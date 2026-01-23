¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§ÁÇºàÊÌ¡¢Î®ÄÌ·ÐÏ©ÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¡¢²Á³ÊÂÓÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢µ¡²ñÊÌ－2025Ç¯～2032Ç¯¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬
¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ6.76%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥íー¥Á¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¡¢ÁÇºà¤Î³×¿·¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¾®Çä¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¡¢¥Ö¥íー¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Ä´Ã£¡¢¾¦¼è°ú¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÁÇºàÁªÂò¡¢Î®ÄÌ¥â¥Ç¥ë¡¢µ¡²ñ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¾¦¶ÈÅª·ÐÏ©¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¼çÆ³·¿ÀïÎ¬¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë275²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î294²¯6,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï465²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1864718-brooch-market-by-material-distribution-channel-end.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì¤Î³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ®¶âÂ°¤ä³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÁÇºà¤È¤·¤¿¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥Ö¥íー¥Á¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê
¡¦¾ÃÈñ¼Ô¼çÆ³¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤È¥â¥¸¥åー¥ëÀ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿3D¥×¥ê¥ó¥È¥Ö¥íー¥Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎµÞÁý
¡¦¥Ö¥íー¥Á¤Ø¤Î¥¹¥Þー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢NFCÀÜÂ³µ¡Ç½¤È·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¼Â¸½
¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÂÄêÈÇ¤Î¿¦¿Íµ»¤Ë¤è¤ë¥Ö¥íー¥Á¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥ë¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¤ä¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸É÷¥Ö¥íー¥Á¥â¥Áー¥Õ¤ÎÉü³è
¡¦¥¸¥§¥ó¥Àー¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¥Ö¥íー¥Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÀÊÌ¸ÇÍ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êーµ¬ÈÏ¤Ø¤Î²ÝÂê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¡¦ÃÏ°è¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ö¥íー¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®Ä¹¡§Àè½»Ì±¤ÎÌÏÍÍ¤ÈÊ¸²½Åª¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á, 2025
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á, 2025
Âè8¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§ÁÇºàÊÌ
Âè9¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§Î®ÄÌ·ÐÏ©ÊÌ
Âè10¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
Âè11¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§²Á³ÊÂÓÊÌ
Âè12¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè13¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè14¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§µ¡²ñÊÌ
Âè15¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè16¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè17¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè18¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥íー¥Á¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥ÖÉÊ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤ÆºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤ä»Å¾å¤²µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÁÇºàÁªÂò¤Î½ÅÍ×À¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÁÇºàÁªÂò¤Ï»Å¾å¤²µ»½Ñ¤ä¥Ûー¥ë¥Þー¥¯¤Î´·¹Ô¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò·èÄê¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿Áõ¤¤¤ä¼ý½¸ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¾ÃÈñ¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏÎ©¡§1995Ç¯
½êºßÃÏ¡§215-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶èËüÊ¡»û1-2-3¡¡¥¢ー¥·¥¹¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢°ÑÂ÷Ä´ºº¤Î¼õÂ÷
»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.gii.co.jp
°ÑÂ÷Ä´ºº¡§https://www.gii.co.jp/custom_research/
¹ñºÝ²ñµÄ¡§https://www.giievent.jp/
¢¨Åö¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯12·î24Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§4171¡Ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.gii.co.jp/contact/
TEL¡§044-952-0102¡Ê9:00-18:00 ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
URL¡§https://www.gii.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥íー¥Á¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¡¢ÁÇºà¤Î³×¿·¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¾®Çä¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¡¢¥Ö¥íー¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Ä´Ã£¡¢¾¦¼è°ú¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÁÇºàÁªÂò¡¢Î®ÄÌ¥â¥Ç¥ë¡¢µ¡²ñ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¾¦¶ÈÅª·ÐÏ©¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¼çÆ³·¿ÀïÎ¬¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë275²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î294²¯6,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï465²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1864718-brooch-market-by-material-distribution-channel-end.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì¤Î³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ®¶âÂ°¤ä³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÁÇºà¤È¤·¤¿¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥Ö¥íー¥Á¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê
¡¦¾ÃÈñ¼Ô¼çÆ³¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤È¥â¥¸¥åー¥ëÀ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿3D¥×¥ê¥ó¥È¥Ö¥íー¥Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎµÞÁý
¡¦¥Ö¥íー¥Á¤Ø¤Î¥¹¥Þー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢NFCÀÜÂ³µ¡Ç½¤È·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¼Â¸½
¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÂÄêÈÇ¤Î¿¦¿Íµ»¤Ë¤è¤ë¥Ö¥íー¥Á¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥ë¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¤ä¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸É÷¥Ö¥íー¥Á¥â¥Áー¥Õ¤ÎÉü³è
¡¦¥¸¥§¥ó¥Àー¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¥Ö¥íー¥Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÀÊÌ¸ÇÍ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êーµ¬ÈÏ¤Ø¤Î²ÝÂê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¡¦ÃÏ°è¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ö¥íー¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®Ä¹¡§Àè½»Ì±¤ÎÌÏÍÍ¤ÈÊ¸²½Åª¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á, 2025
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á, 2025
Âè8¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§ÁÇºàÊÌ
Âè9¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§Î®ÄÌ·ÐÏ©ÊÌ
Âè10¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
Âè11¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§²Á³ÊÂÓÊÌ
Âè12¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè13¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè14¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§µ¡²ñÊÌ
Âè15¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè16¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè17¾Ï ¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè18¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥íー¥Á¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥ÖÉÊ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤ÆºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤ä»Å¾å¤²µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÁÇºàÁªÂò¤Î½ÅÍ×À¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÁÇºàÁªÂò¤Ï»Å¾å¤²µ»½Ñ¤ä¥Ûー¥ë¥Þー¥¯¤Î´·¹Ô¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò·èÄê¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥íー¥Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿Áõ¤¤¤ä¼ý½¸ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¾ÃÈñ¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏÎ©¡§1995Ç¯
½êºßÃÏ¡§215-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶èËüÊ¡»û1-2-3¡¡¥¢ー¥·¥¹¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢°ÑÂ÷Ä´ºº¤Î¼õÂ÷
»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.gii.co.jp
°ÑÂ÷Ä´ºº¡§https://www.gii.co.jp/custom_research/
¹ñºÝ²ñµÄ¡§https://www.giievent.jp/
¢¨Åö¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯12·î24Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§4171¡Ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.gii.co.jp/contact/
TEL¡§044-952-0102¡Ê9:00-18:00 ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
URL¡§https://www.gii.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø