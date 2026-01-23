¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎMTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡§»º¶ÈÄ´ºº¡¢¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢µ¡²ñÊ¬ÀÏ2026-2032
2026Ç¯1·î22Æü¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖMTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー»Ô¾ì¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢¶¥Áè´Ä¶¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ìÅ¸Ë¾¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢¼ý±×¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀÏ¤·¡¢¶¥ÁèÀïÎ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤ä»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÉ¾²Á¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤¬»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÆÃÄê¤·¡¢¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ»×·èÄê¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¼ÖºÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¹ÄÌ¿®¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤ä¿®¹æÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦»î¸³ÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¤ËCAN¡¢LIN¡¢FlexRay¤Ê¤É¤Î¼ÖºÜ¥Ð¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ÄÌ¿®ÃÙ±ä¡¢¥¨¥éー¥Õ¥ìー¥à¡¢¿®¹æÀ°¹çÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¼«Æ°¼ÖÅÅ»ÒÀ©¸æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊECU¡Ë¤Î³«È¯¡¦¸¡¾Ú¹©Äø¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê»î¸³µ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¡£
MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹Í½Â¬¡Ê2026~2032¡Ë
MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë427É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï449É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.7%¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï627É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¥»¥°¥á¥ó¥È
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー»Ô¾ì¤ò°Ê²¼¤Î¼çÍ×¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤äÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§Universal¡¢ Special
MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¤òÄ´ºº¤·¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤äÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÀ½ÉÊ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
2.ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§Automobile Industry¡¢ Aerospace Field¡¢ Industrial Control¡¢ Communication Field¡¢ Other
MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÍÑÅÓÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤äÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¤Î¿ä°Ü¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ìÅ¸³«¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
3.¼çÍ×´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¡§National Instruments Corporation¡¢ Keysight Technologies¡¢ Tektronix¡¢ Continental¡¢ Bosch¡¢ Yazaki¡¢ Rohde & Schwarz GmbH & Co KG¡¢ Teledyne LeCroy¡¢ Advantest Corporation¡¢ Yokogawa Electric Corporation¡¢ Anritsu Corporation¡¢ Fluke Corporation¡¢ Chroma ATE¡¢ TDK¡¢ Advint¡¢ Teradyne¡¢ Viavi Solutions¡¢ Cirris Systems Corporation¡¢ Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG¡¢ Rigol Technologies¡¢ GAO Tek¡¢ Link Instruments¡¢ Shenzhen General Core Electronic Instrument¡¢ Shenzhen Feihang Jinggong Technology
MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶¥ÁèÀïÎ¬¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ä¸¦µæ³«È¯¤ÎÆ°¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤ÎM&AÀïÎ¬¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸Æ°¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢MTM¥Ð¥¹¥Æ¥¹¥¿ー»Ô¾ì¤ÎÀ½ÉÊ¡¦ÍÑÅÓ¡¦´ë¶È¤´¤È¤Î»Ô¾ì¹½Â¤¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤ä°Õ»×·èÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¥Çー¥¿¤ÈÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
