¡ÖÍ­µ¡¿©ºà¡¦¤¢¤Þ¤ä¤µ¤¤¤ò»È¤Ã¤¿³Ø¹»µë¿©¡×¤ò¼Â»Ü

¡¡Æôºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ËÂ³¤­¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï»ÔÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÍ­µ¡ÊÆ¡×¤È¡ÖÍ­µ¡¤ß¤½¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µë¿©¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¾®³Ø¹»£¸¹»¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâÇÀ²È¤¬ÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¤ò¹µ¤¨¤ÆºÏÇÝ¤·¤¿¡¢Ê¼¸Ë¸©Ç§¾Ú¿©ÉÊ¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´°Â¿´¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î¿Í»²¡Ê¤¢¤Þ¤ä¤µ¤¤¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

この度、下記のとおり尼崎市立尼崎北小学校において、市長および教育長が児童とともに給食を食べる「交流給食」を実施します。

 

 

1　献立                       

¡¡¡¡»ÔÆâ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÌîºÚ¤ò¡È¤¢¤Þ¤ä¤µ¤¤¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

       ¡¦¤´¤Ï¤ó¡ÊÊ¼¸Ë¸©»ºÍ­µ¡ÊÆ¡Ë

¡¡¡¡¡¦¤È¤êÆù¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤­

¡¡¡¡¡¦¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¤­¤ó¤Ô¤é¡Ê¤¢¤Þ¤ä¤µ¤¤¿Í»²¡Ë

¡¡¡¡¡¦¤ß¤½½Á¡ÊÍ­µ¡¤ß¤½¡¢¤¢¤Þ¤ä¤µ¤¤¿Í»²¡Ë

・牛乳

 

2¡¡ÆâÍÆ

本市の学校給食では、食育推進と環境への配慮から、有機食材やあまやさいを活用しています。この

取り組みは、児童・生徒の食への関心を深め、環境負荷を低減するとともに、地元農業への理解を促進す

ることを目的としています。

 