ÆüËÜ¤Î·ìÞùÊ¬²è»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ¡¢À®Ä¹¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¡Ê2025～2035Ç¯¡Ë
KD Market Insights¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î·ìÞùÊ¬²è»Ô¾ì¡§¾ÍèÆ°¸þ¤ª¤è¤Óµ¡²ñÊ¬ÀÏ¡Ê2025～2035Ç¯¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯´©¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î»Ô¾ìÈÏ°Ï¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ª¤è¤Ó¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤¬°ì¼¡Ä´ºº¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹ç¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Æ¼Ò¤ÎGTM¡ÊGo-To-Market¡ËÀïÎ¬¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì³µÍ×
·ìÞùÊ¬²è¤È¤Ï¡¢¥Ò¥È·ìÞù¤òÊ¬Î¥¤·¡¢À¸Ì¿°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê·ìÞùÊ¬²èÀ½ºÞ¡ÊPDMPs¡Ë¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¥¨¥¿¥Îー¥ëÊ¬²èË¡¤ä¥¯¥í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¥£ー¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¡¢¶Å¸Ç°ø»Ò¡¢¥×¥í¥Æ¥¢ー¥¼ÁË³²ºÞ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î·ìÞù¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅÌô¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÉÔÁ´¼À´µ¡¢·ìÍ§ÉÂ¡¢´Î¼À´µ¡¢¿À·Ð¼À´µ¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ìÞùÊ¬²è»Ô¾ì¤Ï¹ñ²È¤Î°åÎÅ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢·ìÞùÊ¬²èÀ½ºÞ¤Î¼«µë¼«Â¡¢¸·³Ê¤Ê¥É¥Êー¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¢¹â¤¤°ÂÁ´´ð½à¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤äËýÀ¼À´µ¡¦´õ¾¯¼À´µ¤ÎÍÉÂÎ¨¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢·ìÞùÍ³Íè¼£ÎÅÌô¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÏÃå¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ª¤è¤Ó¥·¥§¥¢
ÆüËÜ¤Î·ìÞùÊ¬²è»Ô¾ì¤Ï¡¢Ìó22²¯～27²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçµé¤Î·ìÞùÍ³Íè¼£ÎÅÌô»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Æ±»Ô¾ì¤Ïº£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë6～8¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÌÈ±Ö¼À´µ¤ä¿À·Ð¼À´µ¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬±þ³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¡ÊIVIG¤ª¤è¤ÓSCIG¡Ë¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¤Ï¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¡¢´Î¼À´µ¡¢³°²Ê¼ê½ÑÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£ÂèVIII°ø»Ò¤äÂèIX°ø»Ò¤ò´Þ¤à¶Å¸Ç°ø»Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿·ìÍ§ÉÂ¼£ÎÅ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿½ÅÍ×¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¤Ç¤ÏÉÂ±¡¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢ºßÂðÅêÍ¿ÎÅË¡¤ÎÍøÍÑ¤â½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø
¡¦¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¡§µÞÂ®¤Ê¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¼£ÎÅ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã
¡¦ÌÈ±Ö¡¦¿À·Ð¼À´µ¤ÎÍÉÂÎ¨¾å¾º¡§CIDP¡¢½Å¾É¶ÚÌµÎÏ¾É¡¢¸¶È¯ÀÌÈ±ÖÉÔÁ´¾É¤Î¿ÇÃÇÁý²Ã¤Ë¤è¤êIVIG¤Î»ÈÍÑ¤¬³ÈÂç
¡¦·ìÞù¼«µëÂÎÀ©¤Ø¤ÎÀ¯ÉÜ»Ù±ç¡§°ÂÄê¶¡µë³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆâ·ìÞùºÎ¼è¤ª¤è¤ÓÊ¬²è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀ¯ºö
¡¦Ê¬²è¤ª¤è¤ÓÀºÀ½µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡§¼ýÎ¨¸þ¾å¡¢°ÂÁ´À¶¯²½¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹ÉÔ³è²½µ»½Ñ¤Î²þÁ±
¡¦Î×¾²Å¬±þ¤Î³ÈÂç¡§ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¤ÎÅ¬±þ³°»ÈÍÑ¤ä¿·µ¬¾µÇ§ÍÑÅÓ¤ÎÁý²Ã
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339935/images/bodyimage1¡Û
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡§
¡¦ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¡ÊIVIG¡¢SCIG¡Ë
¡¦¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó
¡¦¶Å¸Ç°ø»Ò¡ÊÂèVIII°ø»Ò¡¢ÂèIX°ø»Ò¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡¦¥×¥í¥Æ¥¢ー¥¼ÁË³²ºÞ¤ª¤è¤ÓÆÃ¼ì·ìÞù¥¿¥ó¥Ñ¥¯
ÍÑÅÓÊÌ¡§
¡¦ÌÈ±Ö³Ø
¡¦·ì±Õ³Ø
¡¦¿À·Ð³Ø
¡¦½¸Ãæ¼£ÎÅ¤ª¤è¤Ó³°²Ê
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¡§
¡¦ÉÂ±¡
¡¦ÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¡¦ºßÂð°åÎÅ
¶¡µë¸»ÊÌ¡§
¡¦¹ñÆâ·ìÞù
¡¦Í¢Æþ·ìÞù¡Ê¸ÂÄêÅª¤«¤Äµ¬À©ÂÐ¾Ý¡Ë
¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó¶¥Áè´Ä¶
ÆüËÜ¤Î·ìÞùÊ¬²è»Ô¾ì¤Ï¹âÅÙ¤Ëµ¬À©¤µ¤ì¡¢¾¯¿ô¤Î¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¤Ê¹ñÆâ¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ·ì±ÕÀ½ºÞµ¡¹½¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¼«µëÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç¹ñÆâºÎ¼è·ìÞù¤ÎÊ¬²è½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤Î¤´ÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
