AI¡¦IoTÏ¢·È¤¬Æ³Æþ¤ò²ÃÂ®¡¢NIRÊ¬¸÷·×»Ô¾ì¤ÏÇ¯Î¨3.6%À®Ä¹¤Ç2031Ç¯7.49²¯¥É¥ë¤Ø
¶áÀÖ³°Ê¬¸÷·×¡ÊNIRÊ¬¸÷·×¡Ë¤Ï¡¢¶áÀÖ³°¸÷¤òÍÑ¤¤¤ÆÊª¼Á¤Î²½³Ø¹½À®¤äÊªÍýÆÃÀ¤òÈóÇË²õ¤Ç¹âÂ®¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¸÷¸»¡¢Ê¬¸÷Éô¡¢¸¡½Ð´ï¡¢²òÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÅý¹ç¤¹¤ëµ¡´ï¹½À®¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥×¥ëÁ°½èÍý¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÂ¨»þ¤ËÄêÎÌ¡¿ÄêÀ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÊ¬ÀÏ¼êË¡¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥È¥Ã¥×·¿¤«¤é·ÈÂÓ·¿¡Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·¿¤Þ¤Ç·ÁÂÖ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×¤äAI¡¦µ¡³£³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿²òÀÏ½èÍý¤È¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÀºÅÙ¡¦Áàºî¼ÔÉé²ÙÄã¸º¡¦±¿ÍÑ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ä¥×¥í¥»¥¹¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢»º¶È¸½¾ì¤Ç¤Î±þÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅÀ¤¬¡¢NIRÊ¬¸÷·×¤ÎÆ³Æþ°ÕµÁ¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤Ä¡£
¶áÀÖ³°Ê¬¸÷·×¤Ï¡¢¿©ÉÊ¡¦ÇÀ¶È¡¢À½Ìô¡¢²½³Ø¡¢´Ä¶¡¢Á¡°Ý¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥»¥¹ºÇÅ¬²½¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Ê¬ÀÏÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÈóÇË²õ¡¦ÈóÀÜ¿¨¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¬ÄêÂÐ¾Ý¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿×Â®¤«¤ÄÄêÎÌÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÊ¬¸÷Ë¡¤ÈÌÀ³Î¤Ëº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç¤Ï¿åÊ¬¡¦»éËÃ¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÂ¬Äê¤Ë¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤ÏºîÊª¤Î¼ýÎÌ¡¦À®½ÏÅÙÉ¾²Á¤Ë¡¢À½Ìô¶È³¦¤Ç¤Ï¸¶ÎÁ¤ä¾ûºÞ¤Î¶Ñ¼ÁÀ¸¡ºº¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¶áÀÖ³°Ê¬¸÷·×»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/309752/near-infrared-spectrometer¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤Ï3.6%¤Ç¤¢¤ê¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬7.49²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹Î¨¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬Ë°ÏÂÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í´ûÂ¸Ê¬Ìî¤Ç¤Î¿¼¹Ì¤ä¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¿»Æ©¡¢¤½¤·¤ÆIoT¡¦¥¹¥Þー¥È¹©¾ì¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÆ³Æþµ¡²ñ¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¶áÀÖ³°Ê¬¸÷·×À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤Î¶áÀÖ³°Ê¬¸÷·×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×16´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÀÖ³°Ê¬¸÷·×¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Bruker¡¢Metrohm¡¢Thermo Fisher Scientific¡¢PerkinElmer¡¢Shimadzu¡¢ABB Analytical Measurements¡¢HORIBA¡¢JASCO Corporation¡¢Galaxy Scientific¡¢Agilent¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó10.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
NIRÊ¬¸÷·×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î¸°¤Ï¡¢Â¬ÄêÀºÅÙ¡¢²òÀÏµ¡Ç½¡¢¥µ¥¤¥º¤È·ÈÂÓÀ¡¢¤½¤·¤ÆÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£¹â¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë²òÁüÅÙ¡¢¹âÂ®ÆÉ¼è¤ê¡¢¹°èÇÈÄ¹ÂÓ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ª¤è¤ÓAI²òÀÏ¤È¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡´ï¤ÎÀÇ½º¹¤È¤·¤Æ¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÈÂÓ·¿¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·¿¤Ê¤É¡Ö¸½¾ìÅ¬ÍÑÀ¡×¤Î¹â¤µ¤â¼ûÍ×¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ë¤Ï¥µー¥â¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¡¢¥Ö¥ë¥«ー¡¢¥Ñー¥¥ó¥¨¥ë¥Þー¡¢ÅçÄÅ¡¢¥¢¥¸¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¤¬Â¸ºß¤·¡¢¸¡½ÐÀºÅÙ¤ä¸ÜµÒ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢AI¤Ë¤è¤ë²½³ØÍ½Â¬¤äIoT¤Ë¤è¤ë±ó³ÖÁàºî¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¤ÎÅý¹ç¤¬µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æー¥¶ーÂ¦¤ÎÆ³ÆþÈ½ÃÇ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¶áÀÖ³°Ê¬¸÷·×¤Ï¡¢»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢À½Â¤¸½¾ì¤äÇÀ¶È¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¨»þ°Õ»×·èÄê¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú³èÆ°¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ä°ÂÁ´¡¦±ÒÀ¸µ¬À©¤Î¶¯²½¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢ÈóÇË²õÊ¬ÀÏ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸¡ºº¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Î¿®ÍêÀ¹½ÃÛ¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢NIRÊ¬¸÷·×¤Ï¤½¤ÎÃæ³ËÅªÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢AI¡¿IoT¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÊ¬ÀÏµ¡´ï¡×¤«¤é¡Ö¥Çー¥¿Äó¶¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¤Èµ¡Ç½Å¾´¹¤¬¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÇºà¤äµ¡³£À½Â¤¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍµ¡´ï¤Î³«È¯¤È¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¡¦À½Ìô¡¦¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÃÏ°è»º¶È¤Ø¤Î±þÍÑÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¸þ¤Ï¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤äÆ³ÆþÀïÎ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª³×¿·¤ÈÀ®Ä¹À¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¾å¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÀâÆÀºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¿Þ. ¶áÀÖ³°Ê¬¸÷·×À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤Î¶áÀÖ³°Ê¬¸÷·×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×16´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
