¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Î¹â¤¤½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¶¨ÎÏ ¥Ù¥È¥Ê¥àÇÀ¶ÈÇÀÂ¼³«È¯¾Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¿¹ÎÓ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¿¹ÎÓ»º¶È¸¦µæ½ê¤ÈMOU¤òÄù·ë
ÃíÊ¸½»Âð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ä¥Þ¥È½»·ú³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏËÜ ²Â¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥ä¥Þ¥È½»·ú¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ(°Ê²¼¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡×)¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÇÀ¶ÈÇÀÂ¼³«È¯¾Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¿¹ÎÓ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¿¹ÎÓ»º¶È¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼¡ÖRIFI¡×¡Ë¤È¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ·¿ÌÚÂ¤¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼½»Âð¤Îµ»½ÑÉáµÚ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¡¦¾ðÊó¶¨ÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿MOU¡Ê´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ù¥È¥Ê¥à¿¹ÎÓ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¿¹ÎÓ»º¶È¸¦µæ½ê¤ÈÄó·È
¥ä¥Þ¥È½»·ú¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎRIFI¤ÈMOU¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î½»Âð¡¦·úÀßÉôÌç¤Î¾Ê¥¨¥Íµ»½ÑÆ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô´Ö¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò³«»Ï¤·Â¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²½¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌÚÂ¤½»Âðµ»½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼èÁÈ¤ß¤òÁ§º÷¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥È½»·ú¤ÏRIFI¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¹½Â¤ºà¡¦ÃÇÇ®ºà¤ÎºàÎÁ¤Î¸½ÃÏÄ´Ã£¡¦²Ã¹©¡¦À½ÉÊ²½¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤ä¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹Ç¯¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤òÂÎ´¶¡¦»ë»¡
2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¿¹ÎÓ»º¶È¸¦µæ½ê¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¤ÎÂÎ´¶¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÈÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ø»ë»¡ÃÄ¤¬Ë¬¤ì¡¢¥ä¥Þ¥È½»·ú¤¬Ä¹Ç¯¸¦µæ¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤Îµ»½Ñ¤òÂÎ´¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥àÎ¾¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥Þ¥È½»·ú ¹Êó/ Email: press@yamatojk.co.jp
