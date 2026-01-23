²Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026
¡Ö¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä²¦¼Ô¡×¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤â²Æì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä3¶¥µ»¤Î¤¦¤Á¡Ö¤É¤ì¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ì¤â¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÅß¤Î²Æì¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2Æü´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ò°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤¿»°ÂåÌÜ²¦¼Ô¡×¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ÑÀï¡õÂÎ¸³ÌµÎÁ¡£¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Ï¤À¤·±¿Æ°²ñ¤È¥Óー¥Á¥¦¥Ã¥É¥Üー¥ëÂçÂ¼ÇÕ¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª
³«ºÅÆü¡Ã2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡ÃËºê³¤ÉÍ¸ø±à¡¡ËºêÈþ¤éSUN¥Óー¥Á¡Ê²Æì¸©Ë¸«¾ë»ÔËºê£µ－£±¡Ë
¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¡Ã2025Ç¯12·î15Æü(·î)～
»²²ÃÈñ¡Ã¥Ú¥¢6,000±ß ¡¡¡¡¢¨ÂÎ¸³¡õ´ÑÀï¤ÏÌµÎÁ
¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ãhttps://www.frescoball.org/okinawa_beachfes2026/
¼çºÅ¡¦»öÌ³¶É¡Ã²Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mail: contact@frescoball.org
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ²Æì¸©¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È»Ù±ç»ö¶È¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆìJTB³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤Î»öÌ³¶É±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åµ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤¿¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£