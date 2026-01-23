¥»¥ë¥Õ²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¥µー¥Ó¥¹¡ÖAdvaNceD IoT ¥Ð¥²¥Ã¥¸¥¹¥È¥ìー¥¸¡×¤Ë¿·ãþÂÎ¡Ö¥é¥Ã¥¯°ìÂÎ·¿¥±ー¥Ö¥ë¡×ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¥»¥ë¥Õ²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¥µー¥Ó¥¹¡ÖAdvaNceD IoT ¥Ð¥²¥Ã¥¸¥¹¥È¥ìー¥¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1·î20Æü¤è¤ê¡¢´ûÀ½¥é¥Ã¥¯¤Ë¥±ー¥Ö¥ëµ¡¹½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥¿¥¤¥×¡Ö¥é¥Ã¥¯°ìÂÎ·¿¥±ー¥Ö¥ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò¥ï¥¤¥äー¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë´ûÂ¸¤Î¥±ー¥Ö¥ë¼°²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤ÈÀßÃÖ°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤¿¥é¥Ã¥¯¹½Â¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·ãþÂÎ¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Ë¤Ï´ûÀ½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÃí½º´ï¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ¼´ü¤ä¸½ÃÏÄ´À°¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È½ÀÆð¤ÊÀßÃÖÂÐ±þ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Óー¤ä¶¦ÍÑÉô¤Ø¤Î¾ïÀßÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢»ÜÀß±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¸å¤Î²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï²ÙÊªÂÐ±þ¶ÈÌ³¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë²ÙÊª¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¡¦ÊÝ´É¡¦´ÉÍý¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º®»¨»þ¤Ë¤ÏËÜÍèÂÐ±þ¤¹¤Ù¤ÀÜµÒ¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÁàºî¤Î¤ß¤ÇÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¡¦¼õ¤±¼è¤ê¤ò¹Ô¤¨¤ë¥»¥ë¥Õ¼°²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÐ±þ¤Î¾ÊÎÏ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·±¿ÍÑ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢
¡¦¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Âæ¿ô¤òÍÂ¤«¤ê¤¿¤¤
¡¦ÍøÍÑ¾õ¶·¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤¤
¡¦¸«¤¿ÌÜ¤äÀßÃÖ¤Î°ÂÄê´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¼ýÍÆÎÏ¤ÈÀßÃÖ°ÂÄêÀ¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢°ÜÆ°²ÄÈÝ¤òÁª¤Ù¤ë¥é¥Ã¥¯°ìÂÎ·¿¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ã¥¯°ìÂÎ·¿¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÆÃÄ¹1.¼ýÍÆÎÏ¤È°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤¿¥é¥Ã¥¯°ìÂÎ¹½Â¤
´ûÀ½¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥±ー¥Ö¥ëµ¡¹½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Óー¤ä¶¦ÍÑÉô¤Ø¤Î¾ïÀßÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢²ÙÊªÍÂ¤«¤êÂÐ±þ¤Î¥»¥ë¥Õ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
2.±¿ÍÑÊý¿Ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë2¥¿¥¤¥×
ÀßÃÖ¾ì½ê¤ä±¿ÍÑÊýË¡¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¸ÇÄêÀßÃÖ¥¿¥¤¥×¤È°ÜÆ°²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¤äÈËË»´ü¤Î°ì»þÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÜÀß¤«¤é¡¢¾ïÀß¤Ç¤Î¹â¤¤¼ýÇ¼¸úÎ¨¤ä°ÂÄêÀ¤òµá¤á¤ë»ÜÀß¤Þ¤Ç¡¢±¿ÍÑÊý¿Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¸ÇÄêÀßÃÖ¡Ê3ÃÊ¡Ë¥¿¥¤¥×
Äê°ÌÃÖ¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤¼ýÇ¼¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ãþÂÎ3Âæ¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤ËºÇÂç15¤Ä¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¡Ê2ÃÊ¡Ë¥¿¥¤¥×
°ÜÆ°¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¤äÈËË»´ü¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ãþÂÎ2Âæ¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤ËºÇÂç10¤Ä¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3.¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹»ÅÍÍ
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó´°·ë¤Î¼êÂ³¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Áàºî¥Õ¥íー¤òºÎÍÑ¡£¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¡¢Ìµ¿Í¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÅÍÍ¤äµ¡Ç½¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¡üAdvaNceD IoT ¥Ð¥²¥Ã¥¸¥¹¥È¥ìー¥¸
ÎÁ¶â¤äµ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢Åö¼Ò¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://and-iot.jp/baggage-storage/
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6585-9865
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@device-agency.co.jp
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
½êºßÃÏ¡§¢©550-0015 Âçºå»ÔÀ¾¶èÆîËÙ¹¾4ÃúÌÜ17ÈÖ18¹æ ¸¶ÅÄ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°1³¬
´ë¶È¥µ¥¤¥È: https://device-agency.co.jp/