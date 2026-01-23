¡Ö¾ã³²¼Ô¼êÄ¢£³µé¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤Ø¡ª¡×³ÚÅ·¥°¥ëー¥×ÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¡ÈÇú¾å¤²¡É¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©Â´¶ÈÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤ò¸ø³«
¤«¤Ä¤Æ¡Ö¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×·ÀÌó¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈºÇ¹â¤Î¿¦¾ì¡É¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Îµ°À×¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÆ¯¤¯¡×¤³¤È¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø
¸½ºß¡¢Àº¿À¾ã³²¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´Ä¶¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëKBCÂ´¶ÈÀ¸¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆ±Ç¯Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢KBC¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¾ã³²ÆÃÀ¡×¤òÉð´ï¤ËÊÑ¤¨¡¢¸½ºß¤Ï³ÚÅ·¥°¥ëー¥×ÆÃÄê»Ò²ñ¼Ò¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ú³ÚÅ·¥°¥ëー¥×ÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡ª¡ª¡Û¾ã³²¼Ô¼êÄ¢3µé·ÀÌó¼Ò°÷¤«¤é¼«¸Ê¹ÎÄê´¶Çú¾å¤²¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡©
¸ø³«Æü¡§ 2026Ç¯1·î¡Ê»£±Æ¡§2025Ç¯9·î20Æü¡Ë
URL¡§https://youtu.be/gJ5gIQiPbFQ
¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦¾ã³²Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ä¡¦Å¬±þ¾ã³²¡¦È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¿¤á¤ËÂà¿¦¤·¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¡¦¾ã³²¤Î¤¿¤á¤Ë½¢Ï«¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿½¢¿¦¡×¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡ËWEB¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki-corp.com/kbc/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥º¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡³Æ¼ï»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¥¥º¥¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Öº¤Æñ¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¸þ¤±¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯7·î13Æü
ÂåÉ½¡§°ÂÅÄÍ´Êå¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥º¥¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)
¡û¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊKBC¡Ë¡Ê½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¡Ë
½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡Ö¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò±¿±Ä¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¿¤á¤ËÂà¿¦¤·¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼À´µ¤ä¾ã¤¬¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë½¢Ï«¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿½¢¿¦¡×¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¡û¥¥º¥¶¦°é½Î¡Ê³Ø½¬»Ù±ç»ö¶È¡Ë
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ø¤ÓÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿³Ø½¬½Î¡£ÉÔÅÐ¹»¤äÃæÂà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÉÔ°Â¡¢ÂÎÄ´¤Î¿´ÇÛ¡¢³Ø½¬¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤Ê¤É¡¢¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÏÁ´¹ñÂÐ±þ¡£
¥¥º¥¶¦°é½Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kizuki.or.jp/
¡û¥¥º¥²È³Ø¡Ê³Ø½¬»Ù±ç»ö¶È¡Ë
¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¥¥º¥²È³Ø¡×¤ò±¿±Ä¡£ÉÔÅÐ¹»¤ä¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä³°½ÐÆ±¹Ô¤â´Þ¤á¤¿»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¥¥º¥²È³Ø¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://tokyo-yagaku.jp/
¡û¸øÌ±Ï¢·È»ö¶È
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Äã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
¡ûÉÔÅÐ¹»¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±¤Îweb¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÉÔÅÐ¹»¤«¤é¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿³Î¤«¤Ê¾ðÊó¡×¤Ç¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ ¡Ö¼¡¤Î°ìÊâ¡×¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://futoko-online.jp/
¡û¿Æ¥³¥ß¥å¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
¡ÖÉÔÅÐ¹»¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¿ÆÆ±»Î¤Ç¡¢Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»¨ÃÌ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼±¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ö±é²ñ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¥º¥¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡¦»Ù±ç·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸µÚ¤Ó¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀÑ¶ËÅªÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿Êý¡¹¤¬¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£