¡ÖAnimeJapan ¿·¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÂç¾Þ 2026¡× ¿³ºº°÷Ä¹¤Ë ÎÓ Í´°ìÏº»á ·èÄê¡ª
ÆÃÊÌ¾Þ¤Ï ¡ÈAnime Expo 2026¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡É¤Ø¾·ÂÔ¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ë¥á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Ê¸²½Ä£¤ÎÊä½õ¶â¤Ë¤è¤êÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸²½·Ý½Ñ³èÆ°´ðÈ×¶¯²½´ð¶â¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù»Ù±ç»ö¶È¡Ê°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¹½ÃÛ¡¦¼ÂÁ©¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë°ÑÂ÷»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÂç¾Þ¡×¤òÁÏÀß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾Þ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ËºßÀÒ¤¹¤ë³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¥×¥í¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áー¥¿ー°éÀ®¤òÃ´¤¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥àÆ³Æþ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢³ØÀ¸¤ÎÀ©ºî°ÕÍß¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤è£²·î½é½Ü¤«¤é£±¼¡¿³ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤òÃ´¤¦¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤È°Ñ°÷¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢AnimeJapanÆÃÊÌ¾Þ¤ÎÆâÍÆ¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤È°Ñ°÷¤¬·èÄê¡ª
¿³ºº°÷Ä¹¤Ë¤ÏÎÓ Í´°ìÏº»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¿³ºº°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
ÎÓ»á¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡¢Ê¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ºîÉÊ¤ò¾Î¤¨¤ë¡È¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥ïー¥É¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í The Final Season¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥É¥í¥Ø¥É¥í¡×¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈÁÏÀ¤ÈÏÃÂêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÎÓ Í´°ìÏº¡Ê¤Ï¤ä¤· ¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë»á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡£2014Ç¯¤è¤êÂ¿¿ô¤ÎMAPPAºîÉÊ¤Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¼ç¤Ê´ÆÆÄºîÉÊ¡ä
¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í The Final Season¡×¡¡
¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¡¡
¡Ö¥É¥í¥Ø¥É¥í¡×¡¡
¡Ö²çÏµ¡ãGARO¡ä -±ê¤Î¹ï°õ-¡×¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ ²çÏµ¡ãGARO¡ä -DIVINE FLAME-¡×¡¡
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ëÁªÂò»è¤ÎÃæ¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥Æー¥Þ¡¢¥â¥Áー¥Õ¤òÁª¤ÓÁÏºî¤¹¤ë¤Î¤«¡£
º£¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¡¡¡¡ÎÓÍ´°ìÏº
AnimeJapanÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ï ¡ÈAnime Expo 2026¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡É ¤Ø¾·ÂÔ¡ª
ËÜ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖAnimeJapanÆÃÊÌ¾Þ¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢2026Ç¯7·î¤ËÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë ¡ÈAnime Expo 2026¡É ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Anime Expo¤Ï¡¢ËÌÊÆºÇÂç¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾·ÂÔ¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ï³¤³°¤Î¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤òÂÎ´¶¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î¹ñºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¤Ç¤âÇÛ¿®·èÄê¡ª
¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ËÆÃ²½¤·¤Æ200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¡ÊCrunchyroll¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¥áÀìÌç¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AnimeJapan 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2014Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é13²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖAnimeJapan 2026¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯15Ëü¿Í¤ò±Û¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤ÎÇ®µ¤¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤ÎÅìÅ¸¼¨Åï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆîÅ¸¼¨Åï¤È²°¾åÅ¸¼¨¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤ä¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ç¥¤¤Ï3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¾¦ÃÌ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¤Ï3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡¦31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥¥Ã¥º¸þ¤±¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥¹¥Æー¥¸¤òÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Ï3·î28¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§AnimeJapan ¿·¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÂç¾Þ 2026
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ë¥á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Ê¸²½Ä£¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§Crunchyroll, LLC
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ / ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´
»öÌ³¶É¡§AnimeJapan±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
¡Ú±þÊçÍ×¹à¡Û
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)～2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ) 18:00¡¡
¢¨Â¿¿ô¤Î³Ø¹»¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Êç½¸´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤Þ¤·¤¿
»²²Ã»ñ³Ê¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ËºßÀÒÃæ¤Î³ØÀ¸¡Ê¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾ÝºîÉÊ¡§15Ê¬Ì¤Ëþ¤ÎÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥É¥íー¥ë´Þ¤à¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§¥Çー¥¿·Á¼°¤Ç¤ÎºîÉÊ±þÊç
¼ø¾Þ¼°¡¡¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËAnimeJapan²ñ¾ìÆâ¥¹¥Æー¥¸
¡Ú³Æ¾Þ¡Û
¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê(1ºîÉÊ)¡§¾Þ¶â100Ëü±ß
¡¦¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¾Þ(1ºîÉÊ)¡§¾©³Ø¶â100Ëü±ß
¡¦ÉôÌç¾Þ(³Æ1ºîÉÊ)¡§¾Þ¶â30Ëü±ß
¡¡µ»½Ñ¾Þ
¡¡±é½Ð¾Þ
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Þ
¡¡Èþ½Ñ¾Þ
¢¨ÉôÌç¾Þ³Æ¾Þ¤Ï¡Ö³ºÅö¤Ê¤·¡×¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢ÉôÌç¾Þ¤Î¾Þ¶â¤ÏAnimeJapan¤è¤ê¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦AnimeJapanÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¡ÈAnime Expo 2026¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡É ¤Ø¾·ÂÔ¡ª¤Ê¤É¡Ë
¢¨Â¾¤Î³Æ¾Þ¤È½ÅÊ£¤·¤Æ¼õ¾Þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤ÎÅÏ¹ÒÈñ¡¦½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢AnimeJapan¤¬ÉéÃ´¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
