¥Üー¥È¥ìー¥¹Æôºê¤Ç¡Ö¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëµ´¤´¤Ã¤³¡×¡Ö¥¹¥Ý¥Ñ¥é¡ª¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î31Æü¡¦£²·î£±Æü¤Ë¡¢¤¢¤½¤Ó¤¬¥«¥é¥À¤òºî¤ë¡ª¤¬¥Æー¥Þ¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤È¤â¤ËÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëµ´¤´¤Ã¤³¡×¤È¡¢¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤òÆ°¤«¤¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ö¥¹¥Ý¥Ñ¥é¡ª¡×¤ò¥Üー¥È¥ìー¥¹Æôºê¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡Æü»þ
¡¡¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¸áÁ°10»þ～¸á¸å4»þ
£²¡¡¾ì½ê
¡¡¡¡¥Üー¥È¥ìー¥¹Æôºê¡ÊÆôºê»Ô¿åÌÀÄ®199ÈÖÃÏ¤Î1¡Ë
£³¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡¡⑴ ¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëµ´¤´¤Ã¤³
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëµ´¤´¤Ã¤³¤È¤Ï¡¢¡Øµ´¤´¤Ã¤³¡Ù¤Ë¡Ø¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢»ØÄê
¡¡¡¡¡¡¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÆâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾ã³²Êª¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é1ÂÐ1¤Ç¹Ô¤¦Î©ÂÎÅª¤Êµ´¤´¤Ã¤³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡①¡¡ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëµ´¤´¤Ã¤³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñ¥ë¥ª¥Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë
¡¡¡¡¡¡②¡¡¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëµ´¤´¤Ã¤³¥Üー¥È¥ìー¥¹Æôºê¥«¥Ã¥×¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë
¡¡¡¡¡¡③¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¡»å°æ²ÅÃË¤µ¤ó
¡¡¡¡¡¡¢¨②③¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß¡£
¡¡¡¡⑵ ¥¹¥Ý¥Ñ¥é¡ª～¥«¥é¥À¤È¥³¥³¥í¤òÆ°¤«¤¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿¡ª～
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥é¥¹¥Ý―¥ÄÂÎ¸³¤äÆüËÜºâÃÄHEROs¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¤Ê¤É¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í
¡¡¡¡¡¡¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÏÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê²°Âæ¤â½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡①¡¡¥¹¥Ý―¥ÄÂÎ¸³²ñ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñ¥éÎ¦¾å¡Ê¥ìー¥µー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñ¥é¥«¥Ìー¡Ê¥¨¥ë¥´¥áー¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ü¥Ã¥Á¥ã
¡¡¡¡¡¡②¡¡¤³¤É¤â¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¶µ¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶µ¼¼
¡¡¡¡¡¡③¡¡¥¹¥Ý¥Ñ¥é²°Âæ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Üー¥ë¤µ¤¬¤·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÌÜ¤«¤¯¤·¼ÍÅª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥åー¥È¥²ー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤¹¤¯¤¤
£´¡¡¤½¤ÎÂ¾
¡¡¡¡¡¦Î¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤â»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦¥Üー¥È¥ìー¥¹Æôºê¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢19ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Ï100±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦¥Üー¥È¥ìー¥¹Æôºê¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï¸¶Â§¡¢19ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÅù20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£