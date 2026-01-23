¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¿®Íê¡É¤Ë¡È³×¿·¡É¤ò½Å¤Í¤ë¿·¾Ï¤Ø Northwave / DRAKE¡¢2026-2027¥·ー¥º¥óºÇ¿·¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Öー¥Ä¡¦¥Ó¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Üー¥É¤òÈ¯É½
Northwave¡¦DRAKE¡Ê¥Îー¥¹¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥É¥ì¥¤¥¯¡¿ÆüËÜÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹¡§¥¦¥¤¥ó¥¯¥ì¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026-2027¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·¥¹¥Îー¥Üー¥É´ØÏ¢À½ÉÊ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÄ¹Ç¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ GT¡Ê¥°¥é¥È¥ê¡Ë¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¡È¿®Íê¤ÎÅÚÂæ¡É¤È¤·¤Æ¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·³«È¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÖSL.AM¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGIFTED¡×¥·¥êー¥º¤ò¡ÈÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤È¤·¤ÆÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¶¥µ»»Ö¸þ¤Î¥é¥¤¥Àー¤«¤é¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿Âç¿Í¤Î¥Õ¥êー¥é¥¤¥Àー¤Þ¤Ç¡¢³ê¤ê¤Î¼Á¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë¹â¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339921/images/bodyimage1¡Û
Northwave¡Ã¡ÖÄË¤¯¤Ê¤¤¹âÀÇ½¡×¤«¤é¼¡À¤Âå¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ø
Northwave¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Öー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ·¿¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤¿¡ÖWide Fit¡×¤È¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î¿·¥ìー¥·¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à ¡ÖSL.AM¡ÊSpeed Lace Auto Matic¡Ë¡× ¤ò¼´¤Ë¡¢Á´¥«¥Æ¥´¥êー¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯
¡ü Wide Fit¡Ê¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¡Ë¿·ÀßÄê
ÆüËÜ¿Í¤ËÂ¿¤¤ÂÉý¡¦¹Ã¹â¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¡Ö²æËý¤·¤ÆÍú¤¯¥Öー¥Ä¡×¤«¤é¤Î²òÊü¤ò¼Â¸½
¡ü SL.AM ¥·¥¹¥Æ¥àËÜ³ÊÅ¸³«
¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥É¤ò¡È°ú¤¯¤À¤±¡É¤Ç°ì½Ö¤ÎÄù¤á¾å¤²
BOA¥æー¥¶ー¤â¶Ã¤¯¥¹¥Ôー¥É¡¦¶¯ÅÙ¡¦Ä¾´¶Áàºî
¡ü JOKER¡ÊGT¥«¥Æ¥´¥êー¡Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É
25-26¥·ー¥º¥ó¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿JOKER¤ò¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍú¤¿´ÃÏ¤Ø¿Ê²½
¡ü ¥·¥åー¥º¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É
¥¢¥¦¥¿ー¥·¥§¥ëÆâÂ¦¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ëÆâÉô¹½Â¤
¼ç¤Ê¥é¥¤¥Àー»ÈÍÑ¥â¥Ç¥ë
¡ü DOMAIN SL.AM¡§±Û Çî¡¢µÆÅÄ¸÷»ÊÏº¡¢¾®ÎÓÁÏÌé
¡ü DECADE SL.AM¡§¹©Æ£Þ«Ê¿¡¢ÅçÊý·¼Êå¡¢µ×Ç½Î´Æó
¡ü LEGEND SL.AM¡§°¤ÁÉÍ£¿Í
¡ü GRACE SL.AM¡§¸¢Æ£¿ðµ®¡¢¹â¾¾²Ú»Ò
¡ü JOKER¡ÊGT¡Ë¡§ÃæÀîÃÒµ®¡¢Âíß··û°ì¡¢º´Æ£ Î¿¡¢´ä°æÈÁÇµ²Â ¤Û¤«
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339921/images/bodyimage2¡Û
DRAKE BINDING¡Ã¡Ö²Á³Ê¶¥Áè¡×¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°²ÁÃÍ¡×¤Ø
DRAKE¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Step On ¤ä F.A.S.E. ¤ÎÂæÆ¬¤¬¿Ê¤à»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢Northwave¥Öー¥Ä¤È¤Î¡È100¡ó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ñ¥ïーÅÁÃ£¥í¥¹¤Î¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë
RELOAD GT
¡ü ¿·³«È¯ PREMIUM MFC STRAP II¤òÅëºÜ
¡ü GT¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÁàºî´¶
¡ü L / XL ¥µ¥¤¥ºÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢28cm°Ê¾å¤Î¥Öー¥Ä¤Ë¤âÂÐ±þ
FIFTY / JADE LTD
¡ü ¥«ー¥Ó¥ó¥°»Ö¸þ¤Î¥é¥¤¥Àー¤Ë¸þ¤±¤¿¹â¹äÀ¥â¥Ç¥ë
¡ü ¿·Floater & Optimus¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òºÎÍÑ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339921/images/bodyimage3¡Û
DRAKE SNOWBOARDS¡ÃGIFTED Line ÃÂÀ¸
26-27¥·ー¥º¥óºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢DRAKE SNOWBOARDS¡ÖGIFTED Line¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
GT¥«¥Æ¥´¥êー¤òÂ´¶È¤·¤¿ÁØ¤ä¡¢ËÜÊª»Ö¸þ¤Î¥é¥¤¥Àー¤Ë¸þ¤±¡¢°ÂÄê´¶¡¦ÁöÇËÀ¡¦°Â¿´´¶¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¥Üー¥É·²¡£
¼ç¤Ê¥â¥Ç¥ë
¡ü G-ONE¡§¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¸þ¤±¡ÊPaulownia + Bamboo + Poplar¡Ë
¡ü G-TWO¡§¥ªー¥ë¥Æ¥ì¥¤¥óÂÐ±þ¡¦New Shape Pro Model
¡ü URAL¡§¹©Æ£Þ«Ê¿¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ·Á¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ü BATTLE RUSTY¡§¥Ñー¥¯¤«¤é¥Ñ¥¦¥Àー¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¥ï¥¤¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339921/images/bodyimage4¡Û
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§
https://sports-w.com/brands/drake/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Önorthwave_drake_japan¡×¡§
https://www.instagram.com/northwave_drake_japan/
¥¦¥¤¥ó¥¯¥ì¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥¤¥ó¥¯¥ì¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1885Ç¯¡ÊÌÀ¼£18Ç¯¡Ë²£ÉÍÁÏ¶È¤Î¥É¥¤¥Ä·Ï¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£
1981Ç¯¤Ë¥¹¥Ýー¥ÄÉôÌç¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¢¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢
²¤ÊÆ14¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¤Î¹âÉÊ¼Á¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
141Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³¤³°¼è°ú¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢
ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡ÈËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡É¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339921/images/bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¦¥¤¥ó¥¯¥ì¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø