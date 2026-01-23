¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦»³ÅÄ¿ð·ÃÁª¼ê¤¬¹ÓÀî¶èÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµå¶¥µ»½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³ÅÄ¿ð·Ã¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤ß¤º¤¨¡ËÁª¼ê¤¬¡¢ËÜÆü¡¢¹ÓÀî¶è¤ÎÂì¸ý³Ø¡Ê¤¿¤¤°¤Á¡¦¤¬¤¯¡Ë¶èÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢·ë²Ì¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡Öº£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥¹¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤è¤¦¡Ù¡Ø¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À·ë²Ì¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËÂì¸ý³Ø¶èÄ¹¡¢»³ÅÄ¿ð·ÃÁª¼ê
Âì¸ý¶èÄ¹¤Ë·ë²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë»³ÅÄ¿ð·ÃÁª¼ê
´¿ÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿±¦±ü¤ÏÂîµå¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ£°æ´²»Ò¤µ¤ó¡Ë
³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú»³ÅÄ¿ð·ÃÁª¼ê¤Î¶è¤È¤Î¤æ¤«¤ê¡Û
»³ÅÄ¿ð·ÃÁª¼ê¤Ï¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÂîµå½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ£°æ´²»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤¤¡¦¤Ò¤í¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶èÆâ¤ÎÂîµå¶µ¼¼¡Ötortoise table tennis¡×¡Ê¹ÓÀî¶èÅìÆüÊëÎ¤6-45-3¡Ë¤òµòÅÀ¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¸·î¤Ë¡¢¶è¤¬¹ÓÀîÁí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×½Î¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£±£±·î£²£³Æü¤Ë¤Ï¡¢½÷»ÒÃÄÂÎÀï¤ò´ÑÀï¡¦±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÓÀîÁí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢½Ð¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¿ð·ÃÁª¼ê¡¢µµß·ÍýÊæ¡Ê¤«¤á¤¶¤ï¡¦¤ê¤Û¡ËÁª¼ê¡¢ÌÚÂ¼°¡Èþ¡Ê¤¤à¤é¡¦¤¢¤ß¡ËÁª¼ê¡¢»³ÅÄË¨¿´¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤â¤¨¤ß¡ËÁª¼ê¤ÎÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤Ë²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇ®¤¤¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»³ÅÄ¿ð·ÃÁª¼ê¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¡Û¡¡
Åìµþ£²£°£²£µ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
2013Ç¯¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Âç²ñ¡¡ÃÄÂÎÆ¼
2017Ç¯¥È¥ë¥³Âç²ñ¡¡ÃÄÂÎÆ¼¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹Æ¼
2022Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¡¡ÃÄÂÎ¶ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹Æ¼
2025Ç¯ÅìµþÂç²ñ¡¡ÃÄÂÎ¶ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹Æ¼