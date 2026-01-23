¡Ú1/25³«ºÅ¡Û²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¡Ö¥¯¥¤¥ó¥Æ¡×¼çºÅ¡¢¹ë²Ú13ÁÈ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ØÌ´¤òÁÕ¤Ç¤ë²ÎÏÈ¥ê¥ìー¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Æü23»þ¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ºäËÜÎ¶Í¥¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥¯¥¤¥ó¥Æ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢YouTube¥ê¥ìーÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ´¤òÁÕ¤Ç¤ë²ÎÏÈ¥ê¥ìー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÁíÀª13ÁÈ¤Î¼ÂÎÏÇÉ½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¡£³Æ½Ð±é¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼´¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ø¿·¤¿¤Ê²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü23:00¤Ë¤Ï¥¯¥¤¥ó¥ÆÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2·î8Æü¤ËBUZZ LIVE ½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë1¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖQuintet Queen¡×¤Ø¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËºÇ¹â¤ÎÇ®ÎÌ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ØÌ´¤òÁÕ¤Ç¤ë²ÎÏÈ¥ê¥ìー¡Ù¡§13ÁÈ¤Î¸ÄÀ¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë7»þ´Ö
¡Ö#Ì´¤òÁÕ¤Ç¤ë²ÎÏÈ¥ê¥ìー¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò¼´¤È¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë16:00～23:00
¾ì½ê¡§ ³Æ½Ð±é¼Ô¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÆâÍÆ¡§ ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò1¶Ê°Ê¾å´Þ¤àYouTube¥ê¥ìーÇÛ¿®
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡ÊÁ´14ÏÈ¡Ë¡§
½Ð±é¼Ô¤È¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë[É½: https://prtimes.jp/data/corp/109030/table/106_1_2b9f9b9705164563be33839711186254.jpg?v=202601230451 ]
¿·¶Ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡§ Æ±Æü23:00～ ¥¯¥¤¥ó¥Æ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ²ò¶Ø
https://www.youtube.com/@quinte_lvv(https://www.youtube.com/@quinte_lvv)
¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤»¡ª¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç±þ±ç¤ò¡ª
ËÜ´ë²è¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢VTuber³¦·¨¤ÎÇ®¶¸¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û
#Ì´¤òÁÕ¤Ç¤ë²ÎÏÈ¥ê¥ìー
¤¼¤Ò¤³¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Î´¶ÁÛ¤ä±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ 2·î8Æü³«ºÅ¡§¥¯¥¤¥ó¥Æ 1st Anniversary Live¡ÖQuintet Queen¡×
²ÎÏÈ¥ê¥ìー¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¥¯¥¤¥ó¥Æ 1st Anniversary Live¡ÖQuintet Queen¡×
Æü»þ¡§ 2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë16:00³«±é¡Ê15:30³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡§ BUZZ LIVE ½ÂÃ«¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1ÃúÌÜ15-3 B1¡Ë
¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡ª
https://lovvebox.zaiko.io/e/quintet1stann(https://lovvebox.zaiko.io/e/quintet1stann)
¢£ ¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÈ¼«À¡§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¡Ö2.5¼¡¸µ¡×¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³
»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤È¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤òÃÏÂ³¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö2.5¼¡¸µ¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ç¿¼¤¤å«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊâ³°¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë´î¤Ó¡×¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤Ç¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸«¤»¤ë°ì½Ö¤Îßê¤á¤¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇ®¶¸¤³¤½¤¬¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÏ¤±¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢VTuber¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿´¤Ë°ìÀ¸»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¡¢³Æ¼ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¿·¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¶¦±é¡¦¶¨¶È¤ò¹¤¯´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö2.5¼¡¸µ¡×¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¦´ë¶È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¡§https://lovvebox.com/contact/(https://lovvebox.com/contact/)
¥¿¥ì¥ó¥È¾ðÊó
Èì¥Î²»¥ê¥º¡Ê¤Ò¤Î¤Î¤ê¤º¡Ë
°Ëâ¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È
¥«¥éー¡§¥ì¥Ã¥É
X¡§https://twitter.com/riz_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@riz_lvv
ÅíÈÞ¥ß¥ë¥¯¡Ê¤â¤â¤µ¤¤ß¤ë¤¯¡Ë
±§Ãè¿Í¤ÎÈ¢Æþ¤ê¤ªÉ±ÍÍ
¥«¥éー¡§¥é¥¤¥È¥Ô¥ó¥¯
X¡§https://twitter.com/milk_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@milk_lvv
±©Çµ¥·¥¨¥ë¡Ê¤Ï¤Î¤·¤¨¤ë¡Ë
°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¥²ー¥ÞーÅ·»È
¥«¥éー¡§¥é¥¤¥È¥Ñー¥×¥ë
X¡§https://twitter.com/ciel_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@ciel_lvv
²ÚÇ¸¥¨¥ì¥Î¥¢¡Ê¤Ï¤Ê¤Î¤¨¤ì¤Î¤¢¡Ë
¥¨¥ë¥Õ¤Î¤ª¤Æ¤ó¤Ð¤ª»Ð¤µ¤ó
¥«¥éー¡§¥¤¥¨¥íー
X¡§https://twitter.com/elenoa_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@elenoa_lvv
Àã·î²Ö¥³¥Ï¥¯¡Ê¤»¤Ä¤²¤Ã¤«¤³¤Ï¤¯¡Ë
¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤ÊÀã¤ÎÍÅÀº
¥«¥éー¡§¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー
X¡§https://twitter.com/cohaku_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@cohaku_lvv
¥¯¥¤¥ó¥Æ
²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëVTuber5¿ÍÁÈ¡£
Quintet Queen¡Ö½÷²¦¤¿¤Á¤Î¸Þ½ÅÁÕ¡Ê¥¯¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬Í³Íè¡£
5¿Í¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Ïー¥â¥Ëー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÄÀ¤Èå«¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£
X¡§https://x.com/quinte_lvv
YouTube¡§https://www.youtube.com/@quinte_lvv
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=pYpT1br7l6Q ]
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ëVTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ç¤ÏÆü¡¹¤Î³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¡¢¥ê¥¢¥ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lovvebox.com/¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë2.5¼¡¸µVTuber¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒBlackbox
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ºäËÜÎ¶Í¥
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-7-1 ¿·½É¥Ñー¥¯¥¿¥ïーNÅï30³¬
¡¦´ë¶ÈHP¡§https://blackbox-inc.com/