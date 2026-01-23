¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡ËÀ¤³¦»Ô¾ì¥ì¥Ýー¥È¡§¼çÍ×´ë¶È¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢À®Ä¹Í½Â¬2026-2032
2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÇä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤òÌÖÍå¤·¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¡¢2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ì¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤¬À®Ä¹ÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤òÉ¾²Á¤·¡¢»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄêÀÅªÊ¬ÀÏ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë»Ô¾ì³µ¶·
½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ËÊ¬»Þ¤·¤¿¥¢¥ë¥¥ëº¿¤òÍ¤¹¤ëË§¹áÂ²Ãº²½¿åÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢½á³êÌý¡¢ºîÆ°Ìý¡¢Àä±ïÌý¤Î´ðÌý¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¹â¤¤Ç®°ÂÄêÀ¡¢»À²½°ÂÄêÀ¡¢Äã´øÈ¯À¤òÈ÷¤¨¡¢¹â²¹¡¦¹âÉé²Ù´Ä¶²¼¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£»º¶ÈÍÑ½á³êÊ¬Ìî¤äÆÃ¼ìÎ®ÂÎÍÑÅÓ¤Ç¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢58.78É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë3.2%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë73.24É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£²¡¥½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬
½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Î¼çÍ×´ë¶È¡§ISU Chemical¡¢ PT Unggul Indah Cahaya Tbk¡¢ FORMOSAN UNION CHEMICAL
¾åµ¤Î´ë¶È¾ðÊó¤Ë¤Ï¡¢½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤ÎÈÎÇäÎÌ¡¢Çä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊÊÌ¤ÈÍÑÅÓÊÌ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡§
À½ÉÊÊÌ¡§100 Below¡¢ 100 and Above
ÍÑÅÓÊÌ¡§Lubricant¡¢ Greases¡¢ Others
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§
ËÌÊÆ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡§¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è
ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥È¥ë¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃæÅìµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1695008/heavy-branched-alkyl-benzene--hbab
¡ÚÁíÌÜÏ¿¡Û
Âè1¾Ï¡§½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤ÎÀ½ÉÊ³µÍ×¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏÍ½Â¬¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢¿ä¿ÊÎÏ¡¢µ¡²ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¶È³¦¥áー¥«ー¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È¥ê¥¹¥¯¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ê2021～2032¡Ë
Âè2¾Ï¡§½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¥áー¥«ー¤Î¶¥¹çÊ¬ÀÏ¡¢¥È¥Ã¥×5¼Ò¤È¥È¥Ã¥×10¼Ò¤ÎÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤ÈËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¢À½ÉÊ¡¢²Á³Ê¡¢ÈÎÇäÎÌ¤ª¤è¤ÓÇä¾å¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ºÇ¿·¤Î³«È¯·×²è¡¢¹çÊ»¤ª¤è¤ÓÇã¼ý¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ê2021～2026¡Ë
Âè3¾Ï¡§À½ÉÊÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦¤Î½ÅÊ¬»Þ¥¢¥ë¥¥ë¥Ù¥ó¥¼¥ó¡ÊHBAB¡Ë¤ÎÇä¾å¡¢Çä¾å»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢ÈÎÇäÎÌ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢²Á³Ê¤ò´Þ¤à¡£¡Ê2021～2032¡Ë
