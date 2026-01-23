Ä¹Ìç¤Î¿å»ºÊª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È·ò¹¯¤òÆÏ¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥ß¥Ä¡£¿·¤¿¤Ê¡Ö¿©¡×¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿½ª¤ï¤ê¤Ê¤Ä©Àï
¥Õ¥¸¥ß¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³÷ËÈ¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë»³¸ý¸©Ä¹Ìç»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áí¹ç¿©ÉÊÁÏÂ¤´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È130Ç¯¤ò±Û¤¨¤ëÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¿©¡×¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¡¹¤Î·ò¹¯»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢³÷ËÈ¤ä¤Á¤¯¤ï¤Ê¤É¥Ø¥ë¥·ー¤ÊµûÆùÎý¤êÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ö»³¸ý¤«¤é¿©Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø ～¥°¥íー¥«¥ë¥Á¥ãー～¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Î5ÂåÌÜ·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆ£ÅÄ²í»Ë¤¬¡¢ÁÏ¶È¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤È¶ìÏ«¡¢À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢¶¦¤ËÆ¯¤¯¼Ò°÷¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìç»Ô¤Î¾®¤µ¤Êµù»ÕÄ®¤ÇÁÏ¶È
－ÁÏ¶È¤Î·Ð°Þ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Ï 1887Ç¯¡ÊÌÀ¼£20Ç¯¡Ë¡¢»³¸ý¸©Ä¹Ìç»Ô¤Î¾®¤µ¤Êµù»ÕÄ®¡¦Àçºê¤ÎÃÏ¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Ï¡¢¿©ºà¤ÎÎäÂ¢µ»½Ñ¤äÊªÎ®ÌÖ¤¬½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¡¢½ý¤ß¤ä¤¹¤¤µû¤ò¤¤¤«¤ËÄ¹¤¯ÊÝÂ¸¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¯²Ã¹©¤¹¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÆ£ÅÄµ×Â¢¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¶¯¤á¡¢Ä¹Ìç¤ÎË¤«¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò³è¤«¤·¤Æ³÷ËÈ¤ä¤Á¤¯¤ï¤Ê¤É¤ÎµûÆùÎý¤êÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£³÷ËÈ¤ä¤Á¤¯¤ï¤ÏÊÝÂ¸À¤¬¹â¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¸»¤È¤·¤Æ½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿µû¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤â½Å¤Í¤¿µ×Â¢¤Î¡¢¡Ö¿·Á¯¤Êµû¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¤Î¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¡¹¤Î·ò¹¯¤È¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ×Â¢¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢130Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤â¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¿©Ê¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿À®Ä¹¤ÎÎò»Ë
－ÁÏ¶È¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ºÇ½é¤Îº¤Æñ¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤«¤é½ªÀïÄ¾¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¸¶ÎÁÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡£µûÆù¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁ¤¬¶ËÃ¼¤ËÉÔÂ¤·¡¢³÷ËÈ¡¦¤Á¤¯¤ïÀ½Â¤¤ÏÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤ÏÃÏ¸µµù¶È¼Ô¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿µù³Í¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¦²Ã¹©µ»½Ñ¤òËá¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÊÝÂ¸À¤ò¹â¤á¤ë¹©É×¡Ê±ö²Ã¸º¡¦Îý¤êÊý¤Ê¤É¡Ë¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Îº¤Æñ¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ç¤¹¡£ÎäÅàÍ¢Á÷¤äÂçÎÌÀ¸»º¤¬ÉáµÚ¤·¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÂç¼ê¥áー¥«ー¤È¤Î¶¥Áè¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£²Á³Ê¶¥Áè¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÅÁÅýÀ½Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢µ¡³£²½¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¡¢¡ÖÌ£¤ÈÉÊ¼Á¤Î¥Õ¥¸¥ß¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤È¶áÂåÀßÈ÷¤ÎÎ¾Î©¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¡¦µûÎ¥¤ì¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ÈÆù¿©»Ö¸þ¤Ë¤è¤êµûÆùÎý¤êÀ½ÉÊ¤Î¾ÃÈñ¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ä¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯Äã»éËÃ¤ÎÆÃÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ê¹âµé»Ö¸þ¡¢ÍÎÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ë¤Î³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹ー¥Ñー¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¸þ¤±¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Å¸³«¤ä¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¡¦³¤³°Í¢½Ð¡¦OEM¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
－¶áÇ¯¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¿©¤Î¹ñºÝ²½¤ä±ÒÀ¸´ð½à¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊÍ¢½Ð¤ËÈ¼¤¦¹ñºÝµ¬³Ê¤ä¡¢À½ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î¼êË¡¤Ç¤¢¤ëHACCP¼èÆÀ¤ÎµÁÌ³²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤òÁá´ü¤Ë¹ñºÝµ¬³Ê¡ÊISO¡¢FSSC¡Ë¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÎ©Éô½ð¤È¤·¤ÆÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¼¼¤âÀßÃÖ¤·¡¢Í¢½Ð¤äµ»½Ñ¸ÜÌä·ÀÌó¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¥³¥¹¥È¤ÎµÞÆ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£µûÆù¤¹¤ê¿È¤ä³÷ËÈÈÄ¡¢ÊñÁõ»ñºà¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁ²Á³Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÙÂØ¡¦¸¶Ìý²Á³Ê¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤âµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ä±¿ÍÑÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¡¢À½ÉÊµ¬³Ê¤Î¸«Ä¾¤·¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¤Î²þÄê¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÉÊ¼Á¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µµù¶È¼Ô¡¦ÃÏ°è¤È¤Î¶¯¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢¡ÖÉÊ¼ÁÂè°ì¡¦À¿¼Â¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ¤È¾¦ÉÊ³«È¯¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¸¶ÎÁÉÔÂ¢ª¶¥Áè¢ªµûÎ¥¤ì¢ª¹ñºÝµ¬³ÊÂÐ±þ¢ªÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¡×¤È¤¤¤¦¶È³¦ÆÃÍ¤Î¹ÓÇÈ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î»º¶È¡¦´Ä¶¡¦¸ÛÍÑ¤Ë¹×¸¥
－ÃÏ¸µµù¶È¼Ô¡¦ÃÏ°è¤È¤Î¶¯¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢»³¸ý¸©ËÌ±ºÃÏ¶è¤Îµù¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿µû¤ò°ÂÄêÅª¤ËÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤Çµù¶È¤Î»ýÂ³¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ê¤Ë¤¯¤¤¾®µû¤äµ¬³Ê³°µû¤òÎý¤êÀ½ÉÊ¤Î¸¶ÎÁ¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Èµù»Õ¤Î¼ýÆþ°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µû¿©Î¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¡¦ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¿©°é¶µ¼¼¤òÄÌ¤·¡¢ÊÝ°é±à¤ä¾®Ãæ³Ø¹»¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¼Ò°ÆÆâ¤ä¹©¾ì¸«³Ø¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëµû¤Î±ÉÍÜ¤ä³÷ËÈ¤Î¤³¤È¡¢ÃÏ¸µ»º¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¿©°é¤ÈÅÁÅý¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìç»Ô¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀçºê¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤Î»î¿©¤äÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¤âÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ç½Ð¤ëÃ¼ºà¤ò»ôÎÁ¤äÈîÎÁ¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ëÇÑ´þÊªºï¸º¡¦ºÆ»ñ¸»²½¤ä¡¢¹©¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÍÈ¤²³÷ËÈ¤ÎÌý¤ò¥Ü¥¤¥éー²ÔÆ¯¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¾Ê¥¨¥Í¡¦CO₂ºï¸º¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹©¾ì¤ÎÎäÅà¡¦ÎäÂ¢ÀßÈ÷¤ò¹â¸úÎ¨·¿¤Ë¹¹¿·¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÛÍÑÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹Ìç»Ô¤òÃæ¿´¤ËÃÏ¸µ½Ð¿È¼Ô¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢½÷À¤Î½¢¶È¡¦³èÌöµ¡²ñ¤â¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÂæÉ÷¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢¾ï²¹ÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤ÇÊÝÂ¸´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¥ì¥È¥ë¥È¤ª¤Ç¤ó¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï¿©¡¦»Ù±çÊª»ñ¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ØÄó¶¡¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ°èËÉºÒ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤â»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Ï¡Ö³¤¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤ÆÃÏ°è¤òË¤«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶ÈÀº¿À¤ò¼´¤Ë¡¢¡ÖÃÏ¸µµù¶È¤Î»ýÂ³¡×¡Ö¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¡×¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¡×¡Ö¸ÛÍÑ¤È¿Íºà°éÀ®¡×¡ÖºÒ³²»Ù±ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÊýÌÌ¤Ç¡¢Ä¹Ìç»Ô¤ä»³¸ý¸©¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¼Ò²ñ¤ØÃå¼Â¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÊ¸²½¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¤ÊÉÊ¼ÁÂè°ì¡ß²¹¤«¤¤¥Áー¥à¥ïー¥¯¡ßÄ©Àï¤ò¾©Îå¡×
－¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿´ë¶ÈÊ¸²½¤Ï¡¢»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÉÊ¼ÁÂè°ì¡¦À¿¼Â¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³¤¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢°ÂÁ´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¿©ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤ÎÍýÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Ï¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëISO¤äFSSC¤Î¼èÆÀ¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¼¼¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤ÉÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¸þ¾å¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ£¤ä±ÒÀ¸¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ÏÁ´¼Ò°÷¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥ë¥Þ¥¬¤âËè·îÇÛ¿®¤·¤Æ±ÒÀ¸°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Áー¥à¥ïー¥¯¤È²ÈÂ²Åª¤Ê²¹¤«¤µ¡×¤â¡¢¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¡¦Ä¹Ìç»Ô¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ãæ·ø´ë¶È¤é¤·¤¯¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉô½ð´Ö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤Æ½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¤ÎÈËË»´ü¤Ï¡¢´ÉÍýÉôÌç¤Î¼Ò°÷¤âÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤ê±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¤Ç¤¹¡£·Ð±ÄÁØ¤â¸½¾ì¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¼Ò°÷¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÊ¸²½¤â¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¡×»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬Äó°Æ¤·¤¿³÷ËÈ¤ä³¤³°¸þ¤±¾¦ÉÊ¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¼«¤é»îºîÉÊ¤ò»î¿©¤·¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸å²¡¤·¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¼Ò°÷¤Î¹¬¤»¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÊ¸²½¤Ë±è¤¤¡¢¡Ö¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë²ñ¼Ò¤Å¤¯¤ê¡×¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À´ÉÍý¿¦¤ÎÀÑ¶ËÅÐÍÑ¤ä°é»ù¡¦²ð¸îÃæ¤Î¼Ò°÷¤Î»þÃ»¶ÐÌ³À©ÅÙÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁíÌ³ÉôÄ¹¤äÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÉû¼¼Ä¹¤â»Å»ö¤È²ÈÄí¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¼Ò°÷¤ÎÀèÇÚÊý¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¯»Ñ¤Ï¡¢¼ã¼ê½÷À¼Ò°÷¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ³°¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Ï¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤ÊÉÊ¼ÁÂè°ì¡ß²¹¤«¤¤¥Áー¥à¥ïー¥¯¡ßÄ©Àï¤ò¾©Îå¡×¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µÌ©Ãå·¿´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÈÂ²Åª¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¹¸ÎÃÎ¿·¤ÎÀº¿À¤Ç¿·¤·¤¤Äó°Æ¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ã¼ê¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤ò½Å»ë
－ÁÏ¶È130Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Î¼ãÊÖ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ò°÷¤Î¼ãÊÖ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¿·Â´¡¦ÂèÆó¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¸ý¸©Æâ³°¤Î¹â¹»¡¦Âç³Ø¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤ä¹©¾ì¸«³Ø¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¹»Â¦¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î¼ø¶È¤Ë¤â¼Ò°÷¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¼Ô¤¬ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦U¥¿ー¥ó¡¦I¥¿ー¥ó½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢J¥¿ー¥ó¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î°Ü½»»Ù±ç¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¡¢»þº¹½Ð¶Ð¤ä°é»ùÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¡¢¼ÒÆâ»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡¦¼Ò³°¸¦½¤»²²Ã¡¦¥¸¥ç¥Ö¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡ÖÀ®Ä¹¼Â´¶¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¿·Ç¯²ñ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¹Ô»ö¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢Ìò°÷¤â»²²Ã¤·¤Æ¼Ò°÷´Ö¡¦²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Ç¤Ï ¡Ö¼ã¼ê¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡× ¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÃÏ¸µ»Ö¸þ¤Î³ØÀ¸¡¦¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊºÎÍÑ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¡¦À®Ä¹µ¡²ñ¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢À¤Âå¸òÂå¤ÈÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Î³È½¼¤Ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð
－2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¼êÅö¤Î¾å¸Â°ú¤¾å¤²¤äÉÞÍÜ¼êÅö¤Î²þÄê¤Ê¤ÉÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ò¼ê¸ü¤¯¤·¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤äÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÄÌ¶Ð¼êÅö¤äÉÞÍÜ¼êÅö¤Î½¼¼Â¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë°Â¿´´¶¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Àè¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÊª²Á¡¦Ç³ÎÁÈñ¤Î¾å¾º¤òÄ¾ÀÜ¥«¥Ðー¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊýÄÌ¶Ð¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤«¤é¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¤äÅÅ¼ÖÄÂ¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤ä²È·×¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤¬¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò¤Î»ÑÀª¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤òÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼êÅö¤ò¸«Ä¾¤·¤¿ÅÀ¤¬¡È¼Ò°÷ÁÛ¤¤¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤â²ñ¼Ò¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÉÞÍÜ¼êÅö¤ÎÁý³Û¤¬²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Î½¼¼Â¤Ï¡¢ÄêÃåÎ¨¤ä»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
－¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
²ñ¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤·¡¢·Ð±Ä¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Ç¯ÅÙ½é¤á¤Ë¼ÒÄ¹¤Î»ä¤È³ÆÉôÌçÄ¹¤¬Á´¼Ò°÷¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÊý¸þÀ¤òÄ¾ÀÜÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤ä¿ÊÄ½¡¢ÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤·¡¢¡Ö²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¼«¿È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬²ñ¼Ò¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ïº©¿Æ²ñ¤òºÅ¤·¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¸ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¾º¿Ê»þ¤Î¸¦½¤¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸¤ä¿©ÉÊÉ½¼¨¤Ê¤É¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò²ñ¼Ò¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¡¦°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³À©ÅÙ¤ä½÷À´ÉÍý¿¦¤ÎÀÑ¶ËÅÐÍÑ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Éô½ð²£ÃÇ¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤âÂ¿¿ôÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸½¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤È¿®Íê´¶¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¼Ò°÷¤Îµ¢Â°°Õ¼±¤È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¼Ò°÷¤Î¸Ø¤ê¤È´î¤Ó
－¼«¼Ò¤ÇÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿å»º²Ã¹©ÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾È½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¼ÒÆâ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ´«¤á¤é¤ì¤ëÉÊ¼Á¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ´«¤á¤é¤ì¤ëÌ£¤È°ÂÁ´À¡×¡ÖFSSC¤äISO¤Ê¤É¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿©Âî¤Ë½Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¡ÖÉÊ¼ÁÂè°ì¡×¤¬¼Ò°÷Á´°÷¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤äÁÇºàÁª¤Ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅÁÅýÀ½Ë¡¤ÈºÇ¿·ÀßÈ÷¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡Ö¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢Ä©Àï¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÎ¾Î©¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥È·Á¤Î³÷ËÈ¤ä³¤³°¸þ¤±¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤ÎÄó°Æ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿»öÎã¤âÆ¯¤¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ø¤Î¸Ø¤ê¡×¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ¹Ìç¤Î³¤¤Î·Ã¤ß¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÃÏ¸µ³Ø¹»¤äÃÏ°è»ÜÀß¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Îå«¡Ê¤¤º¤Ê¡Ë¤¬¼Ò°÷¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤â¿Íµ¤¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¡×¡ÖÂ£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¿ÆÀÌ¤ËÂ£¤ë¤ÈÉ¬¤º´î¤Ð¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤¬¡¢¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ò¼Ò°÷²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¼Ò°÷¤ÎËþÂ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤ª´«¤á¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¡×¡ÖÅÁÅý¤È¿·¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ò²ÈÄí¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î¼Ò°÷¤Ëµá¤á¤ë¿ÍÊªÁü¤È¤Ï¡©
－Ì¤Íè¤Î¼Ò°÷¤Ëµá¤á¤ë¿ÍÊªÁü¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©ÉÊ¤ò°·¤¦´ë¶È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö°ÂÁ´¡¦ÉÊ¼ÁÂè°ì¡×¤òÅ°Äì¤Ç¤¤ëÀ¿¼Â¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ä±ÒÀ¸´ÉÍý¤ò³Î¼Â¤Ë¼é¤ì¤ëÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ëÊý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¡¢Éô½ð¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½õ¤±¹ç¤¦¼ÒÉ÷¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶¨Ä´À¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤ëÊý¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ä³¤³°Å¸³«¤Ê¤É¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©¤à¡×»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¤é³Ø¤ó¤Ç¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÀÑ¶ËÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì²þÁ±¤äIT²½¤Ê¤É¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ÊÑ²½¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë½ÀÆðÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä¿©Ê¸²½¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤ÏÄ¹Ìç»Ô¤òµòÅÀ¤ËÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î»ö¶È³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤ËÉÊ¼Á¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¦ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊý¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿©ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤ò»ý¤ÄÊý¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿©Ê¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°－µ®¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¸¥ß¥Ä¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿å»º²Ã¹©µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â³×¿·¤ò½Å¤Í¤ëÁí¹ç¿©ÉÊÁÏÂ¤´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¡¦¿©µ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤ë¡Ö¥°¥íー¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤Ê´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢①¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤Î¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤è¤ë»ö¶È¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹¡¢②³¤³°Í¢½Ð¤äµ»½Ñ¸ÜÌä·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¡¢③ÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¡¦ÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò°ìÁØ¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ©Àï¿´¤ò³è¤«¤·¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿©Ê¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤Ù¤¯¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£