2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡ËÂè7²ó JGBA CUP inº´ÁÒ¥«¥ó¥È¥êー¶æ³ÚÉô¡¡³«ºÅ·èÄê¡ª

¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè7²ó JGBA CUP inº´ÁÒ¥«¥ó¥È¥êー¶æ³ÚÉô¡¡
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë9:00～16:30
³«ºÅ¾ì½ê¡§º´ÁÒ¥«¥ó¥È¥êー¶æ³ÚÉô ¢¨¸½ÃÏ½¸¹ç
ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»ÔÈÓÅÄ1000ÈÖ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ TEL:043-485-0311
½¸¹ç»þ¹ï : 8:20~8:50¤Þ¤Ç¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£(9:00¤è¤ê³«²ñ¼°)
¥×¥ìーÈñ¡§¡Ô¥¥ã¥Ç¥£Ìµ¡¦»ØÄêÃë¿©ÉÕ¡Õ15,800±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¢¨¥×¥ìーÈñ¤Ï³Æ¼«¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ó¥Ú¥Õ¥£ー¡§5,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ä«¡¢¥³¥ó¥Ú¼õÉÕ¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤²¼¤µ¤¤¡£
·ÊÉÊÂÐ¾Ý¡§»²²Ã¼ÔÁ´°÷¡¦¥Ë¥¢¥Ô¥ó¡¦¥É¥é¥³¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¶¨»¿ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖJGBA¥³¥ó¥Ú¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æº´ÁÒ¥«¥ó¥È¥êー¶æ³ÚÉô¤Ë¤ªÁ÷¤ê²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JGBA»öÌ³¶É¤Ë¤â¤´°ìÊó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¾Ò²ðÆÃÅµ¡§JGBAÌ¤²ÃÌÁ´ë¶ÈÍÍ¤Ç¤´°ì½ï¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤éÀ§Èó¤´¾Ò²ð²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ÃÌÁ¶âÈ¾³Û¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
1 ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Êhttps://jgba.net/event/2026-4-15-seminar/¡Ë
2 ¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¤¸²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬¤´°ì½ï¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤ª1¿Í¤º¤Ä¤ª¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JGBA¡¡Ç¯´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
JGBA¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥»¥ß¥Êー¤â¥ê¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¸þ¤±¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¹©Ì³Å¹¸þ¤±¡¢½¸µÒ¡¦»Ü¹©¡¦´ÉÍý¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦ºÎÍÑÅù¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー°Ê³°¤Ë¤â»ë»¡²ñ¤Ï²ñ°÷´ë¶È¡¦Ì¤²ñ°÷´ë¶È¤«¤é¤âÂç¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤äÃÏÊý¸òÎ®²ñ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥Àー¡§https://jgba.net/schedule/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÍ¥ÎÉ¥Ó¥ë¥ÀーÉáµÚ¶¨²ñ¡ÔJGBA¡Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏ°è¤Î¹©Ì³Å¹¡¢¥Ó¥ë¥Àー¡¢½»ÂðÀßÈ÷´Ø·¸¤Î´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤¤¡¢½»Âð¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯È¯Â¡£²ñ°÷´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤¬½»Âð¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊÙ¶¯²ñ¡¦»ë»¡²ñ¤ò³«ºÅ¡£
¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤²ñ°÷¤Ë¤â¾ðÊó¤ò°ìÉô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÍ¥ÎÉ¥Ó¥ë¥ÀーÉáµÚ¶¨²ñ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3-5-5¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°ÀÖºä¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½Íý»ö¡§ÅÄÅç¡¡Î¼
ÀßÎ©¡§ ÎáÏÂ3Ç¯1·î20Æü
HP¡§https://jgba.net/
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
TEL¡§03-6277-6079
MAIL¡§info@jgba.net