King & Prince¡¢ÂæÏÑÈÇ¹ÈÇò ¡Ø2026Ä¶µéµðÀ±¹ÈÇòéºÇ½Âç¾Þ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖKing & Prince POP-UP STORE 2026 ¡ÈSTARRING¡É¡×¤òÂæËÌ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢King & Prince¤¬ÂæÏÑÈÇ¹ÈÇò ¡Ø2026Ä¶µéµðÀ±¹ÈÇòéºÇ½Âç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂæËÌ¤Ë¤Æ¡ÖKing & Prince POP-UP STORE 2026 ¡ÈSTARRING¡É¡×¤ò1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯12·î¤Ë7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTARRING¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿King & Prince¡£ºîÉÊ¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢É½Âê¶Ê¡ÖTheater¡×¤¬³Æ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢SNS¤Ç¤Ï´ØÏ¢Æ°²è¤¬£±.5²¯ºÆÀ¸°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
King & Prince¤ÏµìÀµ·î¤ÎÂç³¢Æü¤Ç¤¢¤ë2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÂæÏÑ¤ÇÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ë¡Ö2026Ä¶µéµðÀ±¹ÈÇòéºÇ½Âç¾Þ¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾Î¡¢ÂæÏÑÈÇ¹ÈÇò¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ²Ú·÷¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤ÎÂç·¿²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¼ýÏ¿¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂæËÌ¥¢¥êー¥Ê¤Ç1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ýÏ¿¤Ë»²²ÃÍ½Äê¡£¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇKing & Prince¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤ÏTTVÂæ»ëÉÑÆ»¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à³¤³°¤«¤é¤ÏÈÖÁÈ¤ÎYouTube¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤È¤ÎÆ±»þÇÛ¿®»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òµÇ°¤·¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖKing & Prince POP-UP STORE 2026 ¡ÈSTARRING¡É¡×¤¬1·î31¡ÊÅÚ¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÂæËÌ¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÎºÝ¤ËKing & Prince¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõÅ¸¼¨¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½ÌóÂÐ¾ÝÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤ÇÆþ¾ì¤µ¤ì¤¿Êý¤ÏÂæËÌ¸ÂÄê¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ½ÌóURL¡§https://tour.ibon.com.tw/event/e2601000023kyxr¡Ë
¡ÖKing & Prince POP-UP STORE 2026 ¡ÈSTARRING¡É¡×¤ÏÅìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¤Î¹ñÆâ4ÅÔ»Ô¤Ç¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ä¶µéµðÀ±¹ÈÇòéºÇ½Âç¾Þ¡ÛÆüËÜÄ¶¿ÍÝæÅ·Ô¥King & Prince¹ÈÇò±é½Ð³ÎÄê¡ª
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=NX4VtSbLmeU ]
King & Prince¡ÖTheater¡×MV
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=miF9eiOuiGo ]
Ä¶µéµðÀ±¹ÈÇòéºÇ½Âç¾Þ¡¡YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@TTV_Entertainment
¡ÖKing & Prince POP-UP STORE 2026 ¡ÈSTARRING¡É¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/king-and-prince-starring/
*POP-UP STOREÂæËÌÅ¹¤ÎÆþ¾ìÊýË¡¤Û¤«¾ÜºÙ¤Ïº£¸åUniversal Music Taiwan¤ÎSNS¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://linktr.ee/UMTWJKPOP
¢§´ü´Ö¸ÂÄê¡ØSTARRING¡ÙÆÃÀßSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X¡§@kp_STARRING_UM¡¡ https://x.com/kp_STARRING_UM
IG¡§kp_STARRING_UM¡¡ https://www.instagram.com/kp_STARRING_UM/
¡Ú7th Album¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØSTARRING¡Ù ¢¨ÆÉ¤ß¡§¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥°
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¡¡ÚCD+Blu-ray¡Û¡¡\4,620 (ÀÇ¹þ¡Ë¡¡UPCJ-9065
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¡¡ÚCD+DVD¡Û¡¡\4,290 (ÀÇ¹þ¡Ë¡¡UPCJ-9066
¡ÚCD¡Û¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
M1.Theater
M2.Sunset
M3.Stereo Love
M4.this time (¹â¶¶³¤¿Í)
M5.¤À¤ó¤À¤ó
M6.Darling (±ÊÀ¥Î÷)
M7.4·î1Æü
M8.´õË¾¤ÎµÖ
M9.HEART
M10.I Know
M11.What We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～
M12.MEET CUTE
¡ÚBlu-ray/ DVD¡Û
¡¦¡ÖTheater¡× Music Video
¡¦¡ÖTheater¡× Parallel reel
¡¦¡ÖTheater¡× Music Video Behind the scenes
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØ¥±ー¥¹ÉÕ2D¥±ー¥¹¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¡¡ÚCD+Blu-ray¡Û¡¡\4,620 (ÀÇ¹þ¡Ë¡¡UPCJ-9067
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¡¡ÚCD+DVD¡Û¡¡\4,290 (ÀÇ¹þ¡Ë¡¡UPCJ-9068
¡ÚCD¡Û
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡ÚBlu-ray/ DVD¡Û
¡¦King & Prince¤Î¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ð¥ì¤º¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¡ª
»ÅÍÍ¡§»°ÊýÇØ¥±ー¥¹ÉÕ2D¥±ー¥¹¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P
¢£STARRINGÈ×¡¡¡ÚCD+Blu-ray¡Û¡¡\4,620 (ÀÇ¹þ¡Ë¡¡UPCJ-9069
¢£STARRINGÈ×¡¡¡ÚCD+DVD¡Û¡¡\4,290 (ÀÇ¹þ¡Ë¡¡UPCJ-9070
¡ÚCD¡Û
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡ÚBlu-ray/ DVD¡Û
¡¦King & Prince ¡ÈSTARRING¡É Film Collection
¡¦Documentary of ¡ØSTARRING¡Ù
»ÅÍÍ¡§¥Èー¥ë¥±ー¥¹¥µ¥¤¥º¥¥ã¥é¥á¥ëÈ¢¡¢»æ¥È¥ì¥¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È24P¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È16P¡¢ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー
¢£ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¡¡ÚCD¡Û¡¡\3,520 (ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¿UPCJ-9071½ªÎ»¸å¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¿UPCJ-1009¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚCD¡Û
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢STARRINGÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡¡»ÅÍÍ¡§ 3P¥±ー¥¹¡¢²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È20P
¡ÚÀèÃå³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡Û¡¡¢¨Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡§¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡ÊA6¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊA4¡Ë
¡¦STARRINGÈ×¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È
¡¦ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¿ÆÃÅµ¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É3¼ï¥»¥Ã¥È
¡¦4·ÁÂÖÆ±»þ¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û¡¡¢¨Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉA¥¿¥¤¥× 1¼ï
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉB¥¿¥¤¥× 1¼ï
¡¦STARRINGÈ×¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉC¥¿¥¤¥× 1¼ï
¡¦ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉD¥¿¥¤¥× 1¼ï
¢¨³ÆÆÃÅµ¤´¤È¤Ë¼Ì¿¿¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡Û¡¡¢¨Blu-ray/DVD¶¦ÄÌ
¢§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²è»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×£Á¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²è£Á»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èB»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー
¡¦STARRINGÈ×¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èC»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー
¡¦ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡§´ü´Ö¸ÂÄêÆ°²èD»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー
¢¨»ëÄ°´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÃë12:00～2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤Þ¤Ç
¢§King & Prince ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/@kp_official_523
¡¦X¡§https://x.com/kp_official0523
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/kp_official_523/
¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@kingandprince_um
¡¦±ÊÀ¥ Î÷¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¡¡https://www.instagram.com/ren.nagase.official/
¡¦¹â¶¶³¤¿Í¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¡¡https://www.instagram.com/kaito.takahashi_1999/