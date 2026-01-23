¥ª¥È¥á¥¤¥È¿·ºî¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×È¯Çäµ­Ç°¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò


¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤Î½÷À­¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Ï¡¢2026Ç¯4·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢Ï¡ËÜ ¥ê¥ç¥¦»áÉÁ¤­²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¤ä¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¾ÞÉÊ¾ÜºÙ¡¢±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢§¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸


https://www.otomate-p.jp/information/20260123/



¢£¾ÞÉÊ


¡ÚÉÁ¤­²¼¤í¤·Ê£À½¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¡Ê¥ë¥ò¡Ë¡Û³ÆÅ¹ÊÞ5Ì¾ÍÍ





¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û

Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ


¥¢¥ê¥¹NETÄÌÈÎ



¡Ú¤´»²²ÃÊýË¡¡Û

¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ


´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥·¥ê¥¢¥ëÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë


¡Ú±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë



¡¦¥¢¥ê¥¹NETÄÌÈÎ


´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥«ー¥È¤ËÆþ¤ì¤ëºÝ¤Î¡Ö¤´ÃíÊ¸¥ª¥×¥·¥ç¥óÉôÊ¬¡×¤Ç¤´´õË¾¾Þ¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤­¡¢·èºÑ/Æþ¶â¤Î´°Î»¤Ç±þÊç¤â´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


´û¤Ë¤´ÃíÊ¸ºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


´û¤Ë¤´¹ØÆþºÑ¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹NET¤è¤êÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥áー¥ë¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£


ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡ÚÍ½Ìó¡¦±þÊçÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 11¡§00¼õÉÕÊ¬¤Þ¤Ç



¡ÚÉÁ¤­²¼¤í¤·Ê£À½¥¤¥é¥¹¥È¿§»æ¡Ê¶ê ±íÐÔ¡Ë¡Û³ÆÅ¹ÊÞ5Ì¾ÍÍ







¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û

ebten


¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹ÄÌÈÎ



¡Ú¤´»²²ÃÊýË¡¡Û

¡¦ebten


´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


ÃêÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤È¶¦¤ËÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡ÚÍ½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ê23:59:59¡Ë¤Þ¤Ç



¡¦¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹ÄÌÈÎ


´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¦ÄÌÈÎ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥·¥ê¥¢¥ëÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë


¡Ú±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë



¡Ú¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Û³ÆÅ¹ÊÞ7Ì¾ÍÍ




£±.¥Õ¥§¥¤¡¡Ìò¡§²¬ËÜ ¿®É§¤µ¤ó


£².¥ë¥ò¡¡¡¡Ìò¡§»³²¼ À¿°ìÏº¤µ¤ó


£³.¶ê ±íÐÔ Ìò¡§ËÙ¹¾ ½Ö¤µ¤ó


£´.¸Õ ÀÄÑÛ Ìò¡§Î©²Ö ¿µÇ·²ð¤µ¤ó


£µ.¥¼¥Ù¥Í¥éÌò¡§±©Â¿Ìî ¾Ä¤µ¤ó


£¶.¥«¥ë¥Þ¡¡Ìò¡§±ÊÄÍ ÂóÇÏ¤µ¤ó


£·.¶Ì×Â¡¡¡¡Ìò¡§Á°Ìî ÃÒ¾¼¤µ¤ó



¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û

¥¢¥ê¥¹NETÄÌÈÎ


GAMECITY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°


¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹ÄÌÈÎ



¡Ú¤´»²²ÃÊýË¡¡Û

¡¦¥¢¥ê¥¹NETÄÌÈÎ


´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥«ー¥È¤ËÆþ¤ì¤ëºÝ¤Î¡Ö¤´ÃíÊ¸¥ª¥×¥·¥ç¥óÉôÊ¬¡×¤Ç¤´´õË¾¾Þ¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤­¡¢·èºÑ/Æþ¶â¤Î´°Î»¤Ç±þÊç¤â´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


´û¤Ë¤´ÃíÊ¸ºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


´û¤Ë¤´¹ØÆþºÑ¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹NET¤è¤êÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥áー¥ë¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£


ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡ÚÍ½Ìó¡¦±þÊçÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 11¡§00¼õÉÕÊ¬¤Þ¤Ç



¡¦GAMECITY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°


´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡ÚÍ½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë 23»þ59Ê¬ ¤Þ¤Ç



¡¦¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹ÄÌÈÎ


´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥Æ¥é¥ïー¥¹Å¹Æ¬¡¦ÄÌÈÎ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¡Ú¥·¥ê¥¢¥ëÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë


¡Ú±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë



¤½¤ÎÂ¾¡¢»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¡Ö¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ¡×¤È¤Ï







――¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÁÐ¤Ç¸ì¤ê°©¤¦°¦¤ÎÄ´¤Ù¡£



2024Ç¯2·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿°ý°ÛÅÁ¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¡£


ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÈÀç¤ÈÀ»½Ã¤¬Â©¤Å¤¯À¤³¦――


ß×´ã¤ò½É¤·¤¿¥Þ¥Ä¥ê¥«Â²¤Î¾¯½÷¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¡¢Á´¤Æ¤Î°ø²Ì¤¬½ä¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£



Å·Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ìÂ³¤±¤¿Èà¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢


¤½¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾Ð´é°î¤ì¤ë¹¬Ê¡¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


ÍÄ¾¯¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢³Æ½ªÀá¤Î¸åÆüÃÌ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤Î»þ¤òÉÁ¤­ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢³°ÅÁ¤ä¿·µ¬¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢


¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



――¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÁÐ¤Ç¸ì¤ê°©¤¦°¦¤ÎÄ´¤Ù¡£



¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û


¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi- Å·Ì¿²Ú¿¤ÅÁ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Þ¥Ä¥ê¥«¥Î¥±¥¤ ¥Æ¥ó¥á¥¤¥«¥·¥ç¥¯¥Ç¥ó¡Ë


ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite


¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§½÷À­¸þ¤±Îø°¦ADV


CERO¡¡¡¡ ¡§¡ÖD¡×¡Ê17ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë


¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í


È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2026Ç¯4·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê


²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§[ÄÌ¾ïÈÇ¡¦DLÈÇ]8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ÆÃÁõÈÇ]10,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥¹¥¤ー¥È BOX]19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¸¶²è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ï¡ËÜ ¥ê¥ç¥¦


¥·¥Ê¥ê¥ª¡¡¡¡¡¡¡§µÈÂ¼ ¤ê¤ê¤«


¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¡§Î©¾¾ Ê¸±Ù



¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://www.otomate.jp/mk/fd/


¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/mk_otomate


SNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Þ¥Ä¥ê¥«k #¥ª¥È¥á¥¤¥È ¡ô²µ½÷Switch



È¯Çä¸µ ¡§¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー


¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)IDEA FACTORY


¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤


¢¨µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹



¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û


¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate-p.jp/


¥ª¥È¥á¥¤¥È¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/OtomateWeb