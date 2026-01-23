ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾ÀïÂè£´¶ÉÏÂ²Î»³ÂÐ¶ÉÂçÈ×²òÀâ²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²òÀâ´ý»Î¡¡Âç¶¶ µ®Þ« ¼·ÃÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ê¹¤¼ê¡¡¼¼ÅÄ °Ë½ï ½÷Î®»°ÃÊ
²òÀâ´ý»Î¡¦Ê¹¤¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾ÀïÂè4¶ÉÏÂ²Î»³ÂÐ¶É¡×¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÂçÈ×²òÀâ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó²òÀâ´ý»Î¤ª¤è¤ÓÊ¹¤¼ê¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²òÀâ´ý»Î¡ÛÂç¶¶ µ®Þ« ¼·ÃÊ
¡ÚÊ¹¤¼ê¡Û¡¡¼¼ÅÄ °Ë½ï ½÷Î®»°ÃÊ
ÂçÈ×²òÀâ²ñ ³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¸áÁ°£±£±»þ～
¡¦²ñ¾ì¡§ÏÂ²Î»³¾ë¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë¡ÊÏÂ²Î»³»Ô¼·ÈÖÃú25ÈÖÃÏ¤Î1¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§²¦¾ÀïÂè4¶É¤ÎÂÐ¶É¾õ¶·¤ò¡¢ÂçÈ×¤òÍÑ¤¤¤Æ²òÀâ´ý»Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐ¶É¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¶î¤±°ú¤¤ò¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤ë·Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Î´ØÏ¢´ë²è
¡¡2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÅöÆü¤Ï¡¢ÂçÈ×²òÀâ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÏÂ²Î»³¾ë¥Ûー¥ë£±³¬Å¸¼¨¼¼¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë½ÐÄ¥ÈÎÇä¤ä¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦ÊªÈÎ¤Î¼Â»Ü¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÂçÈ×²òÀâ²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¡¦ÈÎÇäÊýË¡¡§¢ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¢ä(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563929)¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä
¡¦ÈÎÇä·Á¼°¡§ÀèÃå½ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²·î£±£¸Æü¤ËÂçÈ×²òÀâ²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Âè£·£µ´ü²¦¾ÀïÏÂ²Î»³ÂÐ¶É¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡ÊÏÂ²Î»³»ÔÊ¸²½¿¶¶½²ÝÆâ¡Ë
TEL£°£·£³-£´£³£µ-£±£±£¹£´