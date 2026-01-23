¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸Ì¿²Ê³ØºâÃÄ¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーSunRiSE¡×Âè£²´üºÎÂò¼Ô·èÄê
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸Ì¿²Ê³ØºâÃÄ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーSunRiSE¢¨¡×¤ÎÂè£²´üºÎÂò¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¿ô¤Î±þÊç¤«¤éºÎÂò¤µ¤ì¤¿£±£°¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢£±¿Í¤¢¤¿¤ê£µ,£°£°£°Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö£±,£°£°£°Ëü±ß¡ß£µÇ¯´Ö¡Ë¤ÎÁí³Û£µ²¯±ß¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Suntory Rising Stars Encouragement Program in Life Sciences
¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーSunRiSE¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸Ì¿²Ê³ØºâÃÄ¤¬£²£°£²£°Ç¯£±·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿À¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤¬¡¢Ì´¤ä´õË¾¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿»Ö¤ÎÂç¤¤¤Ä©ÀïÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸¦µæ¼ÔËÜÍè¤Î¡ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¶Ë¤á¤¿¤¤¡É¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¤ä´ü´Ö¤ÎÀ©¸Â¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÇÓ½ü¤·¡¢½ÀÆðÀ¡¦Í¸úÀ¤Î¹â¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¦µæ»ñ¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÓÃæ·Ð²á¤äÀ®²Ì¤òÂ¾¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÈµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¦µæ¼Ô´Ö¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üºÎÂò¼Ô°ìÍ÷
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42435/table/1459_1_c741afdf02da3639e0b981816faabe81.jpg?v=202601230451 ]
¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¦¿¦°Ì¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£±·î»þÅÀ¡Ë
¡ü¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸Ì¿²Ê³ØºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥ó¥È¥êー£²ÂåÌÜ¼ÒÄ¹ º´¼£·É»°¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ï³ØÌä¤äÊ¸²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È£±£¹£´£¶Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ºâÃÄË¡¿Í¿©ÉÊ²½³Ø¸¦µæ½ê¤òÁ°¿È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÊªÍµ¡²½³ØÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀ¸Ì¿¸½¾Ý¤Ë´Ø¤ï¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë²Ê³Ø¤Î¿¶¶½¤ò¤â¤Ã¤Æ¿ÍÎà¤Î¹¬Ê¡¤ÈÈË±É¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¸¦µæ½ê¤Ç¤¢¤ëÀ¸ÊªÍµ¡²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸Ì¿²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£±£¹£¸£°Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿²æ¤¬¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÇî»Î¸¦µæ°÷À©ÅÙ¤ä¡¢¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Ø¤Î¸¦µæ½õÀ®¡¢Âç³Ø±¡À¸¤Ø¤Î¾©³Ø¶â¤Ê¤É¡¢²Ê³Ø¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð¤ËÍ¸ú¤Ê¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾©Îå½õÀ®»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸Ì¿²Ê³ØºâÃÄ
https://www.sunbor.or.jp/
°Ê¾å