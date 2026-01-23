²­Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

²­ÆìJTB³ô¼°²ñ¼Ò




¡Ö¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä²¦¼Ô¡×¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤â²­Æì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä3¶¥µ»¤Î¤¦¤Á¡Ö¤É¤ì¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ì¤â¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎØ¤ò¹­¤²¡¢¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÅß¤Î²­Æì¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2Æü´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ò°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤¿»°ÂåÌÜ²¦¼Ô¡×¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ÑÀï¡õÂÎ¸³ÌµÎÁ¡£¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Ï¤À¤·±¿Æ°²ñ¤È¥Óー¥Á¥¦¥Ã¥É¥Üー¥ëÂçÂ¼ÇÕ¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª







³«ºÅÆü¡Ã2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë



¾ì½ê¡ÃË­ºê³¤ÉÍ¸ø±à¡¡Ë­ºêÈþ¤éSUN¥Óー¥Á¡Ê²­Æì¸©Ë­¸«¾ë»ÔË­ºê£µ－£±¡Ë



¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¡Ã2025Ç¯12·î15Æü(·î)～



»²²ÃÈñ¡Ã¥Ú¥¢6,000±ß ¡¡¡¡¢¨ÂÎ¸³¡õ´ÑÀï¤ÏÌµÎÁ


¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://www.frescoball.org/okinawa_beachfes2026/



¼çºÅ¡¦»öÌ³¶É¡Ã²­Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mail: contact@frescoball.org



¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ²­Æì¸©¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È»Ù±ç»ö¶È¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


²­ÆìJTB³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤Î»öÌ³¶É±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åµ­¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤¿¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£