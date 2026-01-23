¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ê¥Þー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー¤ÎÀ¤³¦Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2032Ç¯¤Ë¤Ï575É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
¥Ý¥ê¥Þー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー¤Ï¡¢Æ³ÅÅÀ¹âÊ¬»Ò¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ç¥ó¥µÆâÉô¤ÇÅÅ¶Ë¤ò³ÖÎ¥¤·¡¢¥¤¥ª¥ó°ÜÆ°¤òÀ©¸æ¤¹¤ëµ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¤¤ÂÑÇ®À¡¢ÅÅµ¤Åª°ÂÄêÀ¡¢ÄãÆâÉôÄñ¹³¤òÈ÷¤¨¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¹â¿®Íê²½¤È¾®·¿²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¼ÖºÜÅÅ»Òµ¡´ï¡¢»º¶Èµ¡´ï¡¢ÅÅ¸»²óÏ©¸þ¤±¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
2032Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥Ý¥ê¥Þー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー»Ô¾ì¤ÏÌó575É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÀ®Ä¹µ°Æ»¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë7.3%¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬377É´ËüÊÆ¥É¥ë¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÏÌó354É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QY Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥Þー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Î¥Ý¥ê¥Þー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾åµ¬ÌÏ¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¿ä°Ü¤È¸½¾õ¤ò¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Æ°¸þ¡¢¿·µ¬»²Æþ¤Î¾õ¶·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¾ÜºÙ¡¦ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¼èÆÀ¡Û
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1695006/polymer-capacitor-separator
»Ô¾ìÁ´ÂÎ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯
¥Ý¥ê¥Þー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊÆ°¸þ¡¢ÍÑÅÓ¹½Â¤¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¡¢ÃÏ°èÊ¬ÉÛ¤Î»Í¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¼çÍ×¤Ê¿ä¿ÊÍ×°ø¤È¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìÈ¯Å¸¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
(1) ¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Î¾ÜºÙÉ¾²Á
¡ü À½ÉÊ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§Alumina¡¢ Others
³ÆÀ½ÉÊ¤ÎÀÇ½ÆÃÀ¡¢ºÎÍÑÎ¨¡¢²Á³ÊÂÓ¡¢µ»½Ñ¶¥ÁèÎÏ¤òÈæ³Ó¤·¡¢À®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÎÎ°è¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼ûÍ×ÊÑÆ°¤Ø¤Î´¶±þÅÙ¤ÈÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÀ°Íý¤·¡¢³ÆÀ½ÉÊ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê»Ô¾ìÀøºßÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ÍÑÅÓ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor¡¢ Polymer Tantalum Electrolytic Capacitor¡¢ Others
³ÆÍÑÅÓ¤Ç¤ÎÆ³ÆþÇØ·Ê¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¡¢»º¶ÈÊÌ¤Î¼ûÍ×¶¯ÅÙ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ë»Ô¾ì¿»Æ©ÅÙ¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢À®Ä¹²ÃÂ®ÎÎ°è¤ÈÀ®½Ï²½·¹¸þÎÎ°è¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
(2) ´ë¶È¶¥ÁèÀïÎ¬¤ÎÊ¬ÀÏ
¼çÍ×´ë¶È¡§Mitsubishi Paper Mills¡¢ Nippon Kodoshi Corporation¡¢ Zhejiang Kane New Materials
¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÀïÎ¬¤òÊ¬Îà¤·¡¢¶¥Áè¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡¢¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¡¢Äó·È¡¦Çã¼ý¡¢ÃÏ°èÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê´ë¶ÈÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
(3) ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìµ¡²ñ
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§ËÌÊÆ¡¿¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¿¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¿¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¿ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
³ÆÃÏ°è¤Î¼ûÍ×ÆÃÀ¡¢µ¬À©Æ°¸þ¡¢¶¡µëÂÎÀ©¡¢·ÐºÑ´Ä¶¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¼çÍ×Í×ÁÇ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÈæ³Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Í¥Àè¤¹¤Ù¤½ÅÅÀ»Ô¾ì¤ÈÀøºß»Ô¾ì¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£
(4) À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥ê¥¹¥¯Í×°ø
»Ô¾ì³ÈÂçÍ×ÁÇ¡Êµ»½Ñ³×¿·¡¢»º¶È¼ûÍ×¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢À¯ºö»Ù±çÅù¡Ë¤òÀ°Íý¤·¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÀ©Ìó¡¢µ¬À©¥ê¥¹¥¯¡¢ÂåÂØµ»½Ñ¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¡¢´ë¶È°Õ»×·èÄê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î°Õ»×·èÄêº¬µò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
