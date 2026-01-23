8bitNews Artivist ¹õÉôËÓ Å¸¼¨²ñ vol.2 ¡ØArtivism¤È¸ø¶¦À¡Ù³«ºÅ
³«ºÅ¤ÏÍè·î2·î3Æü¤«¤é¡¢·ÃÈæ¼÷¤Î¹°½Å¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ
¡¡»ÔÌ±¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö8bitNews(https://www.youtube.com/@8bitnewsAsia/featured)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¹°½Å¥®¥ã¥é¥êー¡ÊÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Artivist¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¹õÉôËÓ¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ØArtivism¤È¸ø¶¦À¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ï¡¢Artivism¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Art¡Ê·Ý½Ñ¡Ë¤È Activism¡Ê¼Ò²ñ±¿Æ°¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³µÇ°¤ò¼´¤Ë¡¢·Ý½ÑÉ½¸½¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸ø¶¦À¡×¤Î´Ø·¸¤òÌä¤¤Ä¾¤¹Å¸¼¨¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡Artivism¤È¤Ï¡¢Art¡Ê·Ý½Ñ¡Ë¤È Activism¡Ê¼Ò²ñ±¿Æ°¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ý½ÑÉ½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¼±¤äÂÐÏÃ¡¢¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¼ÂÁ©¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥ー¥ïー¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ø¶¦À¡×¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¥¢ー¥È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤¬ºî¼Ô¤ä½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·ÌÜÅª¤¬¼Ò²ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ä½êÍ¼Ô¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤È¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÉÊ¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤äÌä¤¤¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¤Ï¤è¤êÂç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤ä¸ø¶¦¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ø¶¦À¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥º¥àºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥º¥àºîÉÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ø¶¦À¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Å¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸¼¨¤¬¤³¤³¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¸ø¶¦À¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢1½µ´Ö¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¤ÎCOP¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Artivist¹õÉôËÓ¤¬¼èºà¤ò½Å¤Í¤¿¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë
³«ºÅ³µÍ×
Å¸¼¨Ì¾
8bitNews Artivist ¹õÉôËÓ Å¸¼¨²ñ vol.2
¡ÖArtivism¤È¸ø¶¦À¡×
²ñ´ü
2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
11:00～19:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì
¹°½Å¥®¥ã¥é¥êー
¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî2-10-4¡Ë
JR·ÃÈæ¼÷±Ø À¾¸ý¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬ JR·ÃÈæ¼÷±Ø Åì¸ý¤è¤êÆ°¤¯ÊâÆ»·ÐÍ³ ÅÌÊâ10Ê¬ Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ ·ÃÈæ¼÷±Ø5ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬
Æþ¾ìÎÁ
ÌµÎÁ¡Ê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¢¤ê¡Ë
¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¾ðÊóÊÝ¾ã
Æþ¸ý¤ª¤è¤Ó¥®¥ã¥é¥êーÆâ¤Ë³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°»þ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÊÝ¾ã
¾ï»þ¡§É®ÃÌÂÐ±þ¤¢¤ê ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§UD¥Èー¥¯»ÈÍÑ
¹õÉô ËÓ¡Ê¤¯¤í¤Ù¤à¤Ä¤ß¡Ë
¹õÉôËÓ
¡¡2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø±éÁÕ¡¦ÁÏºî³Ø²ÊÀ¼³ÚÀì½¤¤ò2024Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¡£¹â¹»À¸»þÂå¤ËSDGs¤Î·¼ÌØ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ø¤Î¸¦½¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¤¸õ´íµ¡¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ï¡¢¼ã¼ÔÃæ¿´¤Îµ¤¸õÊÑÆ°±¿Æ°¡ÖFridaysForFuture¡×¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¤ò¼¨¤¹»þ·×¤òÁ´¹ñ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖClimate Clock Japan¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£2024Ç¯4·î¤è¤ê8bitNews¤Ç¡ÖArtivist¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/mutsumi.159/
8bitNews
¸µNHK¥¥ã¥¹¥¿ー¤Ç¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎËÙ½á¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¤Î¼èºà¥ë¥Ý¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡£»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Æ¸Ä¿Í¤¬¼èºà¤¹¤ë±ÇÁü¤ª¤è¤Óµ»ö¤ò¼«¤é¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢»ÔÌ±¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÔÌ±¤¬¾ðÊó¤ò¼«Í³¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¤«¤Ä¤½¤Î¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
Artivist¤È¤Ï
¥¢ー¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë³èÆ°¤ò¡ÖArtivism¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥º¥à¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î³èÆ°²È¤ò¡Ö Artivist¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¼è¤ê¾å¤²¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢È¿Àï¤äµ¤¸õÊÑÆ°¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥Ð¥ó¥¯¥·ー¤ä¥¢¥¤¡¦¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¡¢¥ー¥¹¡¦¥Ø¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Artivist¹õÉôËÓ
https://youtube.com/playlist?list=PLfJHbMBkoULU64zjmk2BWt9kQfnOx-GRn&si=HVz-XjYzborxg5Ay(https://youtube.com/playlist?list=PLfJHbMBkoULU64zjmk2BWt9kQfnOx-GRn&si=HVz-XjYzborxg5Ay)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
8bitNews Artivist ¹õÉôËÓ
Email¡§kurobe@8bitnews.org