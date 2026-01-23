¡ÈÌ¤ÃÎ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ø¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¡¦¥½¥Õ¥ÓÅ¸¡Ù1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª
¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ûhttps://somsoc.jp/pages/exhibitions/unknown-kawaii-sofubi-exhibition
Åìµþ¸¶½É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥®¥ã¥é¥êー¡õ¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥× SOMSOC GALLERY¤Ï¡¢2026Ç¯½é¤Î¥¢ー¥ÈÅ¸¤È¤·¤Æ¡Ø¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¡¦¥½¥Õ¥ÓÅ¸¡Ù¤ò1·î30Æü(¶â) ～2·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¡¦¥½¥Õ¥ÓÅ¸¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¤Î¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥«¥ï¥¤¥¤¤«¤â¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢²ø¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈë¤á¤¿¥½¥Õ¥ÓÅ¸¤Ç¤¹¡£Åö¥®¥ã¥é¥êー¤ÎÂåÉ½¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÀÅÅÅ¾ìºó¡¢ºòÇ¯¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¥®¥ã¥é¥êーÁ°¤ËÄ¹¤¤¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤¿²ø½Ã¥½¥Õ¥Ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦ÀÖ¾¾ÏÂ¸÷¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥ß¥Ã¥È¡Ë¡¢¹á¹Á¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î2¿ÍÁÈ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦Ouch & Oops!!¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥½¥Õ¥Ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ï¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¤Û¤«¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¡×¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¡¦¥½¥Õ¥ÓÅ¸
±Ñ¸ìÅ¸¼¨Ì¾¡§Unknown Kawaii Sofubi Exhibition
¢£ºî²È¡§ÀÅÅÅ¾ìºó (Dian) / ÀÖ¾¾ÏÂ¸÷ (Kazumitsu Akamatsu) / Ouch & Oops!! / ñ½Æ¬ (Manju) / ÂçÍ§À©³Ú / ¤¢¤Þ (AMA) / °¶Ì¶ÝÀ½Â¤¹©¾ì / ¥Ôー¥Á¥Ø¥ë ¤â¤â¤ª / ¤ª¤Õ¤È¤óÅ·¹ñ / ¥½¥ß¥¸ ¡¦¡¦¡¦and more!
¢£ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://somsoc.jp/pages/exhibitions/unknown-kawaii-sofubi-exhibition
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§SOMSOC GALLERY
¢£½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-22-11 SOMSOC GALLERY 2FÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â) ～2·î15Æü(Æü)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00～20:00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë
¢£¼çºÅ¡§SOMSOC GALLERY
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)18:00～¡¿ºî²È¤¿¤Á¤â»²²Ã¤¹¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¸ø¼°SNS(https://www.instagram.com/somsocgallery/)¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥³¥ó¥»¥×¥È
Unknown Kawaii¡§¥½¥Õ¥Ó¤Ë¤Ò¤½¤à¡ÈÌ¤ÃÎ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡É
¥½¥Õ¥Ó¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
²ø½Ã¡© ±§Ãè¿Í¡© ¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Þ¤ÀµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤«¤éÍè¤¿Ì¿¡©
¥½¥Õ¥Ó¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤·¤®¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ³Ê¤È¾®¤µ¤Ê±§Ãè¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ë¤Ï¡¢¡È¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿´¤ò¤¹¤Ã¤È¤Ä¤«¤à¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤òÃµµá¤¹¤ëºî²È¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤Í¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥Ó¤È¤¤¤¦ÇÞ²ð¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
ºî²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥Ó¤Ï¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤äÁÛÁü¤ò¤Î¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡ÖÁÏºî¤Î¤³¤È¤Ð¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥½¥Õ¥Ó¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶õ´Ö¤«¤éÆÏ¤¯Ã»¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤è¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÌ¯¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤µ¤·¤¤¡£
¿´¤Î±ü¤Ë¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê²ø½Ã¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«ÂÎ²¹¤ò´¶¤¸¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¿´¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈÌ¤ÃÎ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌÜ¤È¼ê¤¬µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤É¤¦¿´¤Ë¿¨¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤âÄêµÁ¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¡¢¥½¥Õ¥Ó¤Î¡ÈÀ¸Ì¿´¶¡É¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥ÓºîÉÊÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÃêÁª¼õÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¡§https://somsoc.jp/collections/unknown-kawaii
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡ÊÀµ¸á¡Ë¤è¤ê¡¢SOMSOC GALLERYÅ¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉôºîÉÊ¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃêÁªºîÉÊ¤Î±þÊç´ü´Ö¡Û
- ±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë12:00 ～ 2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë20:00
- ·ë²ÌÈ¯É½¡§2·î16Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¸ø³«¤ª¤è¤ÓÅöÁªÏ¢Íí¤òÍ½Äê
¡Ú¤´¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ºîÉÊºß¸Ë´ÉÍý¤Ï¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤´¹ØÆþ´°Î»¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Æ±»þ¤ËÅ¹Æ¬¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¾ì¹ç¤ÏÅ¹Æ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Í¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤è¤êÄÉ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ØÆþÊýË¡¤ä±þÊçµ¬Ìó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î³ÆºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥áー¥ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢SOMSOC GALLERYÅ¹Æ¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¾ðÊó
- ¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤ Ãß¸÷¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥ëー3¼ï¡Ë³Æ1,980±ß
- ¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¥«¥ï¥¤¥¤ ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー ¥í¥´ ¥Û¥í¥°¥é¥à¡¡500±ß
¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤ Ãß¸÷¥ー¥Û¥ë¥Àー
¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¥«¥ï¥¤¥¤ ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー ¥í¥´ ¥Û¥í¥°¥é¥à
SOMSOC GALLERY¤È¤Ï
SOMSOC GALLERY(¥½¥à¥½¥¯¥®¥ã¥é¥êー)¤Ï¡¢Åìµþ¸¶½É¤ËÎ©ÃÏ¡£¥®¥ã¥é¥êー¤È¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò·ó¤Í¤ë¥¢ー¥ÈµòÅÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡ÖSOMSOC¡×¤È¤Ï¡ÖCOSMOS¡Ê±§Ãè¡Ë¡×¤Î¶ÀÁü¤ò°ÕÌ£¤·¡¢É½¸½¼Ô¤ÎÆâ¤ËÀø¤à±§Ãè¤òÉ½¤¹¡£SOMSOC GALLERY¤Ï¡ÈÉ½¸½¼Ô¤Î±§Ãè¡É¤È¡È¼ÂÀ¤³¦¡É¤ò·Ò¤°¥ïー¥à¥Ûー¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢É½¸½¼Ô¤Î»×¹Í¤ä¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁýÉý¤·ÅÁÃ£¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÀ¤³¦Åª¿Ì¸»ÃÏ¸¶½É¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤È¥Ý¥Ã¥×¤ÎÍ»¹ç¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºîÉÊÅ¸¼¨¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥í¥¢¾ðÊó
¡Ò1F¡Ó¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¥¸ー¥³¥¢¥º¹©¶È¡¢NØ§ªSENSEÅù¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¡¢ÈÇ²è¡¦¥È¥¤¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥ºÅù¤ÎSOMSOC¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä
¡Ò2F¡Ó¥®¥ã¥é¥êー¡¢DJ¥Öー¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡¿¥É¥ê¥ó¥¯¥«¥¦¥ó¥¿ー
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ¤Î´ë²èÅ¸¼¨¤ª¤è¤Ó¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ò³«ºÅ¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¹¥É¾¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Óー¥ë¤È±ÀÆî¥³ー¥Òー¤òÄó¶¡
Information
¡¦½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-22-11
¡¦ÅÅÏÃ¡§03-6384-5733
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00～20:00 Ç¯ÃæÌµµÙ¡¡¢¨Å¸¼¨Æþ¤ìÂØ¤¨»þ´ü¤ÏµÙ¶È¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¾ðÊó¤ÏHP¤Þ¤¿¤ÏSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡Ö¸¶½É±Ø¡×¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°¡×±ØÅÌÊâ7Ê¬
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://somsoc.jp
¡¦¸ø¼°Instagram¡§@somsocgallery(https://www.instagram.com/somsocgallery/)
¡¦¸ø¼°X¡§@Somsocgallery(https://x.com/Somsocgallery)