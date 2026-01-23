¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉÙÍµÁØ¤Î°ÜÆ°¤Î¼Á¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È ¿··¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É40·Ï¡¢À®ÅÄ/±©ÅÄ¶õ¹Á¡¦ÅÔÆâÇÛ¼Ö¤Î VIPÀìÍÑ¥ì¥ó¥¿¥«ー¤òÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï
～¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë¥»¥ó¥¿ー¤¬¡¢±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÅÔÆâ³ÆÃÏ¤Þ¤ÇºÇ¹âÊö¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò～
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼ Japan C.R.C.¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÍêÄê À¿¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤Î¿··¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡Ê40·Ï Z¥°¥ìー¥É¡Ë¡×¤ò»ØÄê¤·¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339890/images/bodyimage1¡Û
¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É40·Ï 2.5z¼ÖÎ¾¾ÜºÙ
https://japan-crc.com/tokyo/detail/?car_id=1392
?
¡þ¹â¤Þ¤ë¡Ö°ÜÆ°ÂÎ¸³¡×¤Ø¤Î²ÁÃÍ
ºòº£¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í¡Ë¤ÎÉÙÍµÁØ¤ä¹ñÆâ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ÜÆ°¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Î²÷Å¬À¡×¤òµá¤á¤ë¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¿··¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡Ê40·Ï¡Ë¡×¤Ï»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆþ¼ê¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÆ³ÆþÂæ¿ô¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤³¤ÇJapan C.R.C.¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ½ÍÀ¤È´Ä¶ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö40·Ï Z¥°¥ìー¥É¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÅÔÆâ´Ñ¸÷¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¶õ¹ÁÁ÷·Þ¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339890/images/bodyimage2¡Û
¡þ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÍøÍÑ¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×Ë¾¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇJapan C.R.C.¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ãー¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î²ñ°÷ÍÍ¤äË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¡¢¡ÖÅÔÆâ¤Ç¤ÎVIPÁ÷·Þ¤äÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Û¤É¤ÎÁõÈ÷¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÙÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤á¤ë¹âµé¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÃ¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ÇÆþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿··¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡Ê40·Ï¡Ë¡×¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÍ×Ë¾¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¤³¤ì¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¡ÖZ¥°¥ìー¥É¡×¤Î¼ÖÎ¾Ä´Ã£¡¦ÇÛÈ÷¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339890/images/bodyimage3¡Û
¡þ¥µー¥Ó¥¹3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ¡Ú¼Ö¼ï³ÎÌó¡Û¿··¿40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É Z¥°¥ìー¥É¤òÇÛÈ÷
¡ÖÍ½Ìó¤·¤¿¤Î¤Ëµì·¿¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¡Ö40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É»ØÄê¡×¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ¼ÖÎ¾¤ÏºÇ¿·¤ÎZ¥°¥ìー¥É¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀÅ½ÍÀ¤ò¼Â¸½¡£¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¾å¼Á¤Ê³°´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢½ãÀµ¥Ê¥Ó¡¢ETC¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î²÷Å¬ÁõÈ÷¡¢¿·¼ÖÆ±ÍÍ¤Îµ±¤¤ÇVIP¤ÎÁ÷·Þ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2. ¡ÚÅìµþ¡¦±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ¡Û¼çÍ×¶õ¹Á¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î¡ÖÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¡×
¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É ¥ì¥ó¥¿¥ë ±©ÅÄ¶õ¹Á¡×¡ÖÀ®ÅÄ¶õ¹Á Á÷·Þ¡×¤Ê¤É¤Î¸¡º÷¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ØÄê¾ì½ê¤Ø¼ÖÎ¾¤ò¤ªÆÏ¤±¡¦°ú¤¼è¤ê¤¹¤ëÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü ±©ÅÄ¶õ¹Á¡ÊHND¡ËÇÛ¼Ö¡¦°ú¼è
¡ü À®ÅÄ¶õ¹Á¡ÊNRT¡ËÇÛ¼Ö¡¦°ú¼è
¡ü ÅÔÆâ23¶èÆâ »ØÄê¾ì½êÇÛ¼Ö
¡ü ¥Û¥Æ¥ëÇÛ¼Ö¡¦°ú¼è
3. ¡Ú¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¡Û±Ñ¸ìÂÐ±þ¡õ°Â¿´¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È
³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢±Ñ¸ìÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÂ¿¸À¸ì¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¤äÅÅÆ°¥·ー¥ÈÅù¤ÎÁàºîÊýË¡¤òÌÖÍå¤·¤¿¡Ö±Ñ¸ìÈÇ¡¦¼ÖÎ¾¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡×¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Î±¿Å¾ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¼ÖÎ¾¡¦ÎÁ¶â
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼ Japan C.R.C.¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÍêÄê À¿¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤Î¿··¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡Ê40·Ï Z¥°¥ìー¥É¡Ë¡×¤ò»ØÄê¤·¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339890/images/bodyimage1¡Û
¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É40·Ï 2.5z¼ÖÎ¾¾ÜºÙ
https://japan-crc.com/tokyo/detail/?car_id=1392
?
¡þ¹â¤Þ¤ë¡Ö°ÜÆ°ÂÎ¸³¡×¤Ø¤Î²ÁÃÍ
ºòº£¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í¡Ë¤ÎÉÙÍµÁØ¤ä¹ñÆâ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ÜÆ°¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Î²÷Å¬À¡×¤òµá¤á¤ë¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡Ö¿··¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡Ê40·Ï¡Ë¡×¤Ï»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆþ¼ê¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÆ³ÆþÂæ¿ô¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤³¤ÇJapan C.R.C.¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ½ÍÀ¤È´Ä¶ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö40·Ï Z¥°¥ìー¥É¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÅÔÆâ´Ñ¸÷¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¶õ¹ÁÁ÷·Þ¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339890/images/bodyimage2¡Û
¡þ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÍøÍÑ¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×Ë¾¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇJapan C.R.C.¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ãー¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î²ñ°÷ÍÍ¤äË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¡¢¡ÖÅÔÆâ¤Ç¤ÎVIPÁ÷·Þ¤äÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Û¤É¤ÎÁõÈ÷¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÙÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤á¤ë¹âµé¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÃ¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ÇÆþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿··¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡Ê40·Ï¡Ë¡×¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÍ×Ë¾¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¤³¤ì¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¡ÖZ¥°¥ìー¥É¡×¤Î¼ÖÎ¾Ä´Ã£¡¦ÇÛÈ÷¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339890/images/bodyimage3¡Û
¡þ¥µー¥Ó¥¹3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ¡Ú¼Ö¼ï³ÎÌó¡Û¿··¿40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É Z¥°¥ìー¥É¤òÇÛÈ÷
¡ÖÍ½Ìó¤·¤¿¤Î¤Ëµì·¿¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¡Ö40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É»ØÄê¡×¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ¼ÖÎ¾¤ÏºÇ¿·¤ÎZ¥°¥ìー¥É¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀÅ½ÍÀ¤ò¼Â¸½¡£¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¾å¼Á¤Ê³°´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢½ãÀµ¥Ê¥Ó¡¢ETC¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î²÷Å¬ÁõÈ÷¡¢¿·¼ÖÆ±ÍÍ¤Îµ±¤¤ÇVIP¤ÎÁ÷·Þ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2. ¡ÚÅìµþ¡¦±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ¡Û¼çÍ×¶õ¹Á¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î¡ÖÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¡×
¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É ¥ì¥ó¥¿¥ë ±©ÅÄ¶õ¹Á¡×¡ÖÀ®ÅÄ¶õ¹Á Á÷·Þ¡×¤Ê¤É¤Î¸¡º÷¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ØÄê¾ì½ê¤Ø¼ÖÎ¾¤ò¤ªÆÏ¤±¡¦°ú¤¼è¤ê¤¹¤ëÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü ±©ÅÄ¶õ¹Á¡ÊHND¡ËÇÛ¼Ö¡¦°ú¼è
¡ü À®ÅÄ¶õ¹Á¡ÊNRT¡ËÇÛ¼Ö¡¦°ú¼è
¡ü ÅÔÆâ23¶èÆâ »ØÄê¾ì½êÇÛ¼Ö
¡ü ¥Û¥Æ¥ëÇÛ¼Ö¡¦°ú¼è
3. ¡Ú¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¡Û±Ñ¸ìÂÐ±þ¡õ°Â¿´¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È
³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢±Ñ¸ìÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¡ÖÂ¿¸À¸ì¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¤äÅÅÆ°¥·ー¥ÈÅù¤ÎÁàºîÊýË¡¤òÌÖÍå¤·¤¿¡Ö±Ñ¸ìÈÇ¡¦¼ÖÎ¾¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡×¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Î±¿Å¾ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¼ÖÎ¾¡¦ÎÁ¶â