¡Ú¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡Û2/15(Æü)³«ºÅ·èÄê¡ª¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬¤ªÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ñー¥Æ¥£ー
¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»ÔÀéÇÈÄ®2078-1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹ºÌ¤êË¤«¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¡¢¥Æ¥é¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥íー¥º¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ÈÎÁÍý¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡ÈÂÎ¸³·¿¤Î¾ÞÌ£²ñ¡É¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë²Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¿ô¡¹¤È¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥íー¥º¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥³ー¥¹¤¬»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¤´»²²Ã¤Î³§¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤´Í¥ÂÔ·ô¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò³«ºÅ¡£¿å¸Í±Ø¤«¤é¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤â¤¢¤ê¡¢¤ªµ¢¤ê¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ¾±¤¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬µ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ
¥Û¥Æ¥ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¡¢ÎÁÍý¤È¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Èþ¿©¤òºÌ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥³ー¥¹¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Öー¥¹
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥³ー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Áー¥º¤ä¥«¥Ê¥Ã¥Ú¤Ê¤É¤ò¤ªµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Öー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
¥³ー¥¹ÎÁÍý
¥¢¥ß¥åー¥º¡¢Á°ºÚ¡¢µûÎÁÍý¡¢ÆùÎÁÍý¡¢¥Ç¥¶ー¥È
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Öー¥¹
¥Áー¥º¡¢¥«¥Ê¥Ã¥Ú ¤Ê¤É
¢£¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¡Ú´°Á´Í½ÌóÀ©¡Û
18:00 ～ 20:30¡¡¢¨¼õÉÕ17:30
ÎÁ¶â
\13,500 (ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
Í½ÌóÊýË¡
Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡ö¥Æ¥é¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥íー¥º
Tel.050-3503-1066
Í½ÌóÄùÀÚ
2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¢¨Äê°÷¤È¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Á÷·Þ¥Ð¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¤´°ÆÆâ
¥Æ¥é¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥íー¥º
¡ÚÅ¹ÊÞ¡Û¥Æ¥é¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥íー¥º
¥é¥ó¥Á ¡Ä 11:30～14:30(L.O. 14:00)
¥Ç¥£¥Êー ¡Ä 17:00～21:00(L.O. 20:00)
¡ÚTel¡Û050-3503-1066
¡ÚWeb¡Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/rose/)
¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë
¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë
2024Ç¯10·î1Æü¤ËÁÏ¶È300¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿(³ô)°ËÀª¿ÓËÜ¼Ò¤¬½êÍ¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡È¿¹¤ÎÃæ¤Î·ÞÉÐ´Û¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£
È¯ÌÀ²È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¨¥¸¥½¥ó¤ÎÁ½Â¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¨¥¸¥½¥ó¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç2001Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©310-0851 °ñ¾ë¸©¿å¸Í»ÔÀéÇÈÄ®2078-1¡¡
¡ÚTEL¡Û029-305-8111(ÂåÉ½)
¡ÚWeb¥µ¥¤¥È¡Û https://www.mito-plaza.jp/