ÀáÊ¬ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È ³«±àÅö»þ¤«¤éÊë¤é¤¹¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤Ø´¶¼Õ¤È·ò¹¯¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÆÃÂç¤Î¼êºî¤ê·ÃÊý´¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª

£²£°£²£µÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤È¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦ÀáÊ¬ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£±£¹£·£¸Ç¯¤Î³«±à»þ¤«¤é¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¡Ê¿äÄê£µ£´ºÐ¡Ë¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢ÆÃÀ½¤Î¼êºî¤ê·ÃÊý´¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³«±àÁ°¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥Ñー¥¯¤ËÆÃÊÌÆþ±à¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤¬¿²¼¼¤«¤é±¿Æ°¾ì¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹½Ö´Ö¤ò´Ñ»¡¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤ÎÄ¹¼÷¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿©»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÃÊý´¬¤ÈÇòºÚ¤ò´Ý¤´¤È£±¶Ì»È¤Ã¤¿ÆÃÂç·ÃÊý´¬¤ò¼êºî¤ê¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤ØÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ë²÷¤Ë·ÃÊý´¬¤ò¿©¤Ù¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ò¹¯¤Ê£±Ç¯¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤Ë¼êºî¤ê·ÃÊý´¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª- ³«ºÅÆü£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë
- »þ´Ö¸áÁ°£¹»þ£±£µÊ¬～¸áÁ°£±£°»þ£±£µÊ¬¡Ê¼õÉÕ¡§¸áÁ°£¹»þ£°£°Ê¬～¸áÁ°£¹»þ£±£µÊ¬¡Ë
- ¾ì½ê¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ïー¥ë¥É¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¥¨¥ê¥¢¡Ê¼õÉÕ¾ì½ê¡§¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡Ë
- ÎÁ¶â£³¡¤£°£°£°±ß¡¿ÁÈ
¢¨Æþ±àÎÁÊÌÅÓÉ¬Í×¢¨£±ÁÈ£µÌ¾¤Þ¤Ç¡Ê£´ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¿Í¿ô¤Ë´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£¡Ë
- Äê°÷£²£°ÁÈ¡¿Æü
- ¤ª¿½¹þ¤ßTerravie¤Ë¤Æ£±·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å£µ»þ£°£°Ê¬¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://terravie-app.com/
- ¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢¨Å·¸õ¤äÆ°Êª¤ÎÂÎÄ´Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹µÚ¤ÓÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/40302/table/1098_1_3e7d909af0087bdca75f0acd057e8f14.jpg?v=202601231121 ]
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÃÊý´¬
ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î·ÃÊý´¬¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÃÊý´¬¤ÎºàÎÁ
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÖSDGsÀë¸À¡¦¥Ñー¥¯¥Ý¥ê¥·ー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)¡×
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì½ê¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ËSmile¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤¬°î¤ì¤ëË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤ò¥Ñー¥¯¤ÇÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤È¤¤¤¦¡È¾®¤µ¤ÊÃÏµå¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ä»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤·ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎSmile¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SDGs¤È¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSustainable¡¡Development¡¡Goals¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç£²£°£³£°Ç¯¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î£±£·¤Î¥´ー¥ë¤È£±£¶£¹¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ£±£¹£³¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£