¡ÖÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶ÅãÄºÂÎ¸³¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ïー¥ë¥É2026Ç¯ÅÙ¿½¹þ¼õÉÕ³«»Ï¡×

¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÄß¶¶¡¦ÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¡£¤½¤ÎÅãÄº¡¢³¤ÌÌ¾åÌó300m¤«¤é¹¤¬¤ë360ÅÙ¤ÎÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅãÄºÂÎ¸³¥Ä¥¢ー¡ÖÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶ÅãÄºÂÎ¸³¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ïー¥ë¥É¡×¤ò2026Ç¯ÅÙ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢4～6·î³«ºÅÊ¬¤Î¥Ä¥¢ー»²²Ã¿½¹þ¤ò¡¢2·î2Æü¡Ê·î¡Ë10»þ00Ê¬¤è¤êÀèÃå½ç¤Ç¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯3·î³«ºÅÊ¬¤â¸½ºßÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¶¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢·úÀß¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¨¥¥¹¥Ñー¥ÈÅù¤Î¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤´ÉÍýÏ©¤äÅãÄº¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢ÈóÆü¾ï¤Î´¶Æ°¤È³Ø¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¸Þ´¶¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶ÅãÄºÂÎ¸³¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ïー¥ë¥É¡Ù ³«ºÅ³µÍ×
1. ¥Ä¥¢ー³«ºÅÆü»þ
¡û 4·î～11·î¡¢2027Ç¯3·î¡¡¤Î¤¦¤ÁÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶ÅãÄºÂÎ¸³¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ïー¥ë¥É»öÌ³¶É¤¬»ØÄê¤¹¤ëÆü
¢¨¾Ü¤·¤¤³«ºÅÆü¤Ï»²²Ã¿½¹þ¼õÉÕ³«»ÏÆü¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡ÖJTB BÓKUN(https://widgets.bokun.io/online-sales/19601e4c-e423-4498-b375-c4260d252914/product-list/102540?page=1)¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡³ÆÆü¤È¤â1Æü2²ó ¡Ê¸áÁ°¤ÎÉô / ¸á¸å¤ÎÉô¡Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¸áÁ°¤ÎÉô¡Û½¸¹ç¡¦¼õÉÕ ¡¡9»þ00Ê¬¡¡¡¡¥Ä¥¢ー¼Â»Ü ¡¡ 9»þ10Ê¬～11»þ50Ê¬
¡¡¡Ú¸á¸å¤ÎÉô¡Û½¸¹ç¡¦¼õÉÕ¡¡13»þ15Ê¬¡¡ ¥Ä¥¢ー¼Â»Ü ¡¡13»þ25Ê¬～16»þ05Ê¬
¡¡¼õÉÕ¤òºÑ¤Þ¤µ¤ì¤¿Êý¤«¤é½ç¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÁõÃå¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¿½¹þ¼õÉÕ³«»ÏÆü»þ
¡Ú4¡¦5¡¦6·î ¡¡ ³«ºÅÊ¬¡Û 2·î2Æü¡Ê·î¡Ë10»þ00Ê¬～¼õÉÕ³«»Ï
¼õÉÕ¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡ÖJTB BÓKUN(https://widgets.bokun.io/online-sales/19601e4c-e423-4498-b375-c4260d252914/product-list/102540?page=1)¡×¤Ë¤è¤ëÀèÃå½ç¤Ç¤Î¿½¹þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÅù¤Ç¤Î¼õÉÕ¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
7·î³«ºÅÊ¬°Ê¹ß¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú7¡¦8¡¦9·î ³«ºÅÊ¬¡Û¡¡4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë 10»þ00Ê¬～¡¡¼õÉÕ³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú10¡¦11·î ³«ºÅÊ¬¡Û¡¡7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë 10»þ00Ê¬～¡¡¼õÉÕ³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú2027Ç¯3·î³«ºÅÊ¬¡Û12·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë 10»þ00Ê¬～¡¡¼õÉÕ³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¿½¹þ¼õÉÕ³«»ÏÆü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¼õÉÕ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. ¥Ä¥¢ー¥³ー¥¹Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë½¸¹ç ¡¦ ²ò»¶¾ì½ê
¡û ¶¶¤Î²Ê³Ø´Û¡Ê¿À¸Í»Ô¿â¿å¶èÅìÉñ»ÒÄ®4-114¡Ë
¡¡¡¡¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û JRÉñ»Ò±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬ ¡¦ »³ÍÛÅÅÅ´Éñ»Ò¸ø±à±Ø ¡¦ ¹âÂ®Éñ»Ò¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
¶¶¤Î²Ê³Ø´Û¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¥Þ¥Ã¥×
¡Ê2¡Ë¤´°ÆÆâ¥³ー¥¹ ¡¦ ½êÍ×»þ´Ö
¡û¤´°ÆÆâ¥³ー¥¹
¡¡¡¡£±.¶¶¤Î²Ê³Ø´Û¡Ê½¸¹ç¡¦¼õÉÕ¡Ë ～ ¥Ä¥¢ーÀâÌÀ¸å¶¶¤Î²Ê³Ø´Û¸«³Ø ～ Éñ»Ò³¤¾å¥×¥í¥à¥Êー¥É·ÐÍ³ ～
£².ÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶´ÉÍýÏ© ～ £³.ÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¼çÅã¡Ê2P¡Ë ～ ÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶´ÉÍýÏ© ～ Éñ»Ò³¤¾å¥×¥í¥à
¥Êー¥É·Ð Í³～¶¶¤Î²Ê³Ø´Û¡Ê²ò»¶¡Ë
¤´°ÆÆâ¥³ー¥¹³µÎ¬¿Þ
¡û¼õÉÕ～²ò»¶¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö
¡¡¡¡Ìó2»þ´Ö50Ê¬
4. ¡ØÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶ÅãÄºÂÎ¸³¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ïー¥ë¥É¡Ù »²²ÃÎÁ¶â
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/119_1_2e8146a1b7ddafab9f45fde152c2563d.jpg?v=202601230451 ]
¢¨ ½¸¹ç¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ Í½Ìó¿½¹þ»þ¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ë¤Æ»öÁ°·èºÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ 12ºÐ～15ºÐ¤ÎÊý¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñÅù¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½¹þ¼õÉÕ¥Úー¥¸¡Û
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://widgets.bokun.io/online-sales/19601e4c-e423-4498-b375-c4260d252914/product-list/102540?page=1
JTB BÓKUN¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡Ë
¡ÚÎ±°Õ»ö¹à¡Û
¤ª¿½¹þÁ°¤ËÉ¬¤º¡¢¡ØÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶ÅãÄºÂÎ¸³¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ïー¥ë¥É¡Ù¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢Ãí°Õ»ö¹àÅù(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000103961.html)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶ÅãÄºÂÎ¸³¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ïー¥ë¥ÉHP :
https://www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/
5. »²²Ã¾ò·ï
£±.12ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡Ê»²²ÃÅöÆü¤Ë12ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£12～15ºÐ¤ÎÊý¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÆ±È¼¼Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ë
£².Êä½õ¶ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¼«¤é2km°Ê¾å¤ÎÊâ¹Ô¤¬¤Ç¤¡¢³¬ÃÊ¤Î¾º¹ß¤¬¤Ç¤¤ëÊý
£³.¹â½êµÚ¤ÓÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý
£´.°û¼ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¢¨É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢°û¼ò¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝÅù¤Î¤¿¤á¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£µ.ÀÀÌó½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¼Ô¡Ê18ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤Î¥Ä¥¢ー»²²Ã¤Ë¤Ï¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
6. Êç½¸¿Í°÷
¡û³Æ²ó ¡§ 48Ì¾¡¡¡¡¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¡§ 12Ì¾¡Ë
¢¨³«ºÅÆü¤Î7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¡Ê¥Ä¥¢ーÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ø»öÁ°¤ËÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ë
7. ¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·ー
¡Ú¸áÁ°¤ÎÉô¡Û[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/119_2_2adec66ad8fa4a4357574eed05ef237b.jpg?v=202601230451 ]
¢¨Æü»þ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¡ÊJST¡Ë¤ò´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶ñÂÎÎã
¡Ú¸á¸å¤ÎÉô¡Û[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/119_3_c691f5ef477281bbb6ca4121cb291c6e.jpg?v=202601230451 ]
¢£ ¶ñÂÎÎã
8. ¤½¤ÎÂ¾
¡¡Âç±«¡¦¶¯É÷¡¦Íë¤Ê¤É¤Îµ¤¾Ý¤Î±Æ¶Á¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â»Ü¤¬º¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°¡ÛÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ïー¥ë¥ÉInstagram¡Êakashi_bridgeworld¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶ÅãÄºÂÎ¸³¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ïー¥ë¥É¡¢¶¶¤Î²Ê³Ø´Û¤Î¾ðÊó¤òÆü¡¹È¯¿®Ãæ¡ª
Instagram¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.instagram.com/akashi_bridgeworld