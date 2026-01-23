¡ÚºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¡Û¤ÎÌë¤âÄ«¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡£¡ÈËÜµ¤¤Î´¨¤µÂÐºö¡É¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ö¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó¥·¥êー¥º¡×¤ÎÉÛÃÄ¥»¥Ã¥È
»ä¤¿¤ÁBears Rock¡Ê¥Ù¥¢ー¥º¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¿²ÂÞÍ³Íè¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¿²¶ñ¡Ö¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó¥·¥êー¥º¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤¬Â³¤¯Ìë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Bears Rock¤Ï¡Ø¤«¤±¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó¥ê¥Ã¥Á¥×¥ì¥ß¥¢¡Ù¤È¡Ø¤ª¤¦¤Á¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢²È¤ÇÌ²¤ë¤¿¤á¤ÎÉÛÃÄ¥»¥Ã¥È¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÈË¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¿²¤ëº¢¤Ë¤ÏÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Î´¨¤µ¤ËÇº¤àÀ¼¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Ìë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤«¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇBears Rock¤Ï¡¢³Ý¤±¤ë¡¦Êñ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÃÈ¤«¤µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤«¤éÎä¤¨¤òËÉ¤°¡ÈËÜµ¤¤Î´¨¤µÂÐºö¡É¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥»¥Ã¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ßÂÐºö¥»¥Ã¥È¡×¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÌë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ßÂÐºö¥»¥Ã¥È³«È¯ÇØ·Ê
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ºÇ¶¯´¨ÇÈ¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤ê¡¢Ìë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌëÃæ¤Ë´¨¤µ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×――¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Áý¤¨¤ëº£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌë¤Î´¨¤µÂÐºö¤ËÇº¤àÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿²ÂÞ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¡ÈÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÃÈ¤«¤µ¤òÆ¨¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¡É¡£
¤½¤Îµ»½Ñ¤òÆü¾ï¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌë¤ò²á¤´¤»¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢³Ý¤±ÉÛÃÄ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëµ¡Ç½ÀÉÛÃÄ¤È¡¢ÉõÅû·¿¤Ç¿²ÂÞ¤Î¤è¤¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÉÛÃÄ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÌë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ßÂÐºö¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤¬Â³¤¯Åß¤ÎÌë¤â¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤«¤é°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²÷Ì²¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤――¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
£±¡¢ ¤«¤±¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó¥ê¥Ã¥Á¥×¥ì¥ß¥¢¡Ê¤Õ¤È¤ó¤Î¤ªÉÛÃÄ¡Ë
³Ý¤±ÉÛÃÄ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ª¸ý¤äÂ¸µ¤Þ¤ÇÎä¤¨¤òËÉ¤°¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£
ÉÛÃÄÆâ¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤òÆ¨¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Ìë¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÃÈ¤«¤µ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
Î©ÂÎÅª¤Ë¶õµ¤¤ò´Þ¤à¹½Â¤¤Ç¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¹â¤¤ÊÝ²¹ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿µÛ¿åÀ¤Î¹â¤¤À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£È©¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡ÖÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ò¥ä¥Ã¤È´¶¡×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤«¤¿¤Ý¤«¥Ñ¥Ã¥É¡Ù¤È¡Ø¤¢¤Ã¤¿¤«¥¬ー¥É¡Ù¤Ç¤¹¤´Ö¤ò¤Õ¤µ¤°¤Î¤ÇÎäµ¤¤¬Æþ¤é¤º¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤¬¤º¤Ã¤ÈÃÈ¤«¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ ÃÈ¤«¤µ¤ò¤¿¤á¹þ¤à¤Î¤ÇÄ«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌëÃæ¤äÄ«Êý¤Ë´¨¤µ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤«¤±¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó¤Î»ÈÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤¯¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÎÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÌëÃæ¤Ë¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä«¤Þ¤Ç²÷Å¬¤ËÌ²¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¬¤ê¤ÎÊý¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
£²¡¢¤ª¤¦¤Á¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó
¿²ÂÞ·Á¾õ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤ÉÛÃÄ¤Ç»°Êý¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²ÊÖ¤ê»þ¤Ë¤â·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÇÎä¤¨¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¤·¡¢´¨¤¤Ìë¤Î°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¾å²¼2¸Ä¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ÇÉôÊ¬Åª¤Ë³«Êü¤Ç¤¤ë¤Î¤Çµ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤Æ´ÊÃ±¤Ë²¹ÅÙÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÊ¢¤À¤±ÊÄ¤¸¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Â¸µ¤À¤±³«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉÛÃÄ¤Î¾å¤ËÌÓÉÛ¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤ê¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÌëÃæ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö·Ú¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤¯¡¢Ä«¤Þ¤Ç²÷Å¬¤ËÌ²¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¬¤ê¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¿²¶ñÁª¤Ó¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó¥·¥êー¥º
»ä¤¿¤ÁBears Rock¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤¢¤Ã¤¿¤«¿²¶ñ¡Ö¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó¥·¥êー¥º¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤¿¤¤
¡¦¸ª¸ý¤«¤éÆþ¤ëÎäµ¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¦Åß¡¢ÉÛÃÄ¤¬´¨¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤
¤Ê¤É¿çÌ²»þ¤ÎÇº¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡Ö¤Í¤Ö¤¯¤í¤ó¥·¥êー¥º¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¡¢¿²ÂÞ¤ò³«È¯¡¦²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸µ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥áー¥«ー¤À¤«¤é¤³¤½¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ëµ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¤ªÉÛÃÄ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ²¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
