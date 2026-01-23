¥Æ¥ì¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2025¡¾2026¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡ÖEASL¡×¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¡£
Åö¼Ò¥Æ¥ì¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚ¿µ°ìÏº¡£°Ê²¼¡¢TPI¡Ë¤È¥¤ー¥¹¥È¥¢¥¸¥¢¡¦¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¡Ê°Ê²¼¡¢EASL¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î4ÆüÉÕ¤ÇÀïÎ¬ÅªÄ¹´ü¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ç¼´¤È¤¹¤ë¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÇ¯¤ËÀßÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î4Âç¥á¥¸¥ãー¤Î°ì¤Ä¡ÖMasters¡×¤òÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤È¤·¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢²¤ÊÆÃÏ°è¤Ç¤Ï´û¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿ÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤â¹¹¤ËÇÈµÚ¤µ¤»¡¢·È¤ï¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢2025-2026¥·ー¥º¥ó¤è¤êÀµ¼°¤ËEASL¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EASL¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëFIBA¤È¤ÎÆÈÀêÅªÄ¹´ü¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¡¢FIBA¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢7¤Ä¤ÎÃÏ°è¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿ÁíÀª12¥Áー¥à¤¬Åì¥¢¥¸¥¢No.1¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ»î¹ç¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤¬10·î¤«¤éÍâÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Î·×6¤«·î´Ö¤ÈÄ¹´ü¤ËÏË¤ë¤³¤È¡¢ÁíÀª12¥Áー¥à¤¬3¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»²²Ã¹ñ³ÆÃÏ°è¤Ç»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¥êー¥°¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤Î»î¹ç¤òSNS¤äÊüÁ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¹ñ¤Ë¤¤¤Æ¤â´ÑÀï½ÐÍè¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤ÏB.LEAGUE¤Î¿Íµ¤¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢EASL¤ÎÄ¾¶á2¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âB.LEAGUE½Ð¿È¥Áー¥à¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾¼Â¶¦¤ËÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Áー¥à¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TPIÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢ÎëÌÚ¿µ°ìÏº¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö¼Ò¤ÏEASL¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥»ー¥ë¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æº£Ç¯¤Ç2¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¹¹ðÂåÍýÅ¹ÍÍ¤ËÀè¶î¤±¤ÆEASL¤Î²ÄÇ½À¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤è¤êÀµ¼°¤Ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆEASL¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤«¤é¤ß¤ëEASL¤Î¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎÅÙ¤ª¤è¤Ó¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¸²Ãø¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Î·ÐºÑÅªÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢º£¸å°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤¬½½Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µー¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´µý¼õÄº¤¯¹¥µ¡¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤éEASL¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
EASL¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãーAdam Zecha¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTPI¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Ï¡¢EASL¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£TPI¤¬ÁÏ¶È50Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¡¢ÆÃ¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶½¹ÔÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯ÀïÎ¬Åª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÃÎ¸«¤Ï¡¢EASL¤Î¾¦¶ÈÅª¤Ê´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿µ®½Å¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëEASL¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢TPI¤ÈÀµ¼°¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
TPI¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Ë¤´¶¨»¿Äº¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÏª½Ð¸ú²Ì¤ä¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹ÊóÀïÎ¬¤Ç¤Ï°·¤¨¤Ê¤¤Éý¹¤¤¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ï¤Ë¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ª¤è¤Ó´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢EASL¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¡ãEASL¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ä
https://www.easl.basketball/ja
¡ã¥Æ¥ì¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
https://www.tpi-j.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Æ¥ì¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¢©160-0004 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«3-2-1 ¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥ì¥¤¥¹»ÍÃ«5F
Tel¡§03-3261-3000¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô
ÁýÅÄ¡Êmasuda@tpi-j.co.jp¡Ë¡¢¸þ°æ¡Êmukai@tpi-j.co.jp¡Ë