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹NET¤è¤êÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥áー¥ë¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¡¦±þÊçÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 11¡§00¼õÉÕÊ¬¤Þ¤Ç
¡¦GAMECITY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë 23»þ59Ê¬ ¤Þ¤Ç
¡¦¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹ÄÌÈÎ
´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¦ÄÌÈÎ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ëÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¢»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¤È¤Ï
――¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÁÐ¤Ç¸ì¤ê°©¤¦°¦¤ÎÄ´¤Ù¡£
2024Ç¯2·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿°ý°ÛÅÁ¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÈÀç¤ÈÀ»½Ã¤¬Â©¤Å¤¯À¤³¦――
ß×´ã¤ò½É¤·¤¿¥Þ¥Ä¥ê¥«Â²¤Î¾¯½÷¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¡¢Á´¤Æ¤Î°ø²Ì¤¬½ä¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÂ³¤±¤¿Èà¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤½¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾Ð´é°î¤ì¤ë¹¬Ê¡¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢³Æ½ªÀá¤Î¸åÆüÃÌ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤Î»þ¤òÉÁ¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°ÅÁ¤ä¿·µ¬¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢
¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÁÐ¤Ç¸ì¤ê°©¤¦°¦¤ÎÄ´¤Ù¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Þ¥Ä¥ê¥«¥Î¥±¥¤ ¥Æ¥ó¥á¥¤¥«¥·¥ç¥¯¥Ç¥ó¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§½÷À¸þ¤±Îø°¦ADV
CERO¡¡¡¡ ¡§¡ÖD¡×¡Ê17ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2026Ç¯4·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§[ÄÌ¾ïÈÇ¡¦DLÈÇ]8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ÆÃÁõÈÇ]10,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥¹¥¤ー¥È BOX]19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸¶²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ï¡ËÜ ¥ê¥ç¥¦
¥·¥Ê¥ê¥ª¡¡¡¡¡¡¡§µÈÂ¼ ¤ê¤ê¤«
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¡§Î©¾¾ Ê¸±Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://www.otomate.jp/mk/fd/
¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/mk_otomate
SNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Þ¥Ä¥ê¥«k #¥ª¥È¥á¥¤¥È ¡ô²µ½÷Switch
È¯Çä¸µ ¡§¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)IDEA FACTORY
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹
¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û
¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate-p.jp/
¥ª¥È¥á¥¤¥È¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/OtomateWeb