¡Ú¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¡¿ASAIµþÅÔ»Í¾ò¡Û ³Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆÃÄ§¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·ÃÊý´¬¤òÈ¯Çä
¥¿¥¤¤ÎÂç¼ê¥Û¥Æ¥ë¡¦ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¥Ç¥å¥·¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊDusit International¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤Î´ú´Ï¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¡ÊÁí»ÙÇÛ¿Í¡§»³²¼ À¿¡Ë¤È¡¢»Í¾ò±¨´Ý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡¢ASAIµþÅÔ»Í¾ò¡ÊÁí»ÙÇÛ¿Í¡§»³²¼ À¿¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÀáÊ¬¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ÄÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·ÃÊý´¬¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤é¤·¤¯¡¢µþÌîºÚ¤È¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¹ëÀª¤Ê¡ÖÆÃÀ½·ÃÊý´¬¡×¤ò¡¢°ìÊýASAIµþÅÔ»Í¾ò¤Ç¤Ï¥¿¥¤ÎÁÍý¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥¿¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë·ÃÊý´¬¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤È¯¾Í¤ÎÅö¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Í·¤Ó¿´¤Ë°î¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê·ÃÊý´¬¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ASAIµþÅÔ»Í¾ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥¿¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë·ÃÊý´¬¡×
ASAIµþÅÔ»Í¾ò¤Ç¤Ï¡¢´ÛÆâ¥¿¥¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥½¥¤¡¦¥®¥ã¥ó¡×¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¥¿¥¤ÎÁÍý¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÃÊý´¬¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥½¥¤¡¦¥®¥ã¥ó¡×¤Ï¡¢ºò½©¤Ë¥¿¥¤¹ñ¾¦Ì³¾Ê¡¦¹ñºÝËÇ°×¿¶¶½¶É¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¿¥¤¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡ÊÆó¤ÄÀ±¡Ë¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î²°ÂæÎÁÍý¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¿¥¤ÎÁÍý¡¢ÎÁÍý¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¡¢¥·¥§¥Õ¤Îµ»½Ñ¤Ê¤É¤¬Áí¹çÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤´¹¥É¾¤òÄº¤¤¤¿¡Ö¥¬¥Ñ¥ª´¬¤¼÷»Ê¡×¤ä¡Ö¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó´¬¤¼÷»Ê¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤´¬¤¼÷»Ê¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤´¬¤¼÷»Ê¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î²°Âæ¤ä¿©Æ²¤Ç¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½Åª¤Ê°ì»®¤ò¡¢·ÃÊý´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£·ÜÆù¤Î»Ý¤ß¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤¿¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¥é¥¤¥¹¤Ë¡¢¥Ïー¥Ö¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥·¥§¥Õ¡¦¥ì¥¤ÆÃÀ½¤Î´Å¿É¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤ÎÁÍý¤¬»ý¤ÄÎÏ¶¯¤¤Ì£¤ï¤¤¤ä¹á¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤äµ¨Àá¹Ô»ö¤ò³Ú¤·¤à¿©ÂÎ¸³¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÃÊý´¬¤Ï¡¢°ì¸ýËËÄ¥¤ë¤È¥¿¥¤¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î»É·ã¤È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢Åö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀáÊ¬¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¿¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë·ÃÊý´¬¡ä
Í½Ìó´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¤ª¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë 13:00～21:00
Í½Ìó¡§ https://www.tablecheck.com/ja/shops/asai-kyoto-dining/reserve?
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§
¡¦¥¬¥Ñ¥ª´¬¤¼÷»Ê¡Ê¿É¸ý¡Ë¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÚÆù¤Î¥¬¥Ñ¥ªßÖÈÓ¤ò´¬¤¤¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥¿¥¤É÷³¤ÂÝ´¬¤¡£ÀÄÜ¥¡¦ÀÖÜ¥¡¦¥Á¥ê¥Úー¥¹¥È¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¥Ê¥ó¥×¥éー¤Î»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¥¿¥¤¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¡¦¥È¥à¥ä¥à´¬¤¼÷»Ê¡Ê¿É¸ý¡Ë¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¤³¦»°Âç¥¹ー¥×¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¥ä¥à¥¯¥ó¥¹ー¥×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¡£¥¨¥Ó¤ÈÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´¬¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥Ïー¥Ö¤ÎÉ÷Ì£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢¥Ô¥ê¿É³¤ÂÝ´¬¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤´¬¤¼÷»Ê¡Ê´Å¿É¡Ë¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
è§¤Ç¤¿·ÜÆù¤È¸Õ±»¤ò¡¢´Å¿É¥½ー¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¿¥¤É÷³¤ÂÝ´¬¤¤Ç¤¹¡£
È÷¹Í¡§
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤´Í½Ìó»þ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ç¥å¥·¥Ã¥È²ñ°÷³ä°ú¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥Æー¥Ö¥ë¹ÈÍÕ¡×ÆÃÀ½·ÃÊý´¬
¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¤Ç¤ÏºòÇ¯²Æ¡¢´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥Æー¥Ö¥ë¹ÈÍÕ¡×¤Ëò¿¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ò¿·Àß¤·¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÌ¾Å¹¡Öò¿ ÀÐ¶¶ÀµÏÂ¡×¤Îµ»¤ÈÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÎÁ°û»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢ËÜÇ¯¤ÎÀáÊ¬»þ´ü¤Ë¡¢ÆÃÀ½·ÃÊý´¬¤ò½é¤á¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÏÀ®ÀÖ¿Ý¤òÍÑ¤¤¤¿¿ÝÈÓ¤Ë¡¢¿åºÚ¡¢µíèð¡¢¸Õ±»¤È¤¤¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÎÌîºÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥º¥ï¥¤³ª¤Îº«ÉÛÄù¤á¡¢³¤Ï·¤Î±ð¼Ñ¡¢·ê»Ò¡¢´ØÅìÉ÷¤Î¶Ì»Ò¾Æ¤¤Ê¤É¡¢¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿©ºà¤òìÔÂô¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÌîºÚ¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È³¤¤Î¹¬¤ÎË¤«¤Ê»Ý¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤¯±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë·ÃÊý´¬¤Î¶ñºà¤Ï¼·¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥Æー¥Ö¥ë¹ÈÍÕ¡×¤Ç¤Ï¶å¼ï¤Î¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ï¡Ö³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡á±ï¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤´±ï¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥·¥§¥Õ¥º¥Æー¥Ö¥ë¹ÈÍÕÆÃÀ½·ÃÊý´¬¡ä
Í½Ìó´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë9:00
¤ª¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00～20:00
¼õ¤±ÅÏ¤·¾ì½ê¡§¥·¥§¥Õ¥º¥Æー¥Ö¥ë¹ÈÍÕ¡ÊÃÏ²¼1³¬¥¬ー¥Ç¥ó¥Õ¥í¥¢¡Ë
²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://www.tablecheck.com/ja/shops/dusitthani-kyoto-koyo/reserve
È÷¹Í¡§
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤´Í½Ìó»þ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ç¥å¥·¥Ã¥È²ñ°÷³ä°ú¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú2026Ç¯¤ÎÊý³Ñ¤Ï¡¢ÆîÆîÅì
¤½¤ÎÇ¯¤Î¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý³Ñ¡Ö·ÃÊý¡×¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢´Ý¤«¤Ö¤ê¤¹¤ë¤ÈÊ¡¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÃÊý´¬¤¡£Î©½Õ¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë¡Ö½Õ¤ÎÀáÊ¬¡×¤Ï¡¢µìÎñ¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¤¢¤¿¤ëÀáÌÜ¤Î°ìÆü¤È¤·¤Æ¡¢¡Èµ´¤òã±¤¤¡¢Ê¡¤ò¸Æ¤Ó¤è¤»¤ë¡È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¦¤Þ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÃÊý´¬¤¤ò¿©¤Ù¤ë½¬¤ï¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦°ä»º¡ÖÀ¾ËÜ´ê»û¡×¤¬¤¢¤ëÌçÁ°Ä®¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë2023Ç¯9·î1Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÅÁÅýÊ¸²½¤È¥Ç¥å¥·¥¿¥Ë¤ÎÁÄ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¤ÎÍ¥²í¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ºÇ¹â¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¯µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤µÒ¼¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¿¥¤¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤ä¿§ºÌË¤«¤ÊÏÂ¿©¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ëºÌ¤êË¤«¤Ê3¼ï¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥Æ¥£ー¥µ¥í¥ó¡¢±£¤ì²È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ðー¡¢¿´¤È¤«¤é¤À¤Î½¼Â¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥Ç¥Ð¥é¥Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¡¢µþÅÔ¤Î¿À¿ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤¹¤Ù¤Æ¡ÊEverything You deserve.¡Ë¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Î¹¹ÔÃÏ¤·¤Æ¤ÎµþÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿´¤È¸Þ´¶¤Î¥Õ¥ë¥Í¥¹¤òÂÎ¸³¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ê¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤è¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤¬Áª¤Ö¡ÖÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤È¯¾Í¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹¥Ñ¤ò³ÊÉÕ¤±¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É2025¡×¤Î¥Û¥Æ¥ëÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È (https://www.dusit.com/thanikyotojp)
Facebook ¡Êhttps://www.facebook.com/dusitthanikyoto/)
Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/dusitthanikyoto/)
X¡Êµì Twitter¡Ë ¡Êhttps://twitter.com/dusitthanikyoto¡Ë
LINE Official Account (https://lin.ee/k4n3Dx7G) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDusit Online Japan¡×¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£https://dusit.online/
¢£ASAIµþÅÔ»Í¾ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯6·î1Æü¤ËµþÅÔ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢»Í¾ò±¨´Ý¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¡ÖASAI¡Ê¥¢¥µ¥¤¡Ë¡×¤Ï¥¿¥¤¸ì¤Ç¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Ãµµæ¿´²¢À¹¤ÊÀ¤Âå¤¬ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹¥Û¥Æ¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖBE A LOCAL EVERYWHERE¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£µÒ¼¼¿ô¤Ï114¼¼¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤ÊµÒ¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖEat¡Ê¿©¤Ù¤ë¡Ë/Work¡Ê³Ø¤Ö¡Ë/Play¡ÊÍ·¤Ö¡Ë¥¨¥ê¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤ä¡¢µþÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÏ¸µÌ±¤Î¤è¤¦¤ËËþµÊ¤Ç¤¤ë³Æ¼ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÊASAI KYOTO SHIJO (dusit.com)(https://www.dusit.com/asai-kyoto/ja/)¡Ë
Facebook¡Êhttps://www.facebook.com/asaikyotoshijo/¡Ë
Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/asaikyotoshijo/¡Ë
TikTok (https://www.tiktok.com/@asaikyotoshijo) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ç¥å¥·¥Ã¥È ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1948Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ç¥å¥·¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥å¥·¥¿¥Ë ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É (DUSIT) ¤Ï¡¢¥¿¥¤¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È¥ê¥¾ー¥È¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶µ°é¡¢¿©ÉÊ¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¡¢¤ª¤è¤Ó¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î5¤Ä¤ÎÌÀ³Î¤ÇÊä´°Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¡¢¹âµé¥ô¥£¥é¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦19¤«¹ñ¤Ç¹ç·×7¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥Ç¥å¥·¥¿¥Ë¡¢¥Ç¥å¥·¥Ã¥È ¥Ç¥Ð¥é¥Ê¡¢¥Ç¥å¥·¥Ã¥È ¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥Ç¥å¥·¥Ã¥ÈD2¡¢¥Ç¥å¥·¥Ã¥È ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¢ASAI¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¨¥êー¥È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡Ë¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë300°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇÎÁÍý³Ø¹»¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥«¥ì¥Ã¥¸¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¶µ°éÉôÌç¸þ¤±¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°²ñ¼Ò¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥å¥·¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¿©ÉÊÉôÌç¤Ø¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÅê»ñ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ÎÄ¹´üÀïÎ¬¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢³ÈÂç¡¢Â¿ÍÍ²½¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢dusit-international.com(https://www.dusit-international.com/en/home)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ç¥å¥·¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë&¥ê¥¾ー¥È¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿¤Ï¡¢medialib.dusit.com(https://medialib.dusit.com/)¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£